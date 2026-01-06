Villas de lujo, seguridad y servicios: el triángulo de oro de la Costa del Sol sigue batiendo récords

Aparcamiento, spa, piscinas interiores, espacios gastronómicos, área para niños y conserjería. Son algunos de los servicios que prevé ofrecer Azurean Marbella , residencial impulsado por Hyatt que tendrá 133 viviendas a un precio entre los 699.000 y los 3,2 millones de euros. Varios de los inmuebles ya han sido reservados a pesar de que sus obras prevén arrancar el primer trimestre de 2026 y finalizarán a finales de 2028. “Ha despertado un notable interés entre compradores internacionales”, cuentan desde Engel & Völkers en Marbella, compañía que comercializa esta urbanización ubicada en Benahavís . Dichas localidades, junto a Estepona, conforman el llamado triángulo de oro de la Costa del Sol, donde el metro cuadrado ha alcanzado su máximo histórico en 2025, consolidando la singular “microeconomía” del mercado inmobiliario local más exclusivo , como indica el informe La Costa del Sol: vivienda, turismo y bienestar de alta gama . El documento tiene fácil resumen: los precios llegan a cotas nunca vistas, pero siguen faltando nuevas villas para tanta demanda.

Basta recorrer los 25 kilómetros de la autovía A-7 desde Marbella (159.786 habitantes) a Estepona (79.621 habitantes) para comprender que la construcción tiene aquí un pequeño paraíso. Hay grúas por todas partes. Y en zonas lujosas como Sierra Blanca , Nagüeles, Elviria o Guadalmina hay una gran actividad para levantar nuevas mansiones o reformar las que han quedado antiguas. También hay actividad en su tercer vértice, Benahavís (9.472 habitantes) , justo a mitad de camino y un poco más dentro de la sierra. Allí se levantan numerosas viviendas cerca de donde lo hará Azurean y de El Madroñal y La Zagaleta, dos de las urbanizaciones más privilegiadas de Europa . Es un área donde el interés de compradores de medio planeta no deja de crecer en los últimos años, disparado sobre todo tras la pandemia.

Se suceden los récords año a año , pero nunca antes los precios habían aterrizado tan lejos.En 2025 el metro cuadrado llegó a 5.410 euros en Marbella (un 9% más que el año anterior) y en Benahavís a 5.391 euros (16,1% más). En Estepona, donde el parque residencial se ha revalorizado un 55% en los últimos tres años, el metro cuadrado alcanzó los 4.057 euros (un 13,3% más).

Un campo de golf en el Triángulo de Oro de la Costa del Sol. Álvaro Cabrera

Carmen Durán, directora de la agencia que lleva su nombre y trabaja con empresas del sector del lujo en la Costa del Sol , asegura que la demanda se ha embalado en el triángulo de oro a partir de tres ingredientes difíciles de replicar en otros lugares: construcciones con estándares internacionales, un entorno seguro y bien conectado y, sobre todo, un ecosistema difícil de batir. “Golf, marinas, restauración, bienestar y sanidad privada hacen que la decisión sea ‘me compro una vida’, no una vivienda”, señala Durán.

Los numerosos restaurantes con estrella Michelín o Soles Repsol son un buen indicativo de ello, además de espacios como Puerto Banús repletos de tiendas exclusivas. “Cuando sube el precio y la demanda sigue suele ser porque el destino ha dejado de competir solo por coste y compite por valor”, insiste quien ha recopilado los datos que conforman el estudio La Costa del Sol: vivienda, turismo y bienestar de alta gama.

“ Los precios suben porque la demanda es sólida y global, no por especulación puntual . Marbella, Estepona y Benahavís han dejado de ser solo destinos vacacionales”, relata Artur Loginov, máximo responsable de la agencia Drumelia. “Los colegios internacionales, los servicios médicos, la restauración y el clima permiten una vida muy completa todo el año”, insiste Loginov, que el año pasado cerró 40 operaciones con un valor total de 137 millones de euros, es decir, una media de 3,4 millones por vivienda.

Directivos, inversores patrimoniales y “familias con alta movilidad internacional” de entre 35 y 50 años son sus principales clientes. Buscan villas modernas, con privacidad, vistas, eficiencia energética y servicios. “Exclusividad, tecnología y sostenibilidad”, resume Javier Justicia, director de Engel & Völkers Estepona, cuyos datos reflejan que el 25% de las operaciones de alta gama en esta ciudad se realizan ya para residencia principal y clientes que buscan el llamado lujo silencioso: infraestructuras nuevas, una ciudad amable para caminar y mejor planificación urbanística .

Lagerfeld, Dolce&Gabanna o Lamborghini

En 3SA Estate , fundada por Jimmy Widén, la mayoría de propiedades vendidas durante 2025 han estado en el segmento superior a los diez millones de euros. Sus clientes son empresarios —llegados desde, principalmente, Estados Unidos , Canadá y Países Bajos— que compran para quedarse a vivir, según explica el propio Widén. “Espero que el año que viene podamos conseguir que más españoles compren”, indica.

Aunque los rusos han desaparecido desde el inicio de la invasión a Ucrania , el lugar también atrae a compradores escandinavos, británicos o alemanes. “A menudo están vinculados a los sectores de tecnología, finanzas o negocios internacionales, así como a perfiles procedentes del deporte y la industria del entretenimiento”, añade Smadar Kahana, directora de Engel & Völkers Marbella , quien aclara que, en comparación con el periodo previo a la pandemia, se ha producido un cambio claro, “con un número creciente de compradores que optan por trasladarse de forma permanente o pasar largas temporadas en Marbella”.

Obras inmobiliarias en el Triángulo de Oro de la Costa del Sol. Álvaro Cabrera

Kahana destaca que en sus oficinas han cerrado este año 254 operaciones —sobre todo en villas— con un precio cercano a los dos millones de euros. “La actividad es especialmente fuerte en el rango de uno a tres millones de euros”, afirma. También advierte la presencia cada vez mayor de las llamadas branded residences, es decir, las urbanizaciones impulsadas bajo marcas de relumbrón, con Fendi, Dolce&Gabanna , Karl Lagerfeld o Lamborghini. “ Responden directamente a lo que busca el comprador actual: una experiencia residencial sin complicaciones, con servicios de hotel de cinco estrellas ”, añade, y apunta que esa evolución se ve también reforzada por la llegada y consolidación de grandes marcas hoteleras internacionales como Four Seasons, Waldorf Astoria, Banyan Tree, St. Regis y Hyatt.