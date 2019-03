Pugna en el seno de la UE para decidir quién elige al sucesor de Juncker

El Tratado de Lisboa, que entró en vigor a finales de 2009, establece el procedimiento de nombramiento del presidente de la Comisión. Y no menciona para nada el sistema del spitzenkandidat, inventado por el Parlamento Europeo en 2014. El Tratado establece que "teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión". El candidato necesita el respaldo de la mayoría del Parlamento. Y si no logra, "el Consejo Europeo propondrá en el plazo de un mes, por mayoría cualificada, un nuevo candidato, que será elegido por el Parlamento Europeo por el mismo procedimiento". Es decir, siempre son los gobiernos los encargados de proponer, lo cual no impide que el Parlamento rechace uno tras otro a los aspirantes hasta que se proponga el que sea de su agrado.