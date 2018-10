Ryanair cambia de asiento a una mujer después de que un hombre la llamara “negra fea bastarda”

"Negra fea bastarda", gritó un pasajero blanco a una pasajera negra por sentarse en su misma fila, con un asiento vacío entre medias, mientras otro viajero grababa el incidente. Ocurrió el pasado jueves en el vuelo FR9015 de Ryanair de Barcelona al aeropuerto londinense de Stansted y varias personas, tanto negras como blancas, salieron en defensa de la agredida, una mujer de 77 años, y discutieron con el agresor. En el vídeo, se escucha cómo un hombre pide que se expulse al conflictivo. Ante esta situación, la respuesta de Ryanair fue cambiar de asiento al individuo. En las redes sociales, las críticas están siendo igualmente duras a la actitud del hombre causante del conflicto como a la de la aerolínea, que se enfrenta a peticiones de boicot.

El hombre, visiblemente enfadado, ataca verbalmente y señala con gestos amenazantes a la mujer durante la grabación, subida a Facebook por otro pasajero, David Lawrence, residente en el Reino Unido. El post acumula 15.000 comentarios, ha sido más de 52.000 veces compartido y ha sido visto 4,2 millones de veces desde entonces.

Aparece en escena un auxiliar, que sugiere a la mujer que se siente en otro lugar y ella se niega. Luego, una mujer también de color recrimina al hombre su actitud y le pide que deje de gritar a la mujer. En ese momento, el hombre sube de tono. "Si no te vas a otro asiento, yo te pondré en otro asiento", le llega a amenazar el hombre, que añade: "No me hables en un idioma extranjero, vaca fea estúpida". Ante el cariz de la situación, la anciana pide sentarse al lado de su hija y le dice al hombre que "apesta".

Lawrence contó al Huffington Post que ni el piloto ni los auxiliares de vuelo pidieron al hombre que cambiase de asiento o abandonase el vuelo tras lo ocurrido."Hablé con el piloto al final del vuelo", explicó. "Me sugirió que presentemos una queja formal a Ryanair".

La hija de la agredida explicó que la pelea comenzó porque su madre, de 77 años, tiene artritis y le costó levantarse de su asiento para que el hombre se sentara en el suyo. "Ryanair ha informado de lo sucedido a la policía de Essex y, como ahora es un asunto policial, no podemos hacer comentarios", declaró por su parte Robin Kiely, jefe de comunicaciones de la aerolínea, en un comunicado.

En las redes sociales, se censura al personal de la compañía por no expulsar al hombre del avión antes de salir y por dejar que fuese la mujer quien se moviese de su asiento en lugar de obligar al hombre a hacerlo. Entre las voces críticas se encuentran diputados del Parlamento británico y escocés.

"Deberían haberlo obligado a abandonar el vuelo y entregado a la Policía", tuiteó el diputado Karl Turner, que ha pedido explicaciones a la compañía.