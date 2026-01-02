Sopa de pescado reconfortante para después de las fiestas

Es una sopa y también un viaje en el tiempo

Una de esas recetas que con ingredientes sencillos te solucionan una cena rica sin complicarte la vida: el secreto está en el sofrito y una clásica picada que podemos cambiar por salsa romesco

Cuando era pequeña, durante varios años, desde que empezaba a refrescar hasta que volvía el calor, los domingos en casa se comía lo que para mí es “la sopa de pescado de mi madre”. Recuerdo perfectamente el aroma, la mezcla entre repelús y sentirme mayor cuando le ayudaba a separar la carne del pescado del fumet y hablábamos de esto y aquello; justo antes de poner el aperitivo en la mesa (y pelearme con mi hermano por quién se estaba excediendo con la parte que le tocaba del líquido de los berberechos).

Que el tiempo verbal no os engañe, mi madre está perfectamente –de hecho acaba de cumplir 73 lozanos años, felicitats mama, ets la millor!–; simplemente un día se cansó de la sopa dominical y empezó una temporada de pescado al horno con patatas panadera, arroces y fideuà (cuya receta ya compartí aquí) que tampoco estuvo nada mal. Hace un tiempo rescaté la sopa de ese recetario sin fondo que es nuestra propia memoria; en el que a raíz de un ingrediente, un olor o un plato que ves por ahí pueden aparecer cosas que parece increíble que hubieras olvidado. Y así empecé a prepararla también yo.

Lo bueno de esta sopa es que el sofrito lo puedes tener hecho de antes, y el montaje final son apenas quince minutos. Puedes usar pescado de roca o cabeza de rape para el caldo, y dorarlos antes con la verdura unos minutos en el horno o la satisfryer si quieres conseguir un fondo tostado.

La jetaversión se prepara con un fumet ya hecho –casero o comprado– y unos 300 gramos de pescado blanco en trozos, o unas gambas, un chorro de tomate concentrado y unas cucharadas de romesco al final. En cualquier versión, hacedla, porque cuando el pan absorbe el caldo y se convierte en algo entre sopa y guiso la sensación de confort te lleva directa a un domingo de infancia.

Tiempo : 30 minutos Dificultad : La de separar el pescado de las espinas Ingredientes Para 4 personas 800 g de pescado de roca o cabeza de rape (opcional: un puñadito de gambas peladas, unas almejas)

1 hoja de laurel

1 zanahoria

1 verde de puerro

1,5 cebollas

Unas bolas de pimienta (opcional)

3 dientes de ajo

2 tomates maduros o 200 gramos de tomate triturado o troceado en conserva

Un chorrito de vino blanco

Dos rebanadas si es de hogaza o un trozo de barra de pan de víspera (unos 120 g)

Un puñadito de avellanas o almendras (o dos cucharadas de romesco)

Sal

Pimentón

Aceite de oliva virgen

Perejil al gusto Instrucciones 1. Llevar a ebullición en una olla a fuego suave el agua a temperatura ambiente con el pescado, media cebolla troceada, una hoja de laurel, el verde de puerro cortado a lo largo y una pizca de sal. Cuando empiece a hervir, desespumar para quitar impurezas y cocinar unos 20 minutos a fuego suave. 2. Mientras, picar dos dientes de ajo y la cebolla restante. En la misma cazuela de la sopa con un poco de aceite, dorar el ajo a fuego suave y añadir la cebolla con una pizca de sal. Cocinar hasta que la cebolla esté dorada y dulce. 3. Añadir el tomate y reducir también unos cinco minutos. 4. Cuando ya esté, poner el vino (opcional) y dejar que se evapore. Añadir una cucharadita de pimentón –o al gusto– y remover un minuto. Apagar el fuego y reservar. 5. Cuando el fumet esté listo, colarlo y dejar que el pescado se enfríe hasta que podamos tocarlo sin quemarnos. 6. Mientras, podemos preparar la picada: en un mortero machacar las almendras o avellanas tostadas con el diente de ajo crudo, unas ramitas de perejil y una pizca de sal gorda. Majar hasta tener una pasta gruesa, no hace falta que quede fina. 7. Tostar el pan en una sartén, en tostadora, freidora de aire, etc hasta que quede bien crujiente y cortarlo en dados gruesos o romperlo bien con las manos. 8. El momento más laborioso: separar toda la carne posible del pescado del fumet y ponerla en la olla de la sopa. Verter el fumet, llevar a ebullición, poner la picada o el romesco, hervir un minuto más y añadir ¾ partes del pan. 9. Remover, emplatar y servir con el resto del pan encima, un poco más de pimentón y perejil picado.

