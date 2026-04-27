Ryanair ajusta 1,2 millones de asientos en aeropuertos regionales para este verano por la subida de tasas de Aena

Tijeretazo confirmado para este verano sobre las expectativas de operación de la aerolínea líder por tráfico en España, Ryanair, que ha aprovechado el día del reparto de dividendos por parte del gestor aeroportuario Aena para reclamar una acción de bloqueo del Gobierno a la esperada subida tarifaria para el periodo 2027-2031. El consejero delegado de la compañía aérea, Eddie Wilson, ha ratificado la supresión de 1,2 millones de asientos en aeropuertos regionales de la red de Aena para la presente temporada de verano, lo que lleva los ajustes desde el verano de 2024 hasta los tres millones de plazas. El repliegue, del que comenzó a hablarse el pasado mes de octubre, se debe al incremento de tasas aeroportuarias en este 2026.

Ryanair va a seguir creciendo en los principales aeropuertos españoles, pero mantendrá plana su capacidad en este país por el efecto del citado retroceso en los regionales. Al mismo tiempo, la irlandesa vuelve a apostar por el crecimiento en Marruecos (+11%) e Italia (+9%), “dado que son países significativamente más competitivos que España”, ha señalado Wilson.

Esta mañana se ha demandado ante los medios de comunicación en Madrid que el Estado utilice su posición de control en el capital de Aena, donde atesora un 51% de las acciones, para detener la propuesta de precios que la compañía pública ha incluido en su propuesta de tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III). La subida de tarifas que aún deben aprobar Aviación Civil y el Consejo de Ministros, hito que se prevé para el mes de septiembre, es del 3,8% anual o del 21% en el que será el tercer quinquenio regulado.

Aena defiende que el alza en los precios que cobra por operar en los aeropuertos responde a un plan de inversiones de 10.000 millones en ampliaciones de capacidad en las terminales, un tráfico más contenido que tras la pandemia, y un alza en los costes operativos. Las aerolíneas, a través de la asociación ALA, creen que la compañía pública podría sacar adelante sus inversiones rebajando un 4,9% anual sus precios.

El ejecutivo de Ryanair ha recalcado que su empresa ha reducido ya tres millones de asientos desde el verano de 2024 sobre sus previsiones para los aeropuertos regionales de la red de Aena. “El Gobierno español, como principal accionista de Aena, sigue abandonando a la España regional tras haberse vuelto dependiente de los dividendos de Aena, que han ascendido a cerca de 5.000 millones de euros en los últimos cuatro años”, se ha quejado Wilson.

La operadora de la red española de aeropuertos reparte este lunes 1.650 millones de euros con cargo al resultado récord de 2025. De este dividendo, el Estado cobra 834 millones en lo que la dirección de Ryanair ve un intento de maximizar los retornos de caja en lugar de exigir tasas aeroportuarias regionales más bajas “para impulsar el crecimiento en España”, ha sostenido Wilson.

Otro punto criticado reiteradamente desde Ryanair es el de la apuesta de Aena por la internacionalización, teniendo como último hito la toma de control del aeropuerto brasileño de Río de Janeiro Galeao. Eddie Wilson ha advertido de que el tráfico de la low cost en los aeropuertos regionales seguirá descendiendo tras los tijeretazos a la capacidad en los últimos 18 meses. Hasta el momento, la aerolínea ha desaparecido de los aeropuertos de Asturias, Valladolid, Jerez, Tenerife Norte y Vigo. Y ha ajustado su oferta de asientos en un 79% en Santiago; en un 45% en Zaragoza; el descenso es del 41% en Santander; la oferta de asientos ha bajado un 7% en Girona, y el recorte es del 6% en aeropuertos canarios (al margen de Tenerife Norte).

Tras calificar de “poco competitivas” las tarifas fijadas por Aena en esos aeropuertos con menos de tres millones de viajeros al año, desde Ryanair se afirma que la compañía que preside Maurici Lucena prefiere remitir fuera de España los beneficios obtenidos aquí, con foco en Reino Unido, Brasil, México o Jamaica. La reclamación lanzada esta mañana por el consejero delegado de Ryanair es que el Estado reinvierta los dividendos de Aena en la reducción de tasas en los aeropuertos pequeños para impulsar la conectividad regional. También ha aseverado que es el momento de introducir competencia en el sistema aeroportuario español, con lo que defiende la ruptura de la gestión en red y del monopolio de Aena. El presidente del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, hizo hincapié recientemente, en la junta de accionistas de Aena, en que la escisión de activos iría contra la ley y la propia Constitución.

Ryanair podría crecer un 40% en España, ha sostenido Wilson, ubicando nuevos aviones en este país y abriendo cinco bases regionales. Con ello, ha estimado, la irlandesa alcanzaría los 77 millones de pasajeros en el mercado español en 2031. “El Gobierno tiene el poder de poner fin a las estrategias de precios monopolísticos de Aena rechazando la propuesta del DORA III de aumentar las tasas en un 21% más la inflación, lo que socavará aún más la competitividad de los aeropuertos españoles, siendo los regionales los más afectados”, ha remachado el máximo responsable de la compañía aérea.