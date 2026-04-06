Las defensas buscarán anular pruebas clave en el arranque del juicio sobre Kitchen

La Audiencia Nacional prevé que la vista sobre el espionaje a Bárcenas, que sienta en el banquillo a la cúpula de Interior de Rajoy, comience este lunes y se prolongue hasta finales de junio

La Audiencia Nacional acoge desde este lunes la vista oral sobre el caso Kitchen, la operación policial desplegada en época del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del PP, y robarle supuestamente material sensible que pudiera guardar sobre el partido conservador. El juicio arranca esta semana con la fase de cuestiones previas, que las defensas aprovecharán para lanzar su primera ofensiva para tratar de anular pruebas clave, según indican fuentes jurídicas. En el banquillo se sienta la antigua cúpula del Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz a la cabeza, uno de los hombres de confianza del exjefe del Ejecutivo. Sin embargo, los populares tratarán de pasar de puntillas por un proceso que coincide desde el martes con la celebración del juicio en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, por el llamado caso mascarillas.

Esta es una guía de claves para no perderse durante la vista oral sobre la bautizada como Operación Kitchen.

¿Cuál es el origen de los hechos? Al acabar sus pesquisas en 2021, el juez instructor Manuel García-Castellón concluyó que el ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz había urdido una trama entre finales de 2012 y principios de 2013, cuando el PP estaba acorralado por el caso Gürtel, con el objetivo de sustraer documentación a Bárcenas, que amenazaba con tirar de la manta. El sumario apunta a que esa “misión” irregular se activó para evitar que la justicia se hiciera con papeles comprometedores que el extesorero aún pudiera tener escondidos. Y para ejecutarla, según los investigadores, se movilizó a la cúpula de la Policía Nacional; se hicieron seguimientos al antiguo contable del PP y su entorno; se echó mano de los fondos reservados; y se captó como confidente a Sergio Ríos, que había entrado a trabajar como chófer de la familia Bárcenas.

¿Por qué se le llamó Operación Kitchen? José Manuel Villarejo —un comisario inmerso en oscuros negocios que operaba bajo las órdenes del jefe de la Policía Nacional, Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO)— logró que Sergio Ríos comenzara a colaborar con la trama y a pasar información. Otro alto mando del Cuerpo, Enrique García Castaño, apodado El Gordo, había fracasado en un primer intento de captarlo como confidente. Pero Villarejo lo consiguió y se encargó de bautizar la operación como Kitchen, aunque ese nombre nunca constara en los registros oficiales. Según se escucha en un audio intervenido, Villarejo consideró que Ríos se parecía al cocinero Sergi Arola y, por ello, le dijo que le iba a asignar el apodo de “chef”. De “chef” (“cocinero”) a “Kitchen” (“cocina”, en inglés).

José Manuel Villarejo, el pasado febrero, ante la Audiencia Nacional. Borja Sánchez-Trillo (EFE)

¿Quiénes se sientan en el banquillo? El magistrado García-Castellón circunscribió toda la responsabilidad de la operación de espionaje al Ministerio del Interior. La Fiscalía Anticorrupción quiso extender las pesquisas a la entonces cúpula del PP, que era el gran beneficiario de la trama, pero el juez desechó ese camino y concluyó que no existían indicios suficientes para emprenderlo (además, la Sala de lo Penal de la Audiencia le dio la razón). Por ello, el instructor propuso juzgar a 11 personas: a Jorge Fernández Díaz; a Francisco Martínez, antigua mano derecha del ministro y ex secretario de Estado de Seguridad; a Eugenio Pino, DAO desde 2012 a 2016; a otros siete altos mandos policiales (los comisarios Enrique García Castaño, José Manuel Villarejo, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera y Marcelino Martín Blas; y los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano); y al propio Sergio Ríos.

Sin embargo, el tribunal prevé que García Castaño, alias El Gordo, no se siente en el banquillo, ya que sufrió un ictus y se archivaron las causas contra él por su mal estado de salud.

