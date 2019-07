Socialistas y Verdes piden un giro social y medioambiental para avalar la nueva Comisión Europea

No es muy habitual que una ministra alemana de Defensa en plenas funciones se pase los días en Bruselas, Pero Ursula von der Leyden no tiene otro remedio desde que fue designada como candidata a presidir la Comisión Europea. Von der Leyden lleva desde el domingo en Bruselas (su ciudad natal) y ha aprovechado el tiempo, entre otras cosas, para formar un pequeño gabinete de transición. "Un equipo maravillo y muy europeo", celebró Von der Leyen vía Twitter. En la capital europea, sin embargo, no ha pasado desapercibido que la ministra se ha rodeado de alemanes (su jefe de gabinete y su portavoz) y que si llega a la Comisión se encontrará como Secretario General a otro alemán (Martin Selmayr).

El equipo de Von der Leyen, en principio, corre por cuenta del contribuyente europeo. Las normas de transición le permiten contar con hasta ocho personas de la plantilla de la CE. Von der Leyen también puede utilizar las instalaciones de la Comisión (se le ha habilitado un despecho en el edificio Charlemagne) y la flota de coches oficiales. La Comisión, en todo caso, cubre los gastos de desplazamiento de la aspirante a la presidencia del organismo. Y la candidata tendría derecho a un sueldo (equivalente a 7,800 euros brutos al mes) si no tuviera otra remuneración. Eso, de momento, corre por cuenta del contribuyente alemán.