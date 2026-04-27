Juicio de Kitchen, en directo | Este lunes se esperan las declaraciones de Javier Arenas, Sáenz de Santamaría y el hijo de Bárcenas

La Audiencia Nacional retoma el juicio de la trama Kitchen, que modera su intensidad tras la declaración del extesorero Luis Bárcenas y del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y tiene como testigos este lunes a los exdirigentes del PP Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría y del hijo de Bárcenas, Guillermo ‘Willy’ Bárcenas, cantante del grupo Taburete. El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la cúpula de Interior del primer Gobierno de Rajoy, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, se acerca a su ecuador, con nuevos interrogatorios acerca de la presunta operación orquestada entre 2013 y 2015 para sustraer documentación al extesorero Luis Bárcenas que pudiera resultar comprometedora para el PP, cuando se investigaban Gürtel y la caja B. En la Audiencia Nacional hay otros dos testigos citados, uno de ellos un asesor del Ministerio del Interior relacionado con los fondos reservados, pues en este procedimiento también se investiga el pago de 2.000 euros mensuales al presunto confidente de la trama, el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, que también se sienta en el banquillo.

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JUICIO del ‘Caso KITCHEN', en directo Juicio en directo del 'caso Kitchen'.