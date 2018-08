La UE no logra un acuerdo sobre el barco con 150 migrantes atracado en Catania

Europa encalla en el reparto de los 150 inmigrantes a bordo de la patrullera italiana Diciotti. Los representantes de una docena de países reunidos este viernes en Bruselas no han logrado ponerse de acuerdo para su redistribución. Según informa Reuters, los participantes han centrado el cara a cara en buscar medidas estructurales para resolver el problema, y no han entrado a fondo en el caso concreto del Diciotti pese a los intentos de Italia. Bruselas ha insistido en las últimas horas en que el objetivo del encuentro era tratar la creación de mecanismos estables para aparcar la improvisación que marca hoy la política migratoria, pero la creciente presión de Italia hacía augurar que se aprovecharía la velada para cerrar un pacto y rebajar la tensión.

No ha sido así, aunque la Comisión Europea ha repetido una y otra vez que está manteniendo "intensos contactos" con las cancillerías para desbloquear la situación y que el desembarco sea una realidad lo antes posible. El tiempo corre en contra: Italia ha lanzado un órdago al amenazar con retirar su contribución al presupuesto de la UE si no hay redistribución de los inmigrantes hoy mismo. Y una parte de ellos, hartos de esperar en el puerto de Catania, donde permanecen atracados desde el lunes tras ser rescatados en el Mediterráneo, ha iniciado una huelga de hambre para pedir su desembarco.

Bruselas ha advertido hoy a Roma de que no se dejará intimidar. "Las amenazas no funcionan en Europa, no nos llevan a ninguna parte", ha respondido un portavoz este viernes. El chantaje de Italia a las instituciones comunitarias salió de boca de su vicepresidente, Luigi Di Maio, del Movimiento 5 Estrellas, ayer jueves: "Si en la reunión de la Comisión Europa no se decide nada, ya no estaremos dispuestos a dar 20.000 millones de euros cada año a la Unión Europea", aseguró. La magnitud del desafío ha hecho salir a la palestra a otros miembros del Gobierno italiano para apagar el incendio desatado por Di Maio: "Pagar contribuciones a la UE es un deber legal. Discutiremos sobre este y otros temas", ha afirmado el Ministro de Exteriores, Enzo Moavero, uno de los principales contrapesos a los instintos euroescépticos que dominan la coalición xenófobo-populista que gobierna Italia.

En la reunión de trabajo, que empezó a las 11 de la mañana, han participado los denominados sherpas, como se llama en el argot comunitario a las figuras clave que cada presidente tiene para conectar con los demás líderes y organizar las cumbres y negociaciones multilaterales.