Ryanair y sus trabajadores se enzarzan en un pelea de vídeos y fotos ‘fake’

Foto de tripulantes de Ryanair durmiendo en el suelo en el aeropuerto de Málaga, difundida por USO. En el vídeo, imágenes por la empresa, que denuncia que la imagen estaba preparada.

La batalla laboral que mantienen los trabajadores y la dirección de Ryanair no solo se juega en los despachos. También en las redes sociales,con fotos y vídeos virales. El pasado día 15, el sindicato USO colgaba en Twiter una foto de un grupo de tripulantes de cabina Ryanair durmiendo en el suelo del aeropuerto de Málaga tras verse afectados sus vuelos a Portugal por la tormenta Leslie. La foto no tardó en correr como la pólvora en las redes como muestra de la política laboral de la empresa. No obstante, Ryanair difundía ayer un vídeo también a través de Twitter en el que demostraba que esa foto se trataba de una escenificación realizada por los trabajadores y no una situación real. Hoy el sindicato ha reconocido que, en efecto, la fotografía fue una “escenificación visual” pero ha insistido en las penosas condiciones en las que tuvieron que pernoctar los trabajadores.

La disputa es un episodio más de la pugna que mantienen los sindicatos de tripulantes (TCP) con la aerolínea irlandesa para que se le reconozcan sus derechos laborales en España y que ha motivado varias jornadas de huelga.

Esta vez el detonante ha sido el temporal que azotó las costas de Portugal el pasado fin de semana llevó al desvío o la cancelación de los vuelos que operaban con España. El sindicato USO denunció que, como consecuencia de ello, 24 tripulantes (16 de cabina y ocho pilotos) durmieron así trece horas en la sala de tripulaciones el pasado sábado, día 13, ya que la compañía no les facilitó alojamiento y por lo que realizaron "su descanso mínimo en esas condiciones".

El responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, Ernesto Iglesias, denunciaba entonces el "trato denigrante" que la aerolínea irlandesa da a sus trabajadores por permitir que, tras largas jornadas de trabajo, duerman en el suelo y "no les busquen alojamiento en las más de 88.000 plazas hoteleras" en Málaga. Dos días después, el sindicato colgaba la foto con los trabajadores tirados en el suelo.

Ryanair exposes fake photo of cabin crew sleeping in crew room. Watch video here: pic.twitter.com/tzTn6EHsKH — Ryanair (@Ryanair) 17 de octubre de 2018

Ese mismo día, Ryanair aseguraba que la imagen era “claramente un montaje organizado” y añadía que “ningún tripulante de cabina durmió en el suelo". La aerolínea admitía que debido a las tormentas que tuvieron lugar el 13 de octubre en Oporto, varios vuelos tuvieron que desviarse a Málaga “y, como se trataba de un festivo nacional en España, los hoteles estaban completos". Por eso, sus trabajadores pasaron "un corto período de tiempo en la sala de la tripulación" antes de ser trasladados "a una sala VIP", y dice que regresaron a Oporto al día siguiente y "ninguno de ellos tenía que operar vuelos", según la versión de la compañía.

Una versión que corroboró ayer al publicar en Twitter el vídeo procedente de las cámaras de seguridad del aeropuerto en el que se ve como un grupo de trabajadores de forma organizada se coloca en el suelo para componer la foto trucada.

“Fuente fiable”

El sindicato USO ha reaccionado hoy a la emisión del vídeo asegurando en un comunicado que la fotografía que hizo pública junto con la denuncia sobre la situación de abandono que sufrieron las tripulaciones de Ryanair en el aeropuerto de Málaga “procedía de una fuente fiable”.

No obstante, a continuación admite que la fotografía “ha sido una protesta y escenificación visual del trato que Ryanair da a sus trabajadores y el nulo respeto a la normativa de seguridad aérea sobre descansos” y que, con ella, “han querido reflejar con esa imagen cuál es el trato que reciben por parte de Ryanair”, añade la nota.

El sindicato asegura que la grabación hecha pública ayer por Ryanair está tomada en las instalaciones del aeropuerto y forma parte del circuito de seguridad del mismo por lo que no pueden hacerse públicas.

Asimismo, insiste que el vídeo publicado muestra una secuencia de unos dos minutos de duración, “pero no se muestra cómo ni dónde los 24 miembros de las tripulaciones tuvieron que dormir, descansar o comer durante todo el tiempo que permanecieron en esas instalaciones, en las que contaban con escasas sillas para todos ellos”.

Los representantes de los trabajadores insisten en que, de nuevo, Ryanair ha incumplido la legislación a la hora de no proporcionar alojamiento a sus tripulaciones, algo a lo que están obligados por ley al superar las seis horas.