La nueva arquitectura de las primarias de Más Madrid enfrenta a Mónica García y Emilio Delgado

El diputado que quiere disputarle el liderazgo a la ministra considera que las actuales condiciones favorecen al aparato y no resultan democráticas. El entorno de García defiende que estas condiciones fueron votadas por los militantes

Mónica García se adelantó este fin de semana a todos sus competidores dentro del partido y anunció que se presentará a las primarias de Más Madrid. Lo hace en un momento en el que no se han convocado las elecciones en Madrid y ella se encuentra al frente de un Ministerio, el de Sanidad. García ya se presentó a las anteriores elecciones, las de 2023, y decidió no ejercer como en 2021 la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Se marchó al Gobierno de España.

El más desconcertado por esta situación es Emilio Delgado, según tres fuentes consultadas. Delgado prevé disputarle a la ministra el liderazgo del partido en Madrid después de haberse creado en estos años un perfil propio y querer dar una volantazo a las políticas de la izquierda que él considera fracasadas. Delgado generó mucho ruido al debatir en público con Gabriel Rufián, lo que no sentó nada bien en su partido. Se interpretó como una amenaza al liderazgo de las actuales dirigentes.

El choque entre García y Delgado resulta inevitable. Discuten incluso la forma en la que se van a votar en esas primarias (de las que todavía no hay fecha. Se baraja que serán después del verano). Este lunes, se va a presentar a nivel interno, en la mesa regional del partido, una propuesta con un nuevo reglamento de primarias que el ala que lidera Delgado considera favorable a los que controlan el aparato, en este caso a Mónica García y su equipo. La direccion, sin embargo, defiende que esta propuesta se basa en unas directrices que la militancia ya aprobó en los estatutos en mayo de 2025. Y que además se aprobó por unanimidad en la Mesa Regional, el principal órgano del partido.

Los nuevos estatutos, aprobados el año pasado, hacen una distinción entre militates y simpatizantes. Para ser militante, en un partido en el que no se pagan cuotas, hace falta haber acudido a algún acto interno en los últimos cuatro meses, logearse en la página web y se haya inscrito en la actividad. Un proceso más complejo que el que había anteriormente y que limita el censo que va a elegir entre Mónica García y Emilio Delgado. ¿Y qué se aprueba esta tarde entonces? Un documento marco de cómo se deben realizar las primarias en el partido en base a los estatutos y que será utilizado por las personas encargadas de dirigir el proceso de primarias.

Fuentes del partido calculan que el censo descenderá drásticamente. Eso, creen los emilistas, favorece a García. Esto supone que en esta ocasión vayan a votar no más de 1.000 personas, según varias fuentes consultadas. En 2019, cuando se fundó el partido, lo hicieron 7.000 en las autonómicas, y 5.000 en las municipales.

Delgado, que participa como tertuliano en programas de máxima audiencia, quisiera que la votación se abriese a más personas, porque se ve fuerte en cuanto a popularidad. Los partidarios de García consideran, en cambio, que estas quejas se deberían haber hecho hace un año, cuando todo esto que denuncia Delgado ya estaba en los estatutos.

Los emilistas no dan por cerrado esta guerra interna. De hecho, han presentado hace dos semanas ante el comité de garantías un recurso, de 16 páginas, en las que 67 militantes denuncian que la forma de diferenciar a militantes de simpatizantes favorece, a su juicio, a la dirección, que tiene más cargas y más defensores en ese primer núcleo. Este recurso vendrá acompañado de otra carta de queja contra la dirección que se hará pública hoy. La firman más de 100 militantes. Un runrún interno recorre Más Madrid.

La realidad de este enfrentamiento jurídico refleja una batalla más grande: el futuro liderazgo del partido y, sobre todo, la lucha ideológica en una formación que nació hace siete años en la región y lidera la oposición, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. Mónica García representa el continuismo. La defensa de la sanidad pública, el feminismo, el ecologismo y la defensa LGTBI+. Delgado cree en todas estas causas pero considera que hay que defenderlas de forma incluyente y atrayendo también a otros sectores sociales para ensanchar el espacio político.

Delgado, que ejerce de portavoz adjunto en la Asamblea, aboga por construir al mismo tiempo un discurso para los hombres descontentos e insatisfechos, que pueden sentirse abandonados por una izquierda dogmática que reduce el argumento hasta el punto de llamar facha o machista a todo el que no compra el paquete ideológico completo. Muchos de esos hombres, según él, acaban votando a Vox. Delgado, tras debatir con Rufían, un diputado en el Congreso muy mediático, dio entrevistas que algunas compañeras de su partido criticaron.

El pulso entre ambos, al menos hasta que se lleven a cabo las primarias, se va a sostener a los ojos de todo el partido. La dirección, afín a Mónica a García, ofreció a Delgado ir al Congreso de los diputados en las elecciones del año que viene, según tres fuentes al tanto. Los emilistas interpretaron ese ofrecimiento como una forma de acabar con sus ambiciones de liderar Madrid. “Una patada para arriba”, resume uno de ellos. “Esto es falso”, dicen fuentes de la dirección. “Emilio quería ir al Congreso”. Las mismas voces señalan que en la formación existe una regla no escrita de no duplicar cargos, y que con Delgado se hizo una excepción. “Él era concejal en Móstoles y también diputado en la Asamblea. En todo momento existe voluntad de llegar a acuerdo con él”.

Entre los miembros de Más Madrid existe la convicción de que el poder del partido reside en Madrid y que alejarse de ese núcleo (como el salto de Delgado al Congreso) puede suponer la muerte política, como le ocurrió a Íñigo Errejón, cuya capacidad de mando disminuyó mucho antes de caer en desgracia por la denuncia de acoso sexual en su contra. “Me han robado el partido”, decía Errejón, uno de los dos fundadores. Mónica García y Emilio Delgado quieren evitar ese destino a toda costa. Solo uno de ellos acabará liderando Madrid.