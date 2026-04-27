Andrada, tras su puñetazo a Pulido: “Me desconecté, estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer”

“A lo largo de mi carrera solo he tenido una expulsión, fue una situación límite, me salí del contexto y reaccioné de esa forma”, explicó el portero en un vídeo publicado por el Zaragoza

Esteban Andrada, portero argentino del Real Zaragoza, se mostró “muy arrepentido” por lo ocurrido este domingo en el partido frente al Huesca, en el que fue expulsado tras propinar un puñetazo a Jorge Pulido, capitán del equipo oscense, al que pidió disculpas por un acto que fue fruto de una desconexión y que, según aseguró, no volverá a ocurrir. “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy”, explicó el guardameta en un vídeo publicado en las redes sociales del Real Zaragoza.

“A lo largo de mi carrera solo he tenido una expulsión y fue por tocarla con la mano, se puede ver mi trayectoria, Fue una situación límite, me salí del contexto y reaccioné de esa forma. Estoy muy arrepentido. No lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera”, prorrogó Andrada, que se enfrenta ahora a una dura sanción. También pidió disculpas a Jorge Pulido: “Somos colegas y sinceramente fue un acto mio que me desconecté en ese momento y acá estoy para las consecuencias que me diga LaLiga. Si quieren que vaya a hablar para dar explicaciones, iré”, concluyó el portero zaragocista.

Previamente, el Zaragoza emitió un comunicado en el que condenaba los incidentes al final del partido contra el Huesca en El Alcoraz y señalaba que “analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes” con Esteban Andrada. “Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás”, agregaba el texto.

Comunicado del Huesca tras el altercado

La Sociedad Deportiva Huesca ha expresado “su más firme condena” a lo acontecido en los minutos finales del encuentro disputado frente al Real Zaragoza este domingo en el campo del Alcoraz, una batalla campal entre jugadores de los dos equipos, en la que el portero zaragocista Esteban Andrada dio un puñetazo en la cara al capitán del conjunto oscense, Jorge Pulido.

“Los hechos registrados en ese tramo final del partido no se corresponden con los valores del deporte ni con los principios que defiende nuestra entidad”, ha asegurado el club oscense en un comunicado en el que añade que este tipo de comportamientos no tienen cabida en el fútbol y se alejan del respeto y la deportividad que deben imperar en la competición. La Sociedad Deportiva Huesca acepta las disculpas expresadas por el Real Zaragoza tras lo sucedido y considera que estos hechos no deben empañar lo que representa este encuentro, una cita de especial relevancia dentro del fútbol aragonés entre sus dos principales equipos.