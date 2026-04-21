Karol G regresa a España en 2027 con conciertos en Barcelona, Sevilla y Madrid

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el tercer día del segundo fin de semana del festival, celebrado en el Empire Polo Club de Indio, California (EE UU), el pasado domingo.

La gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ llevará a la artista colombiana a 20 países con 39 actuaciones confirmadas en estadios de América y Europa

Karol G ha anunciado este martes las fechas de la gira Viajando por el mundo Tropitour que la llevará este año y el próximo a 20 países en América y Europa con 39 conciertos confirmados de momento —y que no incluye su ciudad natal de Medellín—. El tour de la colombiana comenzará el próximo 24 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago (EE UU) y culminará exactamente un año después en el San Siro de Milán (Italia). Las tres citas en ciudades españolas ocurrirán en junio del próximo año, el 3 en el Estadi Olímpic de Barcelona, el 11 en La Cartuja de Sevilla y el 24 en el Metropolitano de Madrid.

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La primera parte de la gira —realizada con motivo de su más reciente álbum, Tropicoqueta— se realizará en Estados Unidos y Canadá (con solo una fecha en Toronto), donde la colombiana visitará entre el 24 de julio al 15 de octubre las ciudades de Chicago, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami y Tampa.

Después, Karol G viajará a Latinoamérica, donde se presentará antes de finalizar el año en Monterrey y Ciudad de México; San José (Costa Rica), Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador), Lima (Perú), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil) y San Juan (Puerto Rico), entre el 5 de noviembre y el 26 de febrero de 2027. Luego, señaló su equipo en un comunicado, “hará historia al convertirse en la primera artista latina en llevar una gira de estadios por Europa dentro de un tour de alcance mundial”.

El primer concierto europeo de La Bichota se llevará a cabo en el estadio Olímpico de Barcelona el 3 de junio de 2027 y ocho días después, el 11 del mismo mes, se presentará en el estadio La Cartuja de Sevilla. También pasará el 18 de junio por Lisboa y el 24 se presentará en el Metropolitano de Madrid. La gira continuará en París, Londres, Amsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán, donde culminará el tour el 24 de julio de 2027. Sin embargo, la artista señaló que habrá nuevas fechas en otras ciudades que serán anunciadas pronto.

Concierto de la cantante colombiana Karol G, en el Santiago Bernabeu (Madrid), en julio de 2024. JUAN BARBOSA

Después de dos fines de semana históricos en Coachella, en el que Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival— Carolina Giraldo Navarro, de 35 años, anunció su regreso a los escenarios tras su última gira, Mañana será bonito world tour. En la que realizó 64 conciertos en 22 países de América y Europa entre 2023 y 2024 y cerró con cuatro noches consecutivas (con entradas agotadas) en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California (EE UU), La Bichota proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: “Nos vamos de tour”.

Los fans en mercados seleccionados podrán acceder de forma anticipada a la compra de entradas mediante distintas preventas, incluyendo una exclusiva de la artista que inicia el lunes 27 de abril. Para poder participar en la preventa en Estados Unidos, Canadá y Europa, los fans deben registrarse en karolgmusic.com desde ahora hasta el viernes 24 de abril a las 16.00. La preventa en Live Nation será a partir del miércoles 29 de abril a las 10.00

El resto de las entradas estarán a la venta el jueves 30 de abril a las 10 de la mañana en Livenation.es y Ticketmaster con precios que van desde los 70,50 €.