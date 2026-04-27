El chófer de Mazón declara que le recogió en el Palau “sobre las ocho”, cuando ya habían fallecido la mayoría de las víctimas de la dana

A Ernesto Serra le llegó el ES-ALERT indicando que evitara desplazamientos aquel 29 de octubre de 2024 mientras estaba al volante y llevaba en el coche oficial al entonces president valenciano Carlos Mazón a L’Eliana, donde el Cecopi (el órgano de la Generalitat que gestionó la crisis de la dana) llevaba reunido más de tres horas. Serra era uno de los chóferes de Mazón y en la tarde de este lunes ha comparecido como testigo ante la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la gestión de la crisis derivada de la dana para explicar qué hacía el entonces presidente valenciano mientras decenas de personas se estaban ahogando y parte de la provincia estaba siendo arrasada por el agua. Cuando el mensaje masivo le sonó a las 20.11, al menos 154 de las 230 víctimas de las inundaciones ya habían fallecido.

Serra ya compareció a finales de febrero ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana, donde explicó que el ahora expresidente salió del Palau de la Generalitat andando y con dos escoltas. No le avanzó si esa tarde requeriría sus servicios, pero cinco horas después recibió una llamada de su secretaria en la que le pedía que trasladaran a Mazón al Cecopi. Durante la comparecencia de este lunes, Serra se ha guardado silencio ante las preguntas de los diputados y solo ha respondido a dos cuestiones: es un funcionario y recogió “sobre las ocho” a Mazón del Palau.

Estas palabras vuelven a poner de relieve el nudo de mentiras que el presidente valenciano y su Gobierno intentaron amarrar durante meses ante los medios de comunicación: que Mazón estuvo siempre operativo, que trabajó en el Palau desde las cinco de la tarde y que el mensaje masivo se envió cuando se tuvo conocimiento de él, rozando la noche de aquel día. Al final y como demuestra la afirmación de su chófer, el alto cargo aún seguía en Valencia y no había hablado con los expertos del Cecopi cuando decenas de personas ya habían muerto.

José Miguel Basset Blesa, el inspector jefe retirado del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que estuvo al frente de la dana, también ha comparecido en la mañana de este lunes ante la comisión y sus palabras han desmontado de nuevo parte del discurso del gobierno de Mazón. Basset ha afirmado este lunes que el envío de la alerta masiva a móviles se planteó poco después de empezar la reunión del Cecopi a las cinco de la tarde, tres horas antes de cuando finalmente llegó a la ciudadanía. “Al poco de empezar la reunión del Cecopi, [el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez] ya hace alguna mención a que habría que enviar un mensaje. (...) Jorge plantea un formato de mensaje. Lo propone en el Cecopi y nadie responde”, ha explicado Basset.

Y no solo eso. El antiguo jefe de bomberos ha revelado que el borrador del primer mensaje contenía información relevante que se suprimió. “Mire, está muy claro. En un mensaje de emergencia, y esto es de manual, tiene que ser un mensaje en el que no haya más de tres líneas, porque la gente, pasando de la tercera, ya no sigue leyendo. En la primera tienes que decir qué está ocurriendo y qué se tiene que hacer sin dar lugar a ninguna duda. Si le digo quédese en casa, tiene que quedarse en casa: no vaya a por el coche, no vayas a ver a no sé quién... Y esto se eliminó. No sé por qué”, así lo ha revelado el técnico.

La primera alerta decía así: “Alerta de Protección Civil por las fuertes lluvias. Como medida preventiva se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento. Estén atentos a futuros avisos”. Además de los al menos 154 fallecidos a esa hora, para otras 37 personas la situación era insalvable: se encontraban fuera de casa, habían salido a salvar sus vehículos o vivían en una planta baja. Las autoridades enviaron un segundo mensaje a las 20.57. Esta vez sí se pide a los ciudadanos que permanezcan en sus casas: “En viviendas y zonas próximas a ríos, cauces, barrancos o ramblas permanezcan alejados y en zonas elevadas”. En ese momento, Mazón solo llevaba unos 20 minutos en el Cecopi y al menos 186 personas ya habían fallecido.

En esta línea, Basset ha precisado que el hecho de haber pedido “el confinamiento” en ese aviso “no hubiera sido una ilegalidad”, al contrario de lo que han sugerido otros testigos antes que él en la misma comisión. El experto ha explicado que el plan de inundaciones contempla tres medidas en caso de emergencia: alejar a las víctimas, confinar y evacuar. La entonces vicepresidenta y consejera de Emergencias, Salomé Pradas, aseguró ante la jueza de Catarroja que instruye la causa que valoró la posibilidad de confinar a la población, que intentó comunicarle esta idea al president a las 19.36, pero la mano derecha de este ―el jefe del Ejecutivo autonómico no respondía, al estar en una comida con una periodista― le ordenó que no lo hiciera. “Salo, de confinar nada, por favor”, le escribió José Manuel Cuenca. Razón, indicó la exvicepresidenta, por la que no ordenó el confinamiento de la población afectada.

El técnico, que fue uno de los 29 asistentes en el Cecopi, ha acusado al entonces secretario de Emilio Argüeso de mentir sobre su implicación en el desbordamiento del barranco del Poyo, que ocasionó la mayor parte de las muertes ese día. Argüeso pidió la imputación Basset ante la jueza, porque este fue el responsable que retiró a los bomberos de la zona afectada “sin avisar al Cecopi ni a ningún responsable de la Consejería de Emergencias”. El antiguo jefe de bomberos, que ya declaró ante la magistrada, ha repetido ante los diputados de la comisión que él no tuvo conocimiento de esa retirada y que es “absolutamente falso” lo que dice el exsecretario. “¿Si yo hubiera sabido la información de ese calibre no creen ustedes que yo la habría puesto encima de la mesa como prioritario?“, ha dicho Basset este lunes.

En cuanto a la coordinación del ofrecimiento de ayudas de otras comunidades, Basset ha explicado las complejidades de gestionar esos equipos, ya que acceder a las poblaciones era difícil por el colapso de las carreteras y los accesos. “Solo pedí un poco de margen para coordinarlo (...) Ni los vecinos podían acceder a sus casas. Tuve a más de 100 personas alojadas en el parque de bomberos de Torrent porque no podían pasar a sus casas”, ha detallado. El técnico, de cualquier forma, ha subrayado que “la UME estuvo desde el minuto cero”.