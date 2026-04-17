Las incógnitas de Kitchen que esconde el “amigo” de prisión de Bárcenas: “Yo tenía que borrar unos archivos”

El juicio sobre la trama aterriza en el presunto espionaje al extesorero y su entorno durante su estancia en la cárcel de Soto del Real

Isidro Sánchez no quiere hablar de más en el juicio del caso Kitchen. Eso queda ya claro cuando el fiscal César de Rivas intuye que los regates del colombiano rozan la contradicción. O la mentira. Este hombre de 50 años constituye una pieza clave para entender cómo el espionaje a Luis Bárcenas se extendió a su estancia en la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde ambos hicieron “amistad” al compartir vida entre rejas, después de que el extesorero popular ingresase en 2013 por primera vez en prisión preventiva (cuando amenazaba con tirar de la manta). Pero Isidro Sánchez, que cumplía condena en aquella época por narcotráfico, no lo pone nada fácil este jueves, durante la sexta sesión de la vista oral.

—A raíz de que usted le manifestase que tenía conocimientos informáticos, ¿Bárcenas le encomendó algún encargo? —lanza el representante del ministerio público al arrancar el interrogatorio del testigo.

—En un permiso que yo saliera, tenía que borrar unos archivos que él me decía dónde estaban —precisa, antes de añadir que le iba a cobrar 5.000 euros al extesorero por ello.

Fotografía carcelaria de Isidro Sánchez, enviada por Instituciones Penitenciarias a Asuntos Internos.

Esta primera respuesta es una de las más claras que ha dado Isidro Sánchez, respaldando así, al menos, parte de la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y de Bárcenas, que contó en la fase de instrucción que le encargó a su compañero de prisión acceder y borrar unos archivos que contenían audios que incriminaban en la financiación irregular del partido a altos cargos del PP, como Mariano Rajoy. “El objetivo de recuperar esa información no era utilizarla, sino en aquel momento al contrario, era destruirla, porque había habido una aproximación hacia mí por parte de personas vinculadas al PP”, aseguró el extesorero durante su declaración en las pesquisas de Kitchen.

El exrecluso ha añadido este jueves que, sin embargo, nunca le llegaron a “entregar” el pendrive con el material que debía destruir. Según ha dicho, fue detenido durante el permiso (“a cuenta de una inexistente causa judicial pendiente”, especifica la Fiscalía); y devuelto a prisión sin poder ejecutar el trabajo. Las acusaciones, que sostienen que los imputados estaban al tanto de estas maniobras de Bárcenas, remachan que todo ello quedó reflejado en las agendas del comisario José Manuel Villarejo, uno de los implicados en la trama de espionaje; lo que evidencia que le vigilaban para tratar de robarle los archivos comprometedores sobre los populares.

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De hecho, un informe de Asuntos Internos apunta en esa línea. Este análisis policial destaca que, cuando Sánchez salió de permiso el 10 de marzo de 2014, Villarejo anotó en su agenda: “Aviso de salida del objetivo, amigo de LB”. Un día después, añadió: “Al final, al amigo de LB lo detuvieron en la Comi. [sic] de Chamberí”. Una sucesión de hechos que el exrecluso ha confirmado ante el tribunal este jueves, aunque ha matizo que lo arrestaron el día 12 en un hostal, desde donde lo condujeron a la comisaría del madrileño barrio de Chamberí.

El testimonio de Sánchez ha chocado en otros aspectos con el de Bárcenas. El extesorero asegura que él le entregó una nota con instrucciones, que le fue interceptada a su compañero durante un cacheo en su celda. El colombiano lo ha negado este jueves: “Jamás escribimos nada. Fue verbal todo [...] Me hicieron un cacheo sorpresa y nunca encontraron ningún papel”. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias confirmó la versión del contable del PP y aportó una copia de ese escrito, que rezaba: “Álex, hay que destruir todos los audios de M. R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”. Prisiones informó a la Audiencia Nacional que no sabe dónde está el original, ni “a qué autoridad le ha sido elevado”.

ESCRITO INCAUTADO A ISIDRO SANCHEZ SUAREZ

Por su parte, según las pesquisas, Villarejo también reflejó en sus cuadernos la existencia de ese documento: “Varias llamadas sobre papel interceptado a Sánchez, colega de LB. Hay que localizar al sujeto que tiene los audios que dice que hay que anular”, apuntó el 4 de marzo de 2014.

El apunte de la agenda de Villarejo que se refiere al "papel interceptado" a Isidro Sánchez.

“Los procesados controlaron todos los movimientos del interno [Isidro Sánchez] desde que se inició el contacto con Luis Bárcenas en la segunda mitad del año 2013 hasta los días 10 y 11 de marzo de 2014 en que había de proceder al borrado de los archivos de audio que Bárcenas decía haber grabado con las conversaciones mantenidas con Mariano Rajoy y Javier Arenas”, apunta el escrito de acusación de Anticorrupción, que afirma que no consta que la trama “llegara a hacerse con copia de dichos archivos”.

La declaración de Isidro Sánchez ha resultado este jueves bastante oscura. El exrecluso ha rechazado que hablara de este asunto con su hermana; pero el fiscal ha resaltado que en instrucción admitió que le pidió que fuera a recibir el dinero, a lo que ella se opuso. A su vez, el abogado de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior de Rajoy y principal acusado, ha hecho ver al tribunal que durante la fase de investigación también negó que le encargaran borrar unos archivos. Entre titubeos y evasivas, el testigo ha esquivado entonces la contradicción así: “Es me tenían que entregar algo que nunca me entregaron [...] Y no sé lo que había en ese pendrive”.