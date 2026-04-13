Karol G, fiestón de calor y color para la primera latina en encabezar Coachella: mariachi, reguetón viejo, Becky G y mucho fuego

La colombiana hizo un poderoso alegato en pos de la cultura latina y las raíces en el mayor escenario del festival californiano: “Esto no es solo de mí, es para mis latinos, que han estado sufriendo en este país últimamente”

La cita era cinco minutos antes de las diez de la noche (hora del Pacífico), pero Karol G, como la señora del escenario que es, se hizo esperar, media hora larga. Cuando se dejó ver en el escenario principal de Coachella, siendo la primera latina en encabezar el, posiblemente, festival más famoso y mediático del mundo, no necesitó más que su carisma y su voz para conquistar a un evento que ha tardado casi tres décadas en subir a una mujer latina a su pista principal. Y lo hizo con todo: música, fuego, sensualidad, reguetón viejo (del que le gusta, dijo, y del que gusta a los demás), colaboradores y una pasión por lo latino que traspasó a la audiencia. Se sabía pionera, representante, y tenía claro que había fiesta, pero también mensaje.

Buena parte de la noche descalza, Carolina Giraldo Navarro (Medellín, 35 años) empezó su Karolchella contando una historia de mujeres, de diosas, de ancestros, con su propia voz en off y letras escritas en inglés. “Nació bajo la luna llena”, rezaban las primeras frases, seguida de una de sus lemas: “Forever wild. Forever free. Latina foreva” (Siempre salvaje, siempre libre, latina siempre). Y fue precisamente con Latina Foreva la canción con la que arrancó su show en el escenario. Desde el primer momento, la artista pidió a su público que cantara, que gritara, y sobre todo que mostrara las banderas de sus países, en alto, con orgullo.

La puesta en escena jugaba a lo rudimentario, pero estaba muy lejos de serlo. En realidad, casi lo contrario de su compañero de escenario la noche anterior, Justin Bieber, que jugó a ser dj pinchando sus propios vídeos de YouTube y pseudocantando sobre ellos. Pero esa es otra historia. La de Karol G el domingo por la noche fue la de la conexión con la tierra, el origen y la raíz, con el agua y el fuego, con el idioma propio. Con el español en todas sus canciones y en casi todas sus conversaciones con el público.

La puesta en escena de Karol G en Coachella. Daniel Cole (REUTERS)

La de Medellín ya había actuado en Coachella en 2022, pero volvió a romper una vez más los muchos récords y, sobre todo, las muchas barreras, de su vida personal y profesional, encabezando el cartel este domingo 11, subida al escenario principal (repetirá el domingo 19 de abril). Solo otro latino, el puertorriqueño Bad Bunny, había sido cabeza del festival, en 2023. La música en español lleva sonando desde el principio, con actuaciones cada vez más poderosas —como la de Rosalía en un gran escenario, ese mismo 2023; o la de Shakira por sorpresa en 2024—, pero ser la dueña del escenario principal es algo que ninguna mujer latina había logrado. Hasta ahora.

Una inmensa cueva de varios pisos, con decenas de bailarinas (después, también bailerines), percusión y guitarras en la primera planta, barandillas para juguetear y escaleras para sus innumerables subidas y bajadas fue el escenario de la colombiana. Por supuesto, adornado siempre con humo y fuego. Tras Latina Foreva, siguió con otro tema de Tropicoqueta, su último álbum, Un Gatito Me Llamó; durante la llamada de teléfono dentro de la canción que contestó sobre el escenario afirmó: “Sorry, es que estoy en Coachellaaaa”, ante sus enloquecidos fans. Después, llegaron OKI DOKI, la primera canción que interpretó de Mañana será bonito, y Tá OK, en solitario.

Con EL MAKINÓN sacó a su colaboradora en ese tema, la cantante Mariah Angeliq, nacida en Miami de padres cubanos y puertorriqueños. Y por primera vez se dirigió a su público: “Familia, ¿cómo están? Les extrañé un montón. No sé si estaban tan nerviosos como yo”, afirmó, destacando la cantidad de gente que había entre el público (varias decenas de miles), hasta donde le alcanzaba la vista. Con su agradecimiento, decidió dedicarles S91, uno de sus temas más populares, inspirado en el Salmo 91 de la Biblia.

Lo urbano transmutó en tropical. La cueva siguió, llena de luces, pero las pieles y los bikinis dorados dieron paso a faldas de vuelo, camisas abiertas, abanicos y mucho color. La propia Karol G se colocó un espectacular tocado naranja de plumas sobre la cabeza, para cantar, cómo no, Tropicoqueta. “Qué rico verlos otra vez”, les decía a sus fans, emocionada. “Vinieron con unos looks hermosos, increíbles”, les alababa, en español, para preguntarles —por primera vez en inglés— cómo se encontraban. Y también, por primera vez y después de casi 600 días sin dar conciertos, cantó Papasito en directo, también mezclando español e inglés y subiéndose a un guacamayo gigante.

Karol G, sobre un loro gigante en Coachella.

