Jeff Bezos acusa de intento de extorsión a David Pecker, un editor amigo de Trump

El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, publicó este jueves un comunicado en el que acusa al editor de la revista sensacionalista National Enquirer, David Pecker, de haber intentado extorsionarle con la publicación de mensajes privados con su amante. Bezos, el hombre más rico del mundo, hizo esta acusación en un largo mensaje online en el que aporta comunicaciones de la editora de Pecker, American Media. “Antes que capitular ante la extorsión y el chantaje, he decidido publicar exactamente lo que me enviaron, a pesar de la amenaza que supone en coste personal y vergüenza”, escribe Bezos.

David Pecker es un personaje central en las investigaciones que acechan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los dos son amigos desde hace décadas. De acuerdo con la investigación federal sobre la supuesta financiación irregular de la campaña de Trump en 2016, Pecker ayudó al entonces candidato a través de su publicación más conocida, The National Enquirer. La publicación compró en exclusiva la historia de Karen McDougall, una modelo de Playboy que aseguraba haberse acostado con Trump, y luego la enterró. La táctica se conocía como cazar y matar una historia. La modelo cobró por ello 150.000 dólares y la historia no salió a la luz hasta que ella acudió a los tribunales.

El pasado 9 de enero, Jeff Bezos y su esposa, MacKenzie Bezos, anunciaron su divorcio después de 25 años de matrimonio. El pasado 21 de enero, la revista de Pecker publicó una exclusiva en la que revelaba mensajes íntimos entre el fundador de Amazon y la mujer a la que llamaban “su amante”, Lauren Sanchez, la relación que supuestamente está en el origen del divorcio.

Bezos explica en su mensaje de este jueves que contrató investigadores para averiguar de dónde habían salido esos mensajes “y para determinar los motivos de una acción inusual del Enquirer”, escribe. Bezos dice que en todo esto es importante como contexto saber que es el dueño de The Washington Post. “Es inevitable que ciertas personas poderosas que son objeto de cobertura del Washington Post concluyan de manera equivocada que soy el enemigo”. El presidente Trump tuitea con regularidad contra el Post y su dueño. Bezos apunta que es especialmente “impopular en ciertos círculos” la investigación que el periódico continúa sobre la muerte de su columnista Jamal Khashoggi, asesinado y descuartizado en la Embajada saudí en Turquía supuestamente por orden del príncipe saudí.

Según dice Bezos, representantes de American Media (AMI) se dirigieron a él verbalmente y por escrito para decir que tenían más mensajes y fotos de él con su amante y que no los publicarían si cesaban en su investigación. Bezos aporta un correo electrónico de AMI en el que le detallaban todas las fotos de contenido sexual que tienen. “Si en mi posición no me puedo plantar ante este tipo de extorsión, ¿quién puede?”, escribe Bezos. “Por supuesto que no quiero que se publiquen fotos personales, pero tampoco voy a participar en su conocida práctica de chantaje, favores políticos y corrupción. Prefiero alzarme, levantar este tronco y ver qué sale de debajo”. Pasada la medianoche en España, aún no había reacción por parte de Pecker o American Media.