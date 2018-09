La esperanza de cambio se apaga en Ucrania

El presidente ucranio, Petró Poroshenko, quiere fijar en la constitución del Estado el rumbo atlantista y hacia la UE para dar así, según dice, una señal a Occidente y un adiós a Moscú. El líder no parece tener demasiado interés en el electorado del Donbás, que no le es favorable. Los sectores prorrusos se están articulando en torno a Vadim Rabinóvich, quien goza de una buena relación con el presidente ruso, Vladímir Putin.

La postura rusa sobre el Donbás no se modificará antes de que concluya el ciclo electoral, en opinión del norteamericano Kurt Volker. En Kiev, este diplomático ha reprochado al Gobierno ucranio no hacer lo suficiente para que la población civil residente en el territorio controlado por los insurgentes reciba sus pensiones y prestaciones sociales, y le ha recomendado colaborar con la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias. El conflicto no está congelado, ha dicho Voker, sino que continúa desde hace cuatro años “cada día y cada noche”.