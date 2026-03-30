Vídeo | La cuenta atrás del juicio de Kitchen: así se enfrentaron el exministro Fernández Díaz y su número dos durante la investigación

La Audiencia Nacional acogió una inaudita cita el 13 de noviembre de 2020. El juez instructor Manuel García-Castellón, que investigaba entonces la llamada Operación Kitchen, sentó dentro de una sala y a escasos dos metros a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior de Mariano Rajoy, y a su antigua mano derecha, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad. El magistrado quería enfrentar las versiones de ambos, que ofrecían versiones contradictorias tras ser imputados por la operación de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas. Como detalló EL PAÍS, este careo duró más de una hora, estuvo marcado por una enorme tensión y se convirtió en un mutuo intercambio de reproches y acusaciones. Estas imágenes han permanecido inéditas hasta una semana antes de que comience el juicio contra ellos.

La Audiencia Nacional prevé acoger desde el 6 de abril la vista oral sobre Kitchen. Una decena de personas se sienta en el banquillo: entre ellas, Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de cárcel. Una de las claves del juicio pasa, precisamente, por saber qué defensa despliega cada uno de ellos y cómo interactúan en el proceso, ya que ninguno se ha movido de la posición que mantuvo ante el juez Manuel García-Castellón en 2020.

Aunque el antiguo secretario de Estado siempre ha insistido en que él creía que el operativo policial era legal, Martínez entregó al juez durante la fase de instrucción una batería de mensajes telefónicos que, según indicó, recibió del ministro en pleno despliegue sobre el extesorero y que apuntaban que el máximo responsable de Interior estaba al tanto de la operación. Esos SMS hacían referencia al chófer de Bárcenas captado como confidente —“Chofer B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”— y a la supuesta sustracción de los dispositivos electrónicos del extesorero y su pareja para acceder a su contenido —“la operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y un iPad)”—.

En la cita del 20 de noviembre de 2020 en la Audiencia Nacional, esos mensajes de móvil constituyeron uno de los grandes puntos de fricción entre Fernández Díaz y su antiguo subordinado. El ministro negó (y aún sigue haciéndolo) que él los enviara, y sostiene que nunca supo nada de una operación de espionaje a Bárcenas. Su enfado con Martínez era evidente, según se desprende de su tono y gestos durante el duro careo. “¡Estamos en este careo por ti”, le llegó a espetar a su subordinado, que tampoco se cortó durante su intervención.

“Que tú no querías estar investigado, es evidente. Yo tampoco. Pero lo que yo no podía era seguir tolerando...”, le dijo Martínez a su exjefe, a quien reprochó que dijese al juez que no sabía de la existencia “del chófer, ni de nada”. “No hace falta que caricaturices mi declaración”, censuró el ministro, visiblemente molesto, que cargó contra el ex secretario de Estado por los comentarios que había hecho sobre él en conversaciones privadas: “Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable junto a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, me has llamado bobo... con distintas personas”.