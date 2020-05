Flor de Esgueva: el as para los reencuentros en la tercera fase

La gente puede llegar a ser exasperantemente productiva. Unas lentejas con calabizo por aquí, un bizcocho en Instagram por allá... Mientras los demás ganaban terreno durante el aislamiento social y se preparaban para tal vez reinventarse como chefs en su nueva vida, nosotros hemos seguido estancados en la comida que nos hacíamos en el piso de estudiantes de la universidad. Y no pasa nada. Al menos, no de momento. Los problemas empezarán tan pronto como las reuniones vuelvan a normalizarse y te toque ser el anfitrión de la cena del viernes. O cuando tu match de Tinder, a quien contaste que habías aprendido todo de Jordi Cruz (sin matizar que te referías al de Art Attack), pida una demostración de tus conocimientos. No desesperes y suelta el cadáver de esa perdiz: todo tiene solución.

Originarios del pueblo de Esguevillas de Esgueva, al este de Valladolid, los quesos de oveja Flor de Esgueva son un valor seguro en cualquier mesa. Fruto de años de trabajo, tanto por parte de los artesanos como de la naturaleza, el queso de la leche cruda de oveja que descubrieron los primeros pastores trashumantes de la zona, junto a las condiciones climáticas, el olor del tomillo y la lavanda, así como el perfeccionamiento de una larga tradición de maestros queseros, han alumbrado un producto único en su sabor y compleja elaboración.

Como los alimentos más gozosos, el queso de oveja Flor de Esgueva se abre con generosidad a diversos maridajes. Nosotros proponemos, para subir la apuesta frente a los paladares exigentes y quedar aún mejor, utilizar para la siguiente receta la versión Flor de Esgueva Carácter (o Edición Afinador), con nueve meses de maduración y una textura firme y seca. Además de 100 gramos del queso, para la elaboración de este plato sencillo necesitaremos medio kilo de patatas, una cebolleta, aceite de oliva virgen extra suave (0,4 grados, preferiblemente), medio litro de caldo de carne, dos chipirones limpios, 100 gramos de chicharrón de jabalí y micromezclum (una combinación de brotes de hojas que mejoran el gusto y también, muy importante, nuestra presentación).

Patatas cremosas con jamón, Flor de Esgueva y "chipirrón": el plato que recomendamos para conquistarlos a todos.

Mientras precalentamos el horno a unos 150 grados, pelamos y cortamos las patatas en piezas finas, de unos tres milímetros. Después, cortamos la cebolleta en juliana (tiras alargadas y finas) y, en una bandeja con laterales altos, intercalamos varias veces una base de aceite oliva con los trozos de patata, los de cebolleta y sal, hasta formar varias capas. Una vez precalentado el horno, lo introducimos durante unos 25 o 30 minutos. Terminada la cocción, escurrimos el aceite y lo dejamos reposar. A continuación, salteamos dados de jamón en la sartén, añadimos las patatas y lo rehogamos, para después cocer a fuego lento en el medio litro de caldo de carne.

Salteamos los dados de chipirón y chicharrón con el fuego fuerte en la sartén y, una vez que han cogido color, los añadimos al preparado de patata. Por último, rallamos sin miedo una buena cantidad de queso de oveja Flor de Esgueva Edición Afinador, emplatamos y lo decoramos con el micromezclum. Y para finalizar del todo, impresionamos a nuestros huéspedes y llevamos su amistad, afecto y cariño a la quintuagésima fase.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.