Muere a los 51 años D’Angelo, cantante ganador de cuatro Grammy y pionero del ‘neo soul’

D’Angelo, el cantante estadounidense de R&B y ganador de cuatro premios Grammy, ha fallecido este martes a los 51 años en su casa de Nueva York. El motivo de su muerte ha sido un cáncer de páncreas, según ha confirmado su familia a Variety.

“La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz en esta vida... Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, nos duele anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D’Angelo, ha sido llamado a casa, dejando esta vida hoy, 14 de octubre de 2025″, han declarado sus familiares en un comunicado público. “Nos entristece que solo pueda dejar recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que nos deja”, han agregado, y han pedido que se respete su privacidad e invitaron a unirse en el duelo por el fallecimiento del cantante.

D’Angelo fue un importante exponente del neo soul. Debutó en 1995 con su álbum Brown Sugar y en 2000 lanzó uno de sus discos más famosos, Voodoo, con la canción Untitled (How Does It Feel) que le valió dos premios Grammy —mejor álbum y mejor interpretación masculina, ambos en el género R&B— en 2001. Tras una época fuera del espacio público por problemas de alcoholismo, pérdidas de seres queridos y de un rechazo por su parte a la imagen sexualizada que se le atribuyó por el vídeo de Unititled, reapareció en 2014 con su tercer álbum, Black Messiah, con el que ganó un Grammy al mejor álbum de R&B y la mejor canción del mismo género por Really Love. En su carrera, tuvo un total de 14 nominaciones al reconocido premio musical.

En la crítica de aquel álbum en Babelia, Ramón Fernández Escobar escribía: “¿Exageraba Questlove, líder de The Roots, al proclamar el largamente esperado tercer álbum de estudio de D’Angelo como el Smile negro? De aquel fabuloso disco oculto de The Beach Boys se tardó un mundo en tener una visión aproximada. La paciencia para recibir este Black Messiah sumó 14 años y ha traído maná, pues el talento del virginiano cuaja de nuevo en obra maestra". Para el crítico, “Voodoo fue una vuelta de tuerca con extra de hip-hop para ahondar en la imagen de D’Angelo como autor que mira al pasado (encabezó la corriente neo soul) y desbroza el futuro".

Nacido en Richmond (Virginia), D’Angelo se sintió atraído por la música desde muy joven. Comenzó a tocar el piano a los tres años, tocando en la iglesia junto a su padre, un pastor pentecostal. Continuó tocando en diversos grupos, como Three of a Kind, Michael Archer and Precise, e Intelligent, Deadly but Unique (IDU).

De ahí D’Angelo firmó con el sello discográfico EMI en 1993, a los 19 años. Al año siguiente, alcanzó su gran éxito al coescribir y coproducir la canción U Will Know, para el supergrupo de R&B Black Men United, con Usher, Brian McKnight, R Kelly, Boyz II Men, Raphael Saadiq y Gerald Levert. Tras el éxito de Brown Sugar, D’Angelo luchó contra el bloqueo creativo y las presiones de la fama. Por eso, ​a menudo se tomaba largos descansos de los focos.