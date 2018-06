Los europeos que lleven cinco años en Reino Unido tendrán que pagar 73 euros para quedarse tras el Brexit

El Ministerio del Interior británico ha dado este jueves algunos detalles sobre el futuro de los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido tras el Brexit. A partir del 29 de marzo de 2019, fecha de la salida del país de la Unión Europea, los europeos que lleven cinco años viviendo en el país tendrán que pagar 65 libras (73 euros), dar su nombre y dirección y, además, demostrar que no tienen antecedentes penales graves para optar al "estatus de asentado" y poder permanecer de manera ilimitada en Reino Unido. Los menores de 16 años solo tendrán que pagar 32,50 libras (37,22 euros).

"Los ciudadanos de la UE podrán solicitar el estado de residencia en tres sencillos pasos por un precio inferior al de un pasaporte", ha escrito el Ministerio del Interior en un comunicado. Los ciudadanos europeos que llevan viviendo al menos cinco años en Reino Unido deberán solicitar el "estatus de asentados" durante el periodo de transición acordado por Londres y Bruselas. En cambio, los que llegaron más recientemente deberán pedir la de preasentados. Los ciudadanos que obtengan este último estatus podrán continuar en Reino Unido hasta que cumplan los cinco años, momento en el que deberán solicitar el de asentados.

El Ejecutivo conservador explicó que el plazo para solicitar ambas categorías se alargará hasta el 30 de junio de 2021 —seis meses después del final del periodo de transición acordado por Londres y Bruselas— y las personas que lo obtengan serán tratadas como ciudadanos británicos en relación a la asistencia sanitaria, la educación y las pensiones. "Los ciudadanos de la UE hacen una gran contribución a nuestra economía y a nuestra sociedad. Son nuestros amigos, familiares y colegas, y queremos que se queden", ha declarado la ministra de Inmigración, Caroline Nokes.

Además, los familiares de estas personas que vivan en otro país podrán viajar al Reino Unido incluso cuando termine el periodo de transición, siempre y cuando la relación de parentesco existiera antes del 31 de diciembre de 2020 y continúe existiendo una vez esa persona se traslade al país. "Estamos demostrando un progreso real y espero con interés escuchar más detalles sobre cómo la UE hará arreglos recíprocos para los ciudadanos del Reino Unido que viven en la UE", ha afirmado Nokes.

El Ejecutivo de Theresa May espera que más de tres millones de ciudadanos europeos hagan esta solicitud una vez esté disponible, previsiblemente a finales de año. La aplicación, que estará disponible en los 23 idiomas de la UE, se podrá hacer en línea a través de la página del Ejecutivo o de una aplicación para el teléfono móvil. Una vez terminada la solicitud. el Ministerio la estudiará y dará respuesta en el "menor tiempo posible". "No buscamos excusas para no conceder estos estatus. Deberá haber una muy buena razón por la que no lo obtengas", ha manifestado este jueves el ministro del Interior, Sajid Javid, en un comité de la Cámara alta del Parlamento.