¿Cuánto durará el juicio? La vista comienza este lunes y el tribunal prevé que acabe el 30 de junio. La Audiencia Nacional ha programado casi una treintena de sesiones y, según avanzó, ya ha acordado que los acusados declaren en la recta final del juicio, una vez se haya interrogado a las decenas de testigos que se han propuesto.

¿Cómo arrancará la vista? Los magistrados han reservado la primera semana para la fase de cuestiones previas. Según indican fuentes jurídicas, las defensas ya harán en ese momento un primer intento de anular la causa por vulneración de derechos, y también buscarán invalidar las principales pruebas incluidas en el sumario, como los audios que Villarejo grabó en secreto durante lustros.

01:51 La Operación Kitchen desde dentro

¿Quiénes acusan? Las defensas tendrán enfrente a una importante batería de adversarios. Según consta en el auto de apertura de juicio oral, habrá dos acusaciones públicas (la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado); dos populares (PSOE y Podemos); y tres particulares (Luis Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias y el hijo de la pareja, Guillermo Bárcenas).

Aunque habrá que ver también cómo se posiciona la Abogacía sobre la reclamación de la Fiscalía de que la Administración General del Estado responda en concepto de responsable civil subsidiario ante el pago de posibles indemnizaciones.

¿Qué penas de cárcel se reclaman? El ministerio público pide la mayor pena de prisión para Villarejo, para quien solicita 19 años de reclusión. La Fiscalía también plantea que se impongan 15 años de cárcel a Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo. Para Sergio Ríos reclama casi 12 años y medio (lo mismo que exigía para García Castaño); y para Martín Blas, dos años y seis meses. Anticorrupción no acusa a José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano.

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Las acusaciones particulares y populares ponen sobre la mesa penas más altas. Los tres miembros de la familia Bárcenas exigen hasta 41 años de cárcel para las antiguas cúpulas de Interior y de la Policía, además de una indemnización de 400.000 euros para cada uno de ellos. Podemos pide una pena de 41 años para casi todos los implicados. Y el PSOE solicita 47 años y 10 meses de prisión para el exministro y más de 30 años para el resto. Por su parte y a diferencia de la Fiscalía, la Abogacía del Estado sí acusa a todos los procesados; aunque la pena más alta que reclama es de 10 años y medio de encierro (para Eugenio Pino).

¿Qué testigos declararán? La dirección del PP tendrá difícil marcar distancias con un juicio por el que desfilarán destacados exdirigentes del partido para declarar como testigos. Entre los altos cargos citados se encuentran Mariano Rajoy, presidente de la formación conservadora y del Gobierno durante la Operación Kitchen; y María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de los populares (que fue imputada en la instrucción, pero el magistrado instructor la dejó fuera del juicio). Los interrogatorios de ambos se han previsto para el 23 de abril, así como los de Juan Ignacio Zoido, que sucedió a Fernández Díaz como ministro del Interior; y de Ignacio Cosidó, director general de la Policía durante la trama.

Pero el listado de testigos es amplísimo y otros nombres que destacan son el de Soraya Sáenz de Santamaría (27 de abril), exvicepresidenta del Ejecutivo; Javier Arenas (27 de abril), ministro de José María Aznar y exsecretario general del PP; y los del propio extesorero Luis Bárcenas (20 de abril), su esposa Rosalía Iglesias (20 de abril) y su hijo Guillermo Bárcenas (23 de abril), que tendrán la oportunidad de ofrecer los detalles del asalto a su casa en 2013 por un falso cura, que decía buscar documentos para derrocar al Gobierno. También se ha fijado la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska (11 de mayo), actual ministro del Interior y al que la defensa del chófer quiere preguntar sobre cómo es el uso de los fondos reservados.

Recibí firmado por Sergio Ríos, según consta en la documentación incorporada al sumario de la Operación Kitchen.

¿Quiénes juzgarán los hechos? El tribunal de la Audiencia Nacional estará presidido por la magistrada Teresa Palacios, que también se encargará de redactar la sentencia y que ya ha enjuiciado otras líneas de investigación del caso Villarejo —como el llamado caso Dina (sobre el supuesto tráfico de información robada a una asesora de Pablo Iglesias)—. La acompañarán los magistrados Javier Mariano Ballesteros y Francisca Ramis.