Juana Molina: Bucles, humor y experimentación

En ocasiones se da por sentado que la música de raíz electrónica, a base de sintetizadores, tiende a unificar los sonidos en directo y en disco, asimilándolos en un contexto sonoro similar. No es el caso de la argentina Juana Molina, quizás porque esta música y actriz sigue tomándose la música a sus 64 años como un elemento lúdico, una suerte de materia plástica con la que jugar dándole forma. En Barcelona cerró su gira de presentación de su octavo disco, Doga, primero con temas nuevos en ocho años, luego de haber ofrecido en la misma ciudad otro concierto la semana pasada, una prueba de cómo las fechas se iban sumando ante el éxito de público. De nuevo lleno, esta vez en la sala Upload, y de nuevo gran presencia de compatriotas que jalearon su presencia y cada una de las palabras que, en muchos casos bañadas con humor y distancia, cosieron su concierto. Y fue de música incalificable que se bailó.

Juana juega tanto con ritmos, como con ambientaciones como con palabras. Su voz filtrada, tirando a etérea y aniñada, era de difícil comprensión, todo y que en muchos casos se basa en la reiteración de términos en bucles que acompañan los propios bucles sonoros de las composiciones. La idea de “árbol dormido” pautó la primera canción, Uno es árbol, también la de apertura de Doga, mientras que en Paradoja es una concatenación de adjetivos la que abre el significado de un texto sobre temas afectivos que se cierra repitiendo casi como un mantra “los perros y los gatos van corriendo por ahí” en una suerte de recordatorio de que no siempre nos llevamos bien. Es, en todo caso, una interpretación, pues tanto los textos como la música de Juana se abren a los significados como la propia vida y la música que no opta por los perfiles regulares. El carácter experimental de su propuesta abunda aún más en los sentidos de un material de difícil clasificación que no se abre fácil al consumo automático.

Concierto de Juana Molina en la sala Upload de Barcelona. Christian Bertrand

La puesta en escena de la docena de piezas interpretadas tuvo en directo un tacto mucho más crudo y rugoso que en disco. Una batería acústica también con pads digitales servía de base rítmica, en ocasiones acelerada, con acento en cada tiempo, para que sobre ella los sintetizadores de Juana, su guitarra en bucles muestreados en directo y su voz construyesen cada canción. Sonidos gruesos en muchos casos, sin ánimo de estilización, que sin embargo evocaban ritmos del folclore argentino, a menudo gracias a la guitarra, y que tenían un pulso bailable que en ocasiones acababa casi en desmán, con la batería redoblando asalvajada, como en Cara de espejo, Ay, no se ofendan o en Un dia. Era entonces cuando un público dispuesto a bailarlo casi todo, aunque no todo fuese formalmente bailable, se podía entregar a la euforia. Y aunque en algunos casos hubiese resabios de pop, como en Sin guía, no o en Caravanas, la canción más plácida de la noche, no se piense tanto en el pop redondo como en el de Radiohead, por poner un ejemplo. Y es que la música de Juana desea buscar el ángulo, no la comodidad de la circunferencia, aquello que rueda solo.

Pese a ese espíritu aventurero, su espíritu minimalista, su regosto folclórico y sus arranques frenéticos, caso de la final Un día, sobre un loop de guitarra al que Juana añadía más guitarra por encima, en la propuesta de esta compositora e intérprete hay humor. Por ejemplo indicó que en el video de Desinhumano se habían pintado unos frames del mismo que estaban a la venta, piezas únicas, dijo, pero la canción en cuestión se omitió en el repertorio. Es el mismo humor de la portada de Doga, femenino en castellano inventado del término inglés dog, que se ilustra con un can que lleva el pelo como la propia Juana, de la que también muestra un perfil de su rostro. Humor inquietante. Más jovial resultaba que en el concierto canturrease las operaciones de ajuste en sus sintetizadores, como una alumna que quiere recordar los procedimientos. Sin lugar a dudas la música de Juana suena más sutil en disco, pero en directo la carnalidad terrenal de la batería en contraste con las capas de sintetizadores y la voz flotante de Juana recuerda que las canciones pueden tener muchos vestidos, y la elegancia consiste en saber escoger el adecuado para cada ocasión. Eso sí, con Juana Molina la belleza siempre es esquiva y las evidencias pozos a evitar.