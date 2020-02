MARO reinterpreta ‘Todo cambia’ en las Furious Sessions

MARO en los estudios Sol de Sants durante la grabación de la Furious Session. En vídeo, la interpretación de 'Todo cambia' con Vic Mirallas y João Silva. Foto: Bernat Rueda

MARO tiene una de esas voces atemporales que no te pueden no gustar. Pero la joven lisboeta es mucho más que una voz bonita. Graduada en Berklee, MARO es multiinstrumentista, compositora y arreglista. Con una versatilidad tal que es capaz de moverse como pez en el agua entre géneros tan opuestos como pueden ser la canción de autor indie o el reguetón.

Quizá esa percepción poliédrica suya de entender la música sin prejuicios desde una óptica meramente artística le ha llevado a colaborar con grandes artistas como Fatai o Jacob Collier y llamado la atención de iconos históricos como Quincy Jones, que la ha acogido recientemente bajo el paraguas de artistas a los que representa.

Maro reside en Los Ángeles pero se pasó por Barcelona en plena tormenta Gloria. Me invitaron a la Sala Taro, de reciente apertura, a un concierto en el que prácticamente no sabía lo que me iba a encontrar. Suelen ser los mejores. Con muy pocos elementos, MARO se metió al público en el bolsillo, servidor incluido.

Al día siguiente estábamos en el estudio con Vic Mirallas, al que MARO conoció estudiando en Berklee. Son amigos y es otro bicho de cuidado. Más conocido por ser el saxo soprano de Alejandro Sanz, Millaras es también compositor y multiinstrumentista. Aquí se suma a la fiesta al piano con sordina y voz con la delicadeza que la ocasión requiere.

Cerrando la formación, al violín, João Silva termina de ponerle la guinda a la sesión que os traemos hoy. Un clásico de la canción latinoamericana popularizado por Mercedes Sosa, magníficamente revisado mientras la tormenta golpeaba con fuerza tras los cristales.