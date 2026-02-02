Todas las vidas de Pablo Sycet, pintor, diseñador, letrista y mucho más

Pablo Sycet no es un artista común. Y esta afirmación no tiene nada que ver con su estilo pictórico, que se mueve, sin ningún sentido de culpa, entre la abstracción y la figuración. Tiene que ver con el hecho de que Sycet es también escritor de letras para canciones, diseñador gráfico y organizador de exposiciones de artistas admirados con los que tuvo ocasión de colaborar o fraguar una amistad. Entre ellos, Jaime Gil de Biedma, al cual Sycet pudo conocer cuando solo era un joven decidido a comerse el mundo, y que ahora es el centro de la instalación Las horas del día y de la noche. Dicha acción ha sido vista en eventos celebrados en Madrid, Sevilla y Huelva, durante la presentación del libro Entre dos siglos [1975-2025], volumen que ­reúne letras, diseños y, sobre todo, escritos que han acompañado las exposiciones de su obra. Esos textos firmados, entre otros, por Antonio Muñoz Molina, Luis Antonio de Villena, Eduardo Mendicutti y Luis García Montero, ratifican otra anomalía en su trayectoria que él mismo explica: “Desde que me propuse dedicarme a las cosas que me gustaban, viví en un mar de dudas. Aunque me sentía dotado para ejercer la pintura, lo que más me tentaba era la escritura. Así que me matriculé en Periodismo, que es mi única formación académica, pero decidí no renunciar a mis otras tentaciones”.

Su obra pictórica empezó a consolidarse a principios de los ochenta, cuando inició su viaje hacia la abstracción en pleno auge de la figuración. Ya se había instalado en Madrid e iba contra corriente de lo que se pintaba en los años de la Movida. Esto no le impidió formar parte de esa nueva escena artística, hecho documentado en una entrevista que Paloma Chamorro le realizó en La edad de oro allá por 1984. Expuso en galerías de la capital como Antonio Machado y Sen, formó parte de la emblemática muestra Madrid, Madrid, Madrid, que celebraba aquella cúspide creativa de la capital. Firmó la portada del disco Camino Soria, de Gabinete Caligari, y después, de trabajos de Alaska y Dinarama, Rubi, Germán Cop­pini y Camarón. Un encuentro fortuito con Luz Casal le llevará a escribir letras para varias de sus canciones, actividad que Sycet equipara a la pintura, “porque ambas actividades tienen en común que los giros que han sufrido vienen dados por mis quiebros sentimentales. Al final, las letras para canciones no dejan de ser ficciones, como lo son las pinturas”.

Desde el año 2000, Sycet se ha dedicado a organizar exposiciones de esos compañeros de viaje que, en muchos casos, ya no están entre nosotros. Lo hizo con Carlos Berlanga, al que dedicó muestras en 2009 y 2022; con el pintor Julio Juste, con el que compartió su antiguo estudio del centro de Madrid hasta que este falleció en 2017. Actualmente prepara una sobre Javier Furia, cantante en la primera formación de Radio Futura y artista plástico que, como Sycet, también estuvo siempre conectando mundos y talentos de disciplinas diversas. Al hablar de esta última faceta suya, Sycet se niega a usar términos como “curador” o “comisario”. “Yo, como hace Guillermo Pérez Villalta, prefiero referirme a esta actividad como ‘artificios’. Artificios elaborados a partir de obras ajenas, denominados con un vocablo que viene del castellano y se entiende perfectamente”. Cuadros, versos, portadas, carteles, exposiciones. Un mundo que ya abarca medio siglo y que, curiosamente, tiene entre sus preocupaciones, tal como dice su autor, “el paso y el peso del tiempo”, y la consolidación de la Fundación Olontia, creada en 2018 para preservar y difundir su legado artístico.