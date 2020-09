‘¡Shhh! A dormir’ y otros cuatro cuentos divertidos para que los niños disfruten y aprendan

Este mes de septiembre se inicia el curso escolar y los niños vuelven a las aulas tras seis meses de ausencia. En esta colaboración hallaréis un libro sobre el funcionamiento de un restaurante; un título que es una crítica constructiva dirigida sutilmente a los padres; una obra para los niños que se inician en la lectoescritura; y dos libros para leer antes de dormir.

Pequeño chef – Patricia Geis

La familia Gato va a abrir su restaurante food-truck para dar de cenar a los gatos a cualquier lugar al que vayan. Mamá es la chef, Papá es el maître y Pequeño es el pinche. Tienen mucho trabajo por delante: ir a la compra, limpiar la cocina, preparar la comida y poner las mesas. Pequeño chef es un libro interactivo con solapas donde Patricia Geis muestra el funcionamiento de un restaurante familiar y da buenos consejos como: comprobar los alimentos que hay en la nevera y despensa antes de ir a la compra, colocar los mangos de las sartenes adecuadamente para no tropezar con ella o no acercarse a los enchufes con las manos mojadas. También explica cuál es el papel de cada uno en la cocina así como las herramientas que se pueden utilizar. Al final del libro hay un sobre cuyo contenido ayudará a recrear lo aprendido del restaurante de la familia Gato. ¡Oído cocina!

El rescate del señor orejas – Emma Chichester Clark

El señor Orejas es un conejo de peluche. Es el favorito de Imelda, una niña maleducada y consentida que no sabe cuidar sus juguetes. Sus padres ven con buenos ojos todo lo que ella hace y tratan de darle todo lo que quiere. Un día el señor Orejas se esconde con intención de marcharse lejos. Los padres de Imelda buscan sin éxito el peluche. Imelda exige a sus padres que le compren un conejo de verdad y ellos así lo hacen. Pero este conejo no se va a dejar amedrentar por la niña. El rescate del señor orejas de Emma Chichester Clark es una fábula que critica a los progenitores que no educan y consienten en exceso a sus retoños. El final es sorprendente y recomiendo que antes de leer el cuento a los niños primero lo lea los padres. Esta obra es una crítica constructiva.

El león que no sabía escribir – Martin Baltscheit

El león no sabía escribir y no le importaba porque lo tenía todo con rugir. Esa idea cambió hasta que un día vio a una leona muy guapa que leía un libro. Quiso besarla pero se contuvo ya que pensó que lo mejor sería escribirle una carta. Y como no sabía escribir, pidió ayuda a varios animales pero ninguno plasmaba correctamente su mensaje. Tal fue la frustración del protagonista de esta historia que rugió y rugió hasta que alguien lo escuchó... El león que no sabía escribir de Martin Baltscheit es una historia que cuenta las desventajas de no saber leer ni escribir y aborda diversas emociones como son el orgullo, la frustración, el enfado y el miedo. Es un cuento dirigido a niños que se están iniciando en la lectoescritura. Tiene humor y un final feliz.

La manta que abraza – Carme Dolz y Núria Aparicio

Javi es un niño de cuatro años que tiene miedo a la oscuridad. Menos mal que sus padres le calman. Pero Javi se tiene que ir de campamento y no sabe cómo superará ese miedo sin ellos. Su padre le deja una mantita y le dice que cuando tenga miedo la abrace y se sentirá mejor. La manta que abraza de Carme Dolz y Núria Aparicio es un cuento que trata sobre la emoción del miedo, cómo expresarlo y qué hacer para superarlo. Una persona valiente no es aquella que no tiene miedo, sino la que lo tiene y se enfrenta a él hasta que descubre cómo vencerlo. El miedo es una emoción universal. ¿Te atreves a derrotarlo?

¡Shhh! A dormir - Dorothée de Monfreid

Es de noche y los ocho amigos duermen en sus literas. Todos menos Rocky. Los ronquidos de Boris le mantienen despierto por lo que le pide a Miki que le lea un cuento. Poco a poco se van despertando los demás personajes, menos Boris, que sigue roncando. ¡Shhh! A dormir de Dorothée de Monfreid es una historia divertida. Parece una obra de teatro en la que el lector se convierte en mero espectador en esta comedia de situación que termina con un final feliz y cómico.

