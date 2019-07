La nominación de Von der Leyen genera tensiones en la gran coalición alemana

Ursula von der Leyen y Manfred Weber comparecen en Estrasburgo. En vídeo, dos mujeres conservadoras presidirán la Comisión Europea y el BCE. Foto: AP | Vídeo: ATLAS

La nominación de Ursula von der Leyen para ocupar la Presidencia de la Comisión Europea ha puesto fin a una grave crisis institucional en Bruselas, pero ha provocado un inédito enfrentamiento político en Berlín que ha vuelto a poner en peligro la continuidad de la gran coalición de Gobierno. El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) ha anunciado que no apoyará la elección de la actual ministra de Defensa, mientras que su expresidente Sigmar Gabriel ha pedido a la formación que abandone el Ejecutivo.

"Es una razón para dejar el Gobierno", dijo Gabriel este miércoles en Berlín. “Si Merkel nombra a Von der Leyen como candidata sin un acuerdo del Gabinete, es una clara violación de las reglas del Gobierno federal y una buena razón para dejar el Gobierno”, dijo Gabriel. En opinión de Gabriel, que fue ministro de Exteriores con Merkel, el nombramiento de Von der Leyen, que tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo, es un "acto de engaño político sin precedentes".

En rueda de prensa después de la reunión del Consejo en la que se acordó el reparto de cargos, Merkel apuntó que se había abstenido —la única de los 28 Estados miembros— en la votación de este martes para proponer a Von der Leyen por las diferencias en el seno de la coalición gobernante alemana. Este miércoles, el portavoz de la canciller, Steffen Seibert, ha señalado que "no es el papel de los Gobiernos nacionales hacer una propuesta al Parlamento Europeo, sino que es responsabilidad del Consejo Europeo" de jefes de Estado y de Gobierno.

“Se trata de un triunfo de Viktor Orbán” [primer ministro húngaro], apostilló sobre la decisión Martin Schulz, también expresidente del SPD y uno de los principales defensores del sistema de Spitzenkandidaten, mientras que la actual directiva provisional del SPD calificó la elección de Von der Leyen como un “intento de reducir al absurdo los esfuerzos por democratizar la Unión Europea”.

El partido de la canciller tuvo una dura reacción a la posición mostrada por sus socios de coalición. La presidenta de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, acusó al SPD de pensar solo en sus intereses partidistas. “Está claro que no piensa en Europa ni en los intereses de Alemania”, dijo. “Es una vergüenza que el SPD no haya podido asumir una actitud constructiva, es una carga para la coalición", dijo el presidente de la CSU de Baviera, Markus Söder, quien consideró que el legítimo candidato para presidir la Comisión era el Spitzenkandidat del Partido Popular Europeo (PPE), el también conservador alemán Manfred Weber. “Por responsabilidad con el país y con Europa aceptamos la decisión, pero no hay motivos de júbilo, Manfred Weber hubiera sido el presidente legítimo de la Comisión, esa hubiera sido la decisión democrática”, dijo el también jefe del Gobierno regional de Baviera.

Von der Leyen ha viajado este miércoles a Estrasburgo para reunirse con los miembros del PPE, al que pertenece, y con otros eurodiputados con vistas a recabar apoyos ante la votación de su nominación en la Eurocámara. Para ser ratificada como presidenta de la Comisión en la votación que se celebrará a mediados de julio, necesita el apoyo de al menos 376 de los 751 eurodiputados.

Aunque a priori no debería tener problemas, ya que su nombramiento cuenta con el respaldo de populares, socialistas y liberales, en la elección de este miércoles del socialista italiano David Maria Sassoli como presidente de la Eurocámara ha quedado de manifiesto que algunos miembros de estos grupos no están conformes con lo pactado por los líderes. Sassoli debería haber recabado 442 votos, pero ha sido elegido en segunda vuelta con 345.