Barcelona denunciará el incidente racista en un avión de Ryanair

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que denunciará ante la fiscalía española el supuesto incidente racista ocurrido el pasado viernes 19 en un vuelo de Ryanair entre Barcelona y Londres Stansted, han informado fuentes municipales. Una pasajera a quien un hombre llamó "fea negra y cabrona" por sentarse a su lado tuvo que abandonar su asiento y trasladarse a otro, mientras el agresor permanecía en el suyo. El suceso ya está siendo investigado por la policía de Essex (Londres), que fue informada de lo sucedido por la compañía aérea dos días después, el domingo por la mañana. El incidente fue grabado en vídeo por un pasajero y ha tenido una gran repercusión en las redes sociales.

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido trasladar el caso a la fiscalía para aclarar lo ocurrido, identificar al presunto agresor y localizar a posibles testigos, ya que el consistorio y la fiscalía tienen un protocolo para los supuestos casos de delitos de odio. El teniente de alcalde, Jaume Asens, ha criticado en Twitter el comportamiento "racista" y la respuesta de Ryanair, que considera "inadmisible". "Desde el Ayuntamiento de Barcelona lo denunciaremos y buscamos al autor del vídeo y testigos"', ha añadido, al tiempo que pide la colaboración de los testigos.

El Ministerio de Fomento también tomará cartas en el asunto. A través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Fomento analizará la respuesta de la aerolínea Ryanair. Según ha informado el departamento que dirige José Luis Ábalos, la AESA va a comprobar "si se dan las condiciones para que la persona causante de la situación pueda ser sancionada como pasajero conflictivo, de acuerdo con la normativa vigente".

El vídeo ha causado una fuerte polémica no solo por el abuso verbal del pasajero a la mujer, sino también por la reacción de la tripulación de cabina. A pesar de que el pasajero llamó a la mujer de 77 años y de origen jamaicano, "fea negra cabrona", "fea vaca estúpida", permaneció en el avión y a quien se cambió de asiento fue a la mujer, lo que ha generado indignación en la redes sociales y críticas hacia Ryanair.

En el vídeo se escucha cómo un auxiliar de vuelo reclama al agresor que no sea grosero y que se calme, mientras que solo dos pasajeros intervienen en defensa de la mujer. Uno de ellos es el que grabó el vídeo, David Lawrence, que pide que lo expulsen inmediatamente del aparato. Según recoge el artículo 7 de la política de Términos y Condiciones, la aerolínea puede rechazar el embarque de una persona si su comportamiento "representa un peligro o riesgo para el resto de pasajeros o tripulación".

La hija de la mujer ha explicado a The Huffington Post que ambas regresaban de unas vacaciones para alegrar a su madre, un año después de la muerte de su padre. La discusión comenzó porque su madre, integrante de la generación Windrush que llegó al Reino Unido en la década de los sesenta, padece artritis, por lo que se movía con lentitud.

El pasajero querñía llegar a su asiento, se impacientó y comenzó a gritarle, mientras la hija de la mujer, sentada cerca, le explicaba que su madre tiene problemas de movilidad. "No me importa si es una puta discapacitada o no, si le digo que se aparte se tiene que apartar", advirtió el pasajero en el vídeo, ya sentado en su asiento, desde donde continuó enfrentándose a su compañera de fila.

La compañía de bajo coste indicó en Twitter que "conoce la existencia" del vídeo y que ha puesto lo sucedido en conocimiento de la Policía del condado de Essex, al sureste del Reino Unido. Robin Kiely, jefe de comunicaciones de la aerolínea, indicó en un comunicado: "Como ahora es un asunto policial, no podemos hacer comentarios". Ryanair aseguró a la BBC que se rige bajo "pautas estrictas" para los pasajeros conflictivos, por lo que no tolera comportamientos indisciplinados. "Un comportamiento perturbador o abusivo como el sucedido dará como resultado que los pasajeros tengan prohibido viajar", añadió la compañía.