Macron se esfuerza por pasar página de la crisis de los ‘chalecos amarillos’

Como ocurre con la economía, en la política el impacto de los chalecos amarillos es real, pero por ahora limitado. La revuelta ha reforzado al nacional-populismo del Reagrupamiento Nacional (RN, ex Frente Nacional) como favorito en las elecciones europeas de mayo, con un 24% de votos. LREM y sus partidos asociados sacarían un 18%, según un sondeo de Ipsos publicado por el diario L’Opinion. Otro dos sondeos, publicados por el diario Le Journal du dimanche y elaborados por el instituto Ifop, ofrecen un panorama más complejo. La popularidad de Macron sigue cayendo, hasta el 23%. Pero, en caso de repetirse las presidenciales de 2017 y si estas incluyesen al nuevo líder de la derecha tradicional, Laurent Wauquiez, Macron incrementaría sus apoyos respecto a 2017 del 24 al 27,5%. Eso sí, empataría con Le Pen, líder del RN. Los sondeos indican, primero, que, pese a sus tropiezos en las últimas semanas, mantiene un núcleo sólido de apoyos. Y segundo, que el beneficiario del movimiento de los chalecos amarillos no sería la izquierda populista de Jean-Luc Mélenchon sino la derecha extrema de Le Pen. Las correlación de fuerzas previa a la crisis —una competición dominada por Macron y Le Pen— no ha cambiado.