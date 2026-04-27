León XIV se reúne por primera vez con la arzobispa de Canterbury: “Sería un escándalo si no trabajamos para superar nuestras diferencias”

El Papa reconoce los desafíos de la unidad de los cristianos ante Sarah Mullally, máxima autoridad de la Iglesia anglicana

El papa León XIV ha recibido en el Vaticano a la arzobispa de Canterbury, máxima autoridad de la Iglesia anglicana, Sarah Mullally. La reunión, celebrada en el Palacio Apostólico, constituye el primer encuentro formal entre ambos líderes religiosos.

Mullally es la primera mujer que lidera la Iglesia anglicana en sus casi 500 años de historia. El pasado 25 de marzo asumió el primado de la Iglesia de Inglaterra y la Comunión Anglicana mundial, una rama del cristianismo que profesan en torno a 97 millones de personas en el mundo.

El encuentro se enmarca en el proceso de fortalecimiento de las relaciones ecuménicas entre el anglicanismo y el catolicismo, dos confesiones cristianas con importantes coincidencias, aunque no exentas de diferencias doctrinales.

En un discurso pronunciado ante la arzobispa y su séquito, el Papa subrayó la importancia de la unidad entre los cristianos como condición esencial para poder transmitir de forma eficaz un mensaje de paz al mundo: “Si bien nuestro mundo sufriente necesita urgentemente la paz de Cristo, las divisiones entre los cristianos debilitan nuestra capacidad para llevarla con eficacia. Para que el mundo reciba con agrado nuestra predicación, debemos, por lo tanto, perseverar en la oración y en el esfuerzo por eliminar cualquier obstáculo que impida la proclamación del Evangelio”, señaló el pontífice. Y subrayó que la “unidad” es un concepto fundamental en su magisterio en general.

El Papa también reconoció la complejidad del camino ecuménico hacia la unidad de los cristianos y la presencia de obstáculos que afectan a la relación entre las distintas ramas del cristianismo, aunque subrayó la necesidad de no renunciar al diálogo ni a la cooperación. “Ciertamente, este camino ecuménico ha sido complejo. Si bien se ha avanzado mucho en algunos temas históricamente divisivos, en las últimas décadas han surgido nuevos problemas que dificultan discernir el camino hacia la comunión plena. Sé que la Comunión Anglicana también se enfrenta a muchas de estas mismas cuestiones en la actualidad. Sin embargo, no debemos permitir que estos desafíos constantes nos impidan aprovechar todas las oportunidades posibles para proclamar juntos a Cristo al mundo”, apuntó el pontífice. Y concluyó: “Sería un escándalo si no siguiéramos trabajando para superar nuestras diferencias, por muy irreconciliables que parezcan”.

Esta cita en el Vaticano refuerza el mensaje que León XIV envió el 26 de marzo por la entronización de Mullally, donde expresó su intención de seguir dialogando por la unidad de los cristianos.

El papa León XIV y la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, este lunes en el Vaticano. VATICAN MEDIA / EFE

La audiencia privada entre ambos líderes religiosos ha coincidido con el 60º aniversario del histórico encuentro de 1966 entre Pablo VI y Michael Ramsey, que supuso la primera reunión formal que se producía en 400 años entre un pontífice y un arzobispo de Canterbury. Desde entonces, es habitual que los papas y los arzobispos de Canterbury se reúnan en determinadas ocasiones para dialogar sobre cuestiones ecuménicas y promover el entendimiento entre la Iglesia católica y la Comunión anglicana.

El pasado octubre se vivió un avance importante del actual proceso de acercamiento entre ambas tradiciones cristianas, cuando el rey Carlos III, que también ostenta el título de Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra, y el Papa León XIV hicieron historia al rezar juntos en comunión en la Capilla Sixtina. Era algo que no sucedía desde hacía casi 500 años, en concreto desde el cisma que propició el rey Enrique VIII en 1534 cuando Roma rechazó su petición para anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Desde entonces, la Santa Sede y Reino Unido no restablecieron relaciones hasta 1914 y solo tienen embajadores desde 1982.

La arzobispa de Canterbury no pudo estar presente en aquella ocasión, ya que todavía no había tomado posesión de su cargo.

En este momento, Mullally está realizando una peregrinación de cuatro días a Roma, en la que ha visitado las principales basílicas pontificias, donde ha rezado ante las tumbas de los apóstoles san Pedro y san Pablo. También se ha reunido con altos funcionarios del Vaticano.

El anglicanismo, a diferencia del catolicismo, aprobó la ordenación sacerdotal de las mujeres en 1992 y, más adelante, se comenzó a nombrar obispas y arzobispas, hasta llegar a la elección de una mujer como máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra.

La arzobispa, en su discurso ante el Papa, subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los cristianos en el contexto actual. “Ante la violencia inhumana, la profunda división y los rápidos cambios sociales, debemos seguir contando una historia más esperanzadora: que toda vida humana tiene un valor infinito porque somos hijos preciosos de Dios; que la familia humana está llamada a vivir como hermanos y hermanas; que, por lo tanto, debemos trabajar juntos por el bien común, construyendo siempre puentes, nunca muros”, señaló Sarah Mullally.

Y aplaudió los recientes llamamientos del Papa contra “las numerosas injusticias que azotan nuestro mundo hoy en día” y sobre “la esperanza”. “El mundo necesitaba este mensaje en este momento; gracias”, apuntó.

También abogó por fomentar la unidad de los cristianos. “Santidad, en los años venideros, seguiré unido a usted en la oración: oración por la paz en nuestro mundo; oración por la justicia”, aseguró. Y agregó: “En todo esto, nos sostiene la esperanza, una esperanza fundada en Cristo mismo, que nos llama a seguir adelante, incluso cuando el camino aún no está del todo claro”.