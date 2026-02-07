‘Arròs amb ceba’, la receta valenciana de arroz con pocos ingredientes de la huerta

Puedes prepararla solo con cebolla, tomate y patata, pero si quieres llevarla más allá, también se le suelen añadir otras verduras o bacalao desalado

Si tuviéramos que elegir los alimentos más versátiles de la despensa, no cabe duda de que el arroz estaría en el podio ganador. Se puede preparar de mil y un maneras con una enorme variedad de ingredientes, desde los más caros y refinados hasta los más cotidianos. El arròs amb ceba –arroz con cebolla– es una muestra perfecta de esto último ya que se trata de una receta tradicional valenciana que nació para aprovechar los ingredientes de la huerta en las épocas más humildes.

Como toda receta tradicional que se precie, no existe una forma restricta de prepararla, aunque podemos decir que hay algunos ingredientes que son común denominador: el arroz, la cebolla –oh, sorpresa–, la patata y el tomate. Partiendo de esa base, se pueden añadir otros como pimiento rojo o verde, ñora, calabaza, judías verdes o ajos tiernos. También es común agregarle bacalao desalado desmigado en el mismo momento en el que se añade el caldo. Las cantidades de los ingredientes son orientativas, puedes reducirlas o aumentarlas a tu conveniencia siempre que respetes la proporción de una parte de arroz por tres de agua.

Ingredientes Para 4 personas 2 cebollas

1 pimiento verde o rojo (o medio de cada uno)

1 tomate grande y maduro

2 patatas medianas

300 g de arroz de Valencia (u otro redondo)

900 ml de caldo de verduras o agua Instrucciones 1. Calentar el caldo de verduras o el agua en una cazuela. Una vez haya hervido, bajar el fuego al mínimo y mantenerlo así hasta el momento de usarlo. 2. Pelar y cortar las patatas en rodajas gruesas (entre 0,5 y 1 cm de espesor). 3. Calentar una sartén grande o una cazuela amplia y baja con un chorro de aceite de oliva. Dorar las patatas por ambos lados, retirar y reservar. 4. Picar las cebollas y el pimiento (no es necesario picarlas muy fino). Sofreír en el mismo aceite donde se han preparado las patatas, añadiendo más si fuera necesario, hasta que estén tiernas y la cebolla tenga un color dorado. 5. Rallar el tomate y añadirlo a la sartén. Salar. Sofreír unos minutos más, hasta que se haya evaporado el líquido. 6. Agregar el arroz y sofreír durante unos minutos removiendo para que no se pegue, hasta que los granos dejen de verse blancos y luzcan translúcidos. 7. Añadir el caldo o el agua caliente. Salar si se usa agua o un caldo sin sal. Cocinar a fuego fuerte 17 minutos, añadiendo las patatas a mitad de cocción en la superficie del arroz. Dejar reposar cinco minutos antes de servir. Consejo El tiempo puede variar dependiendo del arroz y la cantidad de líquido que se use, por lo que es conveniente ir probándolo y ajustarlo según sea necesario.

