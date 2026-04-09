Crème brûlée de limón

Una capa cremosa, dulce y con un toque ácido cubierta por una crujiente de caramelo: esta versión del postre clásico francés te resultará irresistible

Hay postres que entran por los ojos, otros que te atrapan por el aroma antes de probarlos y este, que entra en una tercera categoría y tiene un poco de las dos cosas. Podríamos hablar de una prima cítrica de la crème brûlée en la que el limón equilibra la grasa, corta el dulzor y la convierte en algo que te comerías entero sin darte cuenta. Luego está esa capa de caramelo, que cruje al romperla y justifica medio invento.

La magia empieza infusionando la nata caliente con limón y vainilla, que después mezclaremos con yema de huevo para conseguir la textura característica de esta crema. Ni flan, ni natillas, buscamos ese punto en el que la cuchara se hunde sin ofrecer resistencia. El único truco para que quede bien es afinar el tiempo de horno y no pasarse de temperatura para que no quede cuajado en exceso, sino bien cremoso.

Podemos cocinarla en flaneras, ramequines o usar las mismas cáscaras del limón como recipiente: queda bonito, es práctico y si usas un molde para magdalenas como soporte no se te esparramarán de lado durante la cocción. Además, es la excusa perfecta para sacar el soplete que compraste después de ver 80 reels de Instagram donde te convencieron de que era imprescindible (y al final no estás usando tanto como creías).

Ingredientes Para unas 6 raciones 1 limón

65 g de azúcar

500 ml de nata para montar (35 % de grasa)

½ vaina de vainilla

6 yemas de huevo

Azúcar moreno para espolvorear Instrucciones 1. En un bol, mezclar las yemas, el azúcar, las semillas de vainilla y 15 mililitros de zumo de limón. Batir bien hasta que quede integrado. 2. Colocar la ralladura del limón –solo la parte amarilla–, la vaina de vainilla (abierta y sin semillas) y la nata en una cacerola pequeña. Calentar a fuego lento sin que llegue a hervir. 3. Retirar del fuego y dejar infusionar durante cinco minutos. 4. Verter lentamente la mezcla de nata caliente sobre las yemas, batiendo constantemente. Colar la nata con un colador de malla fina y repartir en seis moldes individuales. 5. Colocar los moldes en una bandeja de horno y añadir agua caliente hasta cubrir la mitad de su altura (al baño María). Puedes vaciar las cáscaras de limón en lugar de recipientes. 6. Hornear a 150 °C durante 25 a 35 minutos, o hasta que la crema esté cuajada pero aún ligeramente temblorosa en el centro. 7. Retirar del horno y dejar enfriar. Refrigerar al menos dos horas. 8. Antes de servir, espolvorear una capa de azúcar moreno y quemar con soplete hasta formar una capa caramelizada.

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