La banda de Sabina, Dora Postigo, Lela Soto e Israel Fernández darán conciertos gratuitos en el Festival EL PAÍS

Los próximos días 1 y 2 de mayo, el Festival de EL PAÍS se alargará hasta la medianoche. Lo hará con sendos conciertos que se celebrarán en la plaza de Matadero Madrid y que darán comienzo a partir de las 22 horas. El acceso es gratuito, previa adquisición de la invitación a través de la web del Festival. Las actividades programadas en las dos primeras jornadas del festival terminarán a las 20 horas, y las puertas volverán a abrirse a partir de las 21 horas para albergar a los asistentes a las actuaciones musicales nocturnas en la plaza de Matadero Madrid.

La noche del viernes 1 de mayo se subirá al escenario la banda de Joaquín Sabina para interpretar varios de los temas más populares del cantautor jienense. En un formato que han popularizado en los últimos años con el que sus integrantes han actuado en diversas ciudades de España y América, los músicos que acompañan en sus giras al cantautor de Úbeda ofrecen un espectáculo singular en el que el público juega un papel fundamental.

En la primera parte del concierto, Antonio García de Diego —voz, piano, guitarra eléctrica, armónica y voces—; Mara Barros —voz, pequeña percusión y coros—; Laura Gómez Palma —bajo y coros—; Paco Beneyto —batería—; y Nacho Ruiz —voz, guitarra eléctrica y acústica—; interpretarán varios de los temas más populares de Sabina. Desde Princesa a Y sin Embargo, pasando por Cerrado por derribo o A la orilla de la chimenea. En la segunda parte del espectáculo, serán cuatro de las personas del público las que suban al escenario y tomen el micrófono para interpretar, en compañía de la banda, las canciones que previamente hayan elegido. El proceso para la selección de las personas que saldrán a cantar será detallado por la banda al inicio del concierto.

“El concierto es muy divertido, porque además de repasar los éxitos de Joaquín Sabina intentamos rescatar alguna canción que hace tiempo que no interpreta o que no haya interpretado nunca”, explica Mara Barros. “Buscamos profundizar en su obra, mantenerla viva y hacer tributo a una obra tan hermosa como la suya. Pero lo más importante, lo más interesante sin duda, es que el público interactúa. Hacemos una especie de servicio de karaoke gold. Porque cuatro personas de las que nos acompañen esta noche podrán subirse con nosotros y sentirse Sabina por unos minutos, cantando una de sus canciones acompañado por su banda”.

Tradición y vanguardia

El sábado 2 de mayo serán Dora Postigo, Israel Fernández y Lela Soto quienes se suban al escenario de la Plaza Matadero. Desde el pop más actual al flamenco de raíz y vanguardia, la segunda noche del Festival será una mezcla de tradición y contemporaneidad.

Lela Soto inaugurará la sesión. Heredera de la saga flamenca de los Sordera —que se inicia con Francisco Valencia Soto en 1854—, Lela Soto es la primera mujer de su familia en dar el salto a la música profesional. Combina letras propias con otras llegadas desde Jerez, localidad originaria de su familia, y las ofrece con un estilo contemporáneo y variado. Hay, eso sí, un centro de gravedad en todos los temas: el amor. “Esa montaña rusa de sentimientos que realmente condiciona mi estado de ánimo en cada momento”, dice la cantaora.

Después llegará el turno de Israel Fernández, un cantaor treintañero y consagrado con una voz que según quienes han seguido su trayectoria puede llegar hasta donde él quiera. Autor de varios discos —el primero de ellos se publicó en 2008—, en los que abarca desde tangos a seguiriyas, pasando por bulerías o fandangos, Fernández es un artista que desprende en cada actuación todo lo que ha aprendido a través de la escucha y la audacia de ir siempre un paso más allá en los territorios del cante flamenco y sus diferentes corrientes.

El concierto de la noche del sábado 2 de mayo lo cerrará Dora Postigo, aquella adolescente que en 2020 y con solo 15 años deslumbró con Ojos de serpiente, un bolero con briznas de música electrónica. Una propuesta que alumbraba lo que estaba por venir: letras apasionadas y sentidas a través de una voz que ha captado la atención de miles de personas.

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