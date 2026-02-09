Sentirse único tiene nueva banda sonora
El género rhythm & heat refleja la melancolía desde una perspectiva exhibicionista que nace desde el diván. Ejemplo: ‘Welcome to the Mood’, de Leisure
Cada cierto tiempo, la música consigue acuñar un nuevo enclave sonoro desde el que cobijar a quienes se sitúan a caballo entre su nueva realidad, el vacío, la desilusión o el hartazgo. Después del dream pop (surgido en la primera década de 2000 y abanderado por Beach House, entre otras bandas) y del bedroom pop (que impulsó de la habitación a la fama a artistas como Billie Eilish), el cañón de luz ahora se posa en un nuevo género musical: el rhythm & heat.
Este género es como la versión caucásica, milenial y hipster del casi puramente negro y noventero rhythm and blues que tiene leyendas como D’Angelo (fallecido recientemente), Mary J. Blige, Usher, Mariah Carey o TLC. Si el rhythm and blues es la continuación sofisticada, orgullosa y juguetona del blues —nacido en la primera mitad del siglo XX de los lamentos por discriminación racial y los trabajos forzosos—, este rhythm & heat nace casi directamente desde el diván de la consulta del terapeuta. Josh Fountain, teclista, productor y vocalista del colectivo neozelandés Leisure —que recientemente ha publicado su quinto LP, Welcome to the Mood—, reconoce que es algo “tramposo” llamar a su sonido soul electrónico: “Somos seis tíos blancos que viven en Nueva Zelanda, de casi 40 años, con hijos, tocando una especie de R&B que además tienen predilección por el reggae”, comenta entre risas.
En este álbum (cuyo título expresa la idea de adentrarse en un estado mental determinado) los sonidos son amables, introspectivos y poco profundos, sensibles y parecen acompañar amablemente la cotidianidad, pero, tal y como afirma Fountain, “quizá no es la música que pincharías en una fiesta”. Además de Leisure, bandas como Jungle, Parcels, Olivia Dean, Hermanos Gutiérrez, Tamino y Maro son otros de los exponentes que parecen estar poniéndole un velo musical a los quehaceres de la vida y los sentimientos encontrados derivados de las responsabilidades o la frustración. En este rhythm & heat el desasosiego vital se trata con calidez (heat) y con confort lo que preocupa o desequilibra.
Las temáticas de las canciones se abordan desde una perspectiva propia de la terapia Gestalt, esa que aboga por la percepción total del entorno para sumar experiencias que esclarezcan causas y síntomas de una situación. Para Frankie Pizá, crítico musical y creador de contexto en industrias culturales, “cada vez que el R&B se recupera o se reinterpreta desde la blanquitud hay que mirar qué tipo de relación establece con esa herencia: si es de empatía o de extracción. Cuando artistas blancos lo reinterpretan desde una conciencia de clase distinta (sin blanquear ni estetizar su sufrimiento) se puede generar un intercambio legítimo”. Y prosigue: “Sí tiene sentido pensar en este R&H como algo que se parezca a un síntoma generacional”.
Al fin y al cabo, la música pop ha ido desplazando su energía del hedonismo hacia el autoanálisis porque hay una necesidad de —se haga lo que se haga con groove, sin groove, más aquí o allá— sonar emocionalmente conscientes. En el libro Vida de consumo, el pensador Zygmunt Bauman hace referencia al concepto de melancolía desarrollado por el profesor de Filosofía Rolland Munro, el cual alude a poder sentir infinidad de conexiones sin anclarse en ninguna. Quizá, la indecisión ante la ley de la oferta y la demanda emocional y musical es el reflejo de lo que Bauman llamó vida líquida (esa flexible que fluye y cambia). Porque ya es todo un signo de los tiempos que el ombliguismo expanda sus fronteras hasta convertirse en un acto colectivo con su propia banda sonora y su cada vez más amplia paleta de grises.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.