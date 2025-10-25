Mark Carney intenta rebajar la tensión con Trump y asegura que Canadá mantiene su disposición a la negociación comercial

Dominic LeBlanc, ministro responsable de las relaciones comerciales entre Canada y Estados Unidos, señalaba a principios de esta semana que se estaban dando pasos considerables para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra arancelaria entre ambos países. Sin embargo, el anuncio hecho por Donald Trump la noche del jueves sobre la ruptura de las negociaciones en protesta por un video publicitario, ha supuesto un jarro de agua fría para los canadienses.

No es la primera vez que el mandatario estadounidense corta los contactos para el acuerdo. Ya lo había hecho el 27 de junio como respuesta al impuesto que pretendía fijar Ottawa a las grandes empresas tecnológicas. El Gobierno de Mark Carney anunció dos días después la suspensión de la medida, reanudando así las conversaciones. Sin embargo, la decisión de Trump de este jueves ha calado hondo dados los avances entre las delegaciones de ambos países.

El magnate republicano no encajó bien una publicidad pagada por el Gobierno de la provincia de Ontario, y difundida en las grandes cadenas estadounidenses, en la que aparece el expresidente Ronald Reagan en 1987 criticando la imposición de aranceles. Trump sostuvo que se trata de “un video fraudulento” y que las cargas arancelarias son de gran importancia para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos.

La mañana de este viernes, minutos antes de emprender una gira por Asia, Carney dio muestras de prudencia. Dijo que “no es posible controlar la política comercial de Estados Unidos, que ha cambiado radicalmente con la nueva Administración”. El primer ministro canadiense agregó: “El Gobierno de Canadá ha mantenido conversaciones muy exhaustivas y detalladas con los estadounidenses para avanzar en los sectores del acero, el aluminio y la energía. Estamos dispuestos a seguir avanzando cuando los estadounidenses estén listos para debatirlo, ya que esto beneficiará a los trabajadores de Estados Unidos y a los de Canadá”.

La publicidad televisiva, orquestada por el Gobierno de Ontario, busca lanzar un mensaje al otro lado de la frontera sobre los impactos negativos de los aranceles para ambas economías. El primer ministro provincial, Doug Ford, se ha pronunciado en favor de privilegiar la línea dura con Washington en las negociaciones comerciales, ya que considera que no se puede confiar en Trump. La mañana de este viernes, Ford publicó el siguiente mensaje en redes sociales: “Canada y Estados Unidos son amigos, vecinos y aliados. El presidente Ronald Reagan sabía que juntos somos mas fuertes. Dios bendiga a Canadá y Dios bendiga a Estados Unidos”.

Sin embargo, tras una conversación con Carney unas horas después, informó de que la publicidad será retirada a partir del lunes, ya que quiere que aún se emita el fin de semana durante los dos primeros partidos de la Serie Mundial de Béisbel entre Los Dodgers de Los Angeles y Los Azulejos de Toronto. La Cámara de Comercio de Canadá hizo un llamado a la calma, señalando que toda negociación tiene sus altibajos, pero que el objetivo a largo a plazo es contar con una relación comercial estable.

Por su parte, el líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, recordó que el Gobierno de Carney había senalado su intención de llegar a un acuerdo con Washington antes del pasado 21 de julio. “Varios meses más tarde, no hay acuerdo y tampoco resultados”, apuntó Poilievre. Según indicó Carney, la principal meta de su gira asiática es “crear nuevas alianzas, especialmente con los gigantes económicos”, dados los cambios en la relación comercial con Estados Unidos. En este contexto, el Gobierno canadiense anunció este jueves que reducirá las cuotas de vehículos que Stellantis y GM podran importar sin aranceles. La medida obedece a la decisión de ambas compañías automotrices de disminuir parte de su producción en Canadá, ya que Ottawa considera que se trata de un incumplimiento de sus compromisos de inversión y fabricación en el país.