El ritmo no paró y la colombiana, jugando con todos los riquísimos géneros de la música latina, sacó a escena a un mariachi formado por completo por mujeres, que cantó el clásico Negrita de Mis Pesares. “Cuánta familia de México esta noche”, alabó ante el escenario de California, un Estado con 11 millones de mexicanos entre sus habitantes. Y en inglés explicó que durante el show iba a ir mostrando retazos de la cultura latina. Junto al mariachi femenino, además, cantó el poderoso tema de despecho Ese Hombre Es Malo.

Karol G, con sus mariachis.

Las colaboraciones continuaron con una de las más esperadas, la de Becky G, presente en todas las apuestas. Aunque con ciertos problemas de sonido para la artista, interpretaron su célebre MAMIII. “Qué viva México. Qué viva Colombia. Y a todos nuestros inmigrantes: os queremos mucho”, dijo la invitada.

“Qué viva México. Qué viva Colombia. Y a todos nuestros inmigrantes: os queremos mucho” Becky G, cantando junto a Karol G en Coachella

La tercera parte del espectáculo latino de Coachella arrancó cerca del público, entre palmeras plateadas y trajes, de Karol G y de sus bailarines, del mismo tono, con Gatúbela, uno de sus temas más sexuales, y así lo interpretaron la artista y su equipo, entre posturas imposibles y lametones.

Después, volvió a escena, aun de plateado, agradeciendo las banderas de su público, contándoles que iba a cantar por primera vez un tema inédito. “No está fuera y no la van a poder encontrar, pero me gustaría que [la canción] encontrara a la persona que la necesite”, reflexionaba. “Habla de pérdida, de una persona que ya no está más contigo, que se fue al cielo, a la que extrañas”, explicó, también contando que la había producido junto al guitarrista y vocalista de la banda Cigarettes After Sex, Greg Gonzalez, una de sus favoritas. Y ambos, de manera inédita y ciertamente rompedora para las colaboraciones de Giraldo, más centradas en la música urbana y en artistas latinos, interpretaron la balada en el escenario, sobre una especie de laguna y de manera intimista.

Siguió con Bandida Entrenada, una versión de Hoy Se Bebe y sobre todo una coreografía imposible en la pequeña laguna del escenario. Y llegó otra de sus sorpresas, con “una leyenda que ha hecho del reguetón y la música urbana la representación de los latinos ante el mundo”, como lo presentó: Wisin, uno de los padres del reguetón. Animando a todo el mundo a levantar su banderas, cantó una mezcla de viejos clásicos del género como Pam Pam, Saoco, Mayor que yo o Rakata.

Después, la ganadora de ocho premios Grammy Latinos y cinco Billboard regresó al escenario, descalza de nuevo y vestida a lo Poison Ivy con un bikini de hojas, para cantar alguna lenta, como Ivonny Bonita, donde en alguna estrofa cambió el nombre de su “Ivonny es bonita, es casi perfecta” por el suyo propio, Carolina. Tras ella, su poderosa TQG, la colaboración de despecho con Shakira, aunque su paisana no salió a escena.

Para su último bloque, Karol G apareció vestida de blanco, con una cola de volantes y unas mangas farol con los colores de la bandera de Colombia. Así cantó su Amargura, uno de sus mayores éxitos. Bajó junto al público, les prestó su micrófono y se emocionó, de manera genuina, al comprobar que conocían cada estrofa y, quizá al ser más consciente que en ningún momento de la noche de estar donde estaba, de ser quien era. “Ahora sí, que se sienta la fiesta”, proclamaba, cantando una versión tropicalizada de Tusa.

Antes de irse, quiso presentarse: “Soy la primera mujer latina en encabezar Coachella”, dijo en inglés, con la barbilla bien arriba, con el público enfervorecido en una ovación interminable. “Estoy muy contenta y feliz sobre esto, pero al mismo tiempo se siente tarde, han pasado 27 años de este festival y soy la primera latina, así que..., decía. ”Antes de mí hubo grandísimos, legendarios artistas latinos. Así que esto no es solo de mí, es de mi comunidad latina, y para mis latinos, que han estado sufriendo en este país últimamente. Estoy aquí para ellos. Pero esto me enorgullece: unidad, fuerza, resistencia, un espíritu fuerte. Queremos que todos se sientan bienvenidos en nuestra cultura, nuestras raíces. Quiero que todos estéis orgullosos de vuestros orígenes", para acabar en español con otro “levanten esas banderas”. Y cantó otro éxito pionero en la música en el mundo, Mi tierra, dándole las gracias a su eterna voz, Gloria Estefan, por ese “regalo”.

Otro de los momentos de la actuación de Karol G en Coachella. Daniel Cole (REUTERS)

No se quería marchar. Describió todos los países que vio en todas las banderas del público, les pidió hacer la ola y al final dijo adiós, cómo no, con su Si antes te hubiera conocido. Pero, a la mitad, paró. “Párenla, párenla, yo quiero que la paren un momento”, rogó. Se les había ido un poco el tiempo antes de empezar, reconoció, pero no podía irse sin cantar una canción que, como contó, ella misma había lanzado en ese escenario; técnicamente en otro casi al lado. “Ahora sí me despido con esto pero quiero que se caiga Indio, en California”, afirmaba, con ella misma por los suelos. Y ahí fue con su éxito Provenza, en versión tecno, subida a su guacamayo, con fuegos artificiales, saltando y gritando, dando las gracias a su equipo, y con la bandera de su Colombia, entre cientos de otras, ondeando incesante.