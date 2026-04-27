Juicio de Kitchen, en directo | Este lunes se esperan las declaraciones de Javier Arenas, Sáenz de Santamaría y el hijo de Bárcenas
El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional se acerca a su ecuador
La Audiencia Nacional retoma el juicio de la trama Kitchen, que modera su intensidad tras la declaración del extesorero Luis Bárcenas y del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y tiene como testigos este lunes a los exdirigentes del PP Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría y del hijo de Bárcenas, Guillermo ‘Willy’ Bárcenas, cantante del grupo Taburete. El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la cúpula de Interior del primer Gobierno de Rajoy, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, se acerca a su ecuador, con nuevos interrogatorios acerca de la presunta operación orquestada entre 2013 y 2015 para sustraer documentación al extesorero Luis Bárcenas que pudiera resultar comprometedora para el PP, cuando se investigaban Gürtel y la caja B. En la Audiencia Nacional hay otros dos testigos citados, uno de ellos un asesor del Ministerio del Interior relacionado con los fondos reservados, pues en este procedimiento también se investiga el pago de 2.000 euros mensuales al presunto confidente de la trama, el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, que también se sienta en el banquillo.
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Comienza declarando el hijo de Bárcenas
Guillermo ‘Willy’ Bárcenas, el hijo del extesorero, como su padre y su madre, Rosalía Iglesias, está personado en esta causa como perjudicado, pues esta parte considera que también el vocalista de Taburete sufrió seguimientos hechos por policías, sin autorización judicial, durante el verano de 2013. Bárcenas hijo también sufrió el asalto de un falso cura al domicilio de la familia en 2013, un asunto que no está incluido en el juicio Kitchen y por el que ya fue condenado a prisión el autor, que falleció en 2022.
Comienza la sesión
Nueva sesión del juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional, con la testifical de los exdirigentes del PP Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas y de Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP que fue víctima de una presunta operación parapolicial orquestada desde el Ministerio del Interior para sustraerle información.
Superada la resaca de las declaraciones de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal, de enorme repercusión política y mediática, el juicio del caso Kitchen aguarda ahora el testimonio de otros dos antiguos pesos pesados del PP: Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas. El tribunal ha previsto sus interrogatorios para este lunes. Ambos aterrizan en la vista oral con una gran pregunta sobrevolando sus cabezas: ¿seguirán el guion marcado la pasada semana por sus compañeros de filas? Durante sus comparecencias, el expresidente del Gobierno y la ex secretaria general de los populares no solo negaron cualquier conocimiento de la trama de espionaje al extesorero Luis Bárcenas, sino que optaron por extender un manto de protección sobre Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior y principal acusado en este procedimiento.
Buenos días. Este lunes están citados en el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, el hijo de éste -Willy Bárcenas-; el senador del PP y ex secretario general del partido Javier Arenas y la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy Soroya Sáenz de Santamaría.
El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la cúpula de Interior del primer Gobierno de Rajoy, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, se acerca a su ecuador, con nuevos interrogatorios acerca de la presunta operación orquestada entre 2013 y 2015 para sustraer documentos al extesorero que pudieran resultar comprometedores para el PP, cuando se investigaban Gürtel y la caja B.