Héroes frente al coronavirus

Son héroes contra el Coronavirus. Aquí están, en sus puestos de trabajo, con bata y con mascarilla –o sin ella para la foto y el vídeo que nos han enviado–, atendiendo a los enfermos. Un ejército de profesionales sanitarios demostrando que su vocación es esencial, especialmente en una crisis como la de la Covid-19. El País Semanal ha recopilado el testimonio de su batalla contra la pandemia en los hospitales españoles. Desde Madrid hasta Lleida, Vitoria, Málaga, Sevilla, Valencia, Baleares... Casi medio centenar de luchadores nos cuentan su día a día en primera persona.

Como Santiago Moreno Guillén, jefe de servicio de enfermedades infecciosas en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid: "Somos testigos de la capacidad de respuesta ante una situación imprevista para la que no había un ensayo previo". Y como Arantxa Tubería, enfermera del Centro Vasco de Transfusión: "Este iba a ser mi último mes de trabajo porque me toca jubilarme. Pero si es necesario no jubilarme, estoy dispuesta". Y como Ester Prieto, limpiadora en la unidad de oncología adolescente del Hospital Ramón y Cajal de Madrid: "Hay que darle a los pomos con lejía. Y una cosa clave es no abrazar ni besar a los niños estos días. Tendremos tiempo de hacerlo con mucho cariño". Y como Silvia Sánchez, enfermera del Hospital Vïrgen de la Victoria de Málaga: "Nos faltan mascarillas, EPI [Equipos de Protección Individual] completos... Cada vez que nos vestimos nos exponemos al contagio". Y como Jesús Corres, médico de urgencias en el Ramón y Cajal: "La población responde muy bien. Hay pocos pacientes que vienen por otros motivos y eso facilita las cosas". Y como Isabel Garraza, enfermera de urgencias en el Hospital de Txagorritxu de Vitoria: "He tenido que estar 14 días aislada en casa después de atender a una persona mayor que posteriormente falleció".

Tantas historias como