La desmemoria se extiende entre los testigos vinculados al PP que declaran en Kitchen

Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal durante el despliegue de la Operación Kitchen y testigo número 43 del juicio sobre el espionaje a Luis Bárcenas, quiere declarar este martes. Lo deja claro pese a que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le insiste en que, como estuvo imputado durante la instrucción, puede acogerse a su derecho a no responder las preguntas que le impliquen e, incluso, que puede volver otro día acompañado de abogado. López del Hierro, empresario y amigo durante años del turbio comisario José Manuel Villarejo, subraya que va a “seguir para delante” con su comparecencia. Aunque esta no va a deparar ninguna sorpresa. “No lo recuerdo”, ha sido una de sus contestaciones más repetidas.

La desmemoria se ha extendido este martes entre los testigos vinculados al PP que han declarado en el juicio. López del Hierro ha echado mano de muchos “no lo recuerdo”, “no me consta” y “no lo sé” para eludir las preguntas que le han planteado. Arturo González Panero, exalcalde popular, también ha afirmado que ha olvidado los detalles que lo vinculan con el sumario del caso Kitchen. Y todo ello mientras, además, el tribunal se ha esforzado en limitar las cuestiones sobre la ex secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, y sobre el propio partido: “Aquí no se está enjuiciando al PP”, ha advertido la magistrada Palacios, ante el interrogatorio del PSOE, personado como acusación popular.

Villarejo mantuvo una asidua relación con López del Hierro y su entonces esposa, como evidencian los audios que captaba el comisario en secreto y sus agendas. En una de las pocas respuestas que ha ofrecido, el exmarido de Cospedal ha relatado que él mismo presentó a ambos. Les cerró una reunión en la sede del PP de la calle Génova: “Sé que Villarejo tenia interés. Mi mujer, también. Y los presenté. Y en esa reunión expuso lo que quería decirle, y mi mujer le expuso las preocupaciones que tenía”.

—¿Con qué objetivo? —le han insistido.

—No lo sé.

—¿Qué le dijo Villarejo?

—Yo no me acuerdo de lo que se habló en la reunión. Me acuerdo de algo relacionado con Rita Barberá porque mi mujer era muy amiga de Barberá.

A partir de ese momento, López del Hierro ha ofrecido muy pocos detalles más. Ha aseverado que no le “consta” que Cospedal tuviera más reuniones con Villarejo; pese a que ella lo admitió en instrucción. Ha apuntado que Villarejo nunca le habló del comisario Andrés Gómez Gordo, exasesor de la exdirigente del PP y acusado en Kitchen; pese a que un informe de Asuntos Internos destaca un mensaje telefónico que el comisario envío a Del Hierro en pleno despliegue del espionaje a Bárcenas y que reza: “Todo ha mejorado bastante. Andi. Hoy muy bien. Abz.” Andi era uno de los motes usados por Villarejo para referirse a Gómez Gordo. “No recuerdo ese mensaje”, ha remachado entonces el testigo, que ha apostillado que tampoco recuerda que Villarejo le diese detalles de Gürtel; pese a que el sumario apunta que facilitó a la pareja datos secretos de la causa.

Las acusaciones sostienen que Kitchen se activó en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional con el objetivo de robar al extesorero los papeles “comprometedores” que aún podía guardar sobre altos cargos del PP, para evitar así que llegaran a los investigadores del caso Gürtel, que cercaba a los populares.

“Artur: Aviso tormenta”

El desfile de testigos en la sesión de este martes —la octava del juicio— ha comenzado con Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, quien fuera alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) por el PP y condenado a casi 40 años de cárcel por su implicación en el caso Gürtel. En las agendas de José Manuel Villarejo consta una anotación del 5 de febrero de 2009, junto al nombre del regidor, que hace referencia a un supuesto chivatazo que el comisario le dio un día antes de que estallara la operación policial contra la trama dirigida por el empresario Francisco Correa, que anidó en el partido conservador. “Artur: Aviso tormenta”, apuntó Villarejo.

Arturo González Panero, durante su comparecencia de este martes, en el juicio del 'caso Kitchen'.

A preguntas de la abogada del PSOE, que ejerce la acusación popular, Panero ha dicho ante el tribunal que no se acuerda de nada de ese día: “No recuerdo el 5 de febrero del 2009, son 17 años”, se ha excusado el testigo, que ha añadido: “Me consta que alguna investigación había contra el señor Correa, pero no que había nada contra mí [...] Para mí fue totalmente una sorpresa cuando pasó lo que pasó”. Sin embargo, en el verano de 2021, confirmó esa conversación con Villarejo en una entrevista en La Razón: “Me dijo que, efectivamente, se estaba preparando la operación esta [Gürtel]. Me dijo que aquí en Boadilla del Monte teníamos poco que temer, que iba haber detenciones y el día que iban a ser. Me trasladó que en Majadahonda hay tormenta, como si fuera algo gordo, y en Boadilla, llovizna. Me llamó por teléfono y me informó de que habría esas cosas. No sé si fue un día antes o unos días antes, me llamó y me lo dijo”, aseguró el exregidor a ese periódico, al que añadió que no alertó “a nadie” tras el aviso.

“No voy a responder”

—¿Usted conoce a Villarejo?

—No voy a responder a esa pregunta por secreto profesional.

El abogado Javier Iglesias, durante su comparecencia de este martes, en el juicio del 'caso Kitchen'.

Con estas palabras, el abogado Javier Iglesias, vinculado al PP, también ha tratado de esquivar este martes el interrogatorio de las partes. El letrado comparecía como testigo después de que Bárcenas apuntara el lunes contra él. El extesorero contó que Iglesias lo visitó en la cárcel de Soto del Real (Madrid) en el verano de 2013, al poco de entrar en prisión preventiva, y que incluso intentó comprarlo. “Vino a amenazarme con que, si iba a declarar como hice, mi mujer entraría en prisión [...] Antes, en febrero de 2013, tengo una reunión en su despacho, en la que me propone, ya que se habían publicado los papeles por EL PAÍS, que modifique los papeles, que cambie los conceptos y las cantidades con la misma letra y el mismo formato, para dar a la prensa y crear la incertidumbre de cuál de los papeles eran ciertos”. A cambio, según Bárcenas, le ofreció 500.000 euros.

“Las conversaciones que he mantenido en el ejercicio profesional son secreto profesional”, ha alegado Iglesias para tratar de evitar que le preguntasen. “Yo entiendo que me ampara la ley. He sido abogado de la esposa del señor Villarejo. Y Villarejo es letrado en ejercicio y cualquier conversación que haya tenido con un letrado en ejercicio, o cualquier hecho o noticia que yo haya tenido con un abogado, es secreto”, ha reiterado el abogado. Ante sus excusas, el tribunal ha decidido suspender su declaración y, según ha anunciado, estudiará si lo cita otro día o le exime.