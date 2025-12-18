Seis pautas para mantener el cerebro joven (y envejecer mejor)

La cuestión ya no es vivir más años, sino vivirlos lo mejor posible. Estas normas sencillas pueden ayudar a llegar a la vejez con plenas facultades mentales

Cuando se habla de longevidad, mucha gente prima la calidad por encima de la cantidad. Más que vivir hasta los 100, nos preocupa cómo estaremos en nuestra etapa final. Casi todo el mundo firmaría tener una existencia más corta, pero en plenitud de facultades. Sobre todo, por lo que respecta a nuestra capacidad para pensar, recordar e interactuar con los demás. Hace décadas que las farmacias y tiendas de salud natural ofrecen toda clase de suplementos para nuestro centro de operaciones. Sin embargo, la eficacia de muchos de ellos no está demostrada por la ciencia.

En su reciente ensayo Antiaging para el cerebro, el doctor en Biología Celular Jordi Olloquequi analiza los recursos que cualquier persona tiene a mano para cuidar de este órgano tan preciado como necesario para extraer todo el jugo a la existencia. Según este doctor en Biología, hay que guardarse mucho de los remedios milagrosos: “Entender cómo podemos incrementar los ‘años dorados’ que nos regala la vida se ha vuelto una prioridad. Por desgracia, esto también ha dado pie a una proliferación de gurús y vendedores de humo que, aprovechando nuestra humana vulnerabilidad, dan falsas esperanzas”. Más allá de la desinformación y las promesas vacías, el autor nos propone seis ámbitos en los que todos podemos trabajar:

1. El sueño protege el cerebro. Miles de estudios confirman el papel reparador del descanso nocturno, y no solo por lo que respecta a la consolidación de la memoria. Dormir menos de siete horas o más de nueve —el exceso es también contraproducente— facilita la acumulación de moléculas tóxicas, ya que el sistema glinfático, el mecanismo de limpieza del cerebro, se muestra hasta un 60% más activo durante el sueño profundo. Si dormimos poco o mal la basura se acumula, aumentando el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

2. Quien entrena el cuerpo, tonifica la mente. El socorrido mens sana in corpore sano no es solo una frase afortunada del poeta Juvenal. El investigador señala que “el ejercicio puede estimular la actividad de la enzima telomerasa, la regeneradora de los telómeros”. También en atletas maduros se ha observado que el ejercicio incrementa las proteínas que protegen estas capas protectoras del ADN. De nuevo, los beneficios dependen de la mesura. Los adultos que machacan su cuerpo en el gimnasio, con las lesiones asociadas, aceleran el desgaste corporal y, por lo tanto, reducen la longevidad.

3. Aprender y jugar. La curiosidad y el estudio son lo más parecido a un elixir de la eterna juventud. Cualquier actividad que suponga un desafío para la mente —instruirnos en un idioma, un instrumento o cualquier otro aprendizaje— mantendrá engrasadas nuestras habilidades cognitivas. Así como ver la televisión o hacer scrolling con el móvil son actividades pasivas que nos aletargan, las aficiones que nos obligan a utilizar la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento aumentan el volumen de materia gris en áreas clave como el hipocampo.

4. La clave de la restricción calórica. Según algunos investigadores, uno de los secretos de la longevidad de los japoneses sería la regla del 80%. Es decir, no comer hasta saciarnos; detenernos un poco antes, cuando estemos al 80% llenos. Por otra parte, la obesidad se asocia con la atrofia cerebral y la reducción del volumen de la sustancia gris en los lóbulos frontal y temporal, además de aumentar la probabilidad de sufrir declive cognitivo y alzhéimer.

5. Evitar los alimentos que promueven la inflamación. Según afirma el autor del mencionado libro, “la comida ultraprocesada es como un terrorista para el cerebro”, ya que resulta profundamente proinflamatoria. Este tipo de alimentación contribuye a un fenómeno que se ha denominado inflammaging. En sus propias palabras: “Este estado inflamatorio persistente daña las neuronas, deteriora las sinapsis y se ha relacionado directamente con la atrofia cerebral y un mayor riesgo de alzhéimer”.

6. Vincularse alarga la juventud. Así lo sugería el Estudio sobre desarrollo adulto llevado a cabo por la Universidad de Harvard durante 86 años. La soledad es un acelerador del envejecimiento comparable al tabaquismo, ya que aumenta el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo o incluso demencia. Mantener un círculo de amistades, e incluso relacionarnos con animales, es un poderoso antiaging.

La teoría rusa contra la mujer más longeva — De acuerdo con los registros oficiales, la persona más longeva comprobada fue la francesa Jeanne Louise Calment, quien llegó a vivir 122 años y 164 días. No obstante, según una hipótesis defendida por un grupo de investigadores rusos liderado por Nikolai Zak, este récord estaría falseado. Jeanne Louise habría muerto a los 99 años y su identidad fue suplantada por su hija Yvonne para ahorrarse impuestos. — En cuanto al hombre más longevo, ese honor corresponde al japonés Jirōemon Kimura. Falleció tras 116 años y 54 días de estancia en este mundo, casi seis años y medio por debajo del récord femenino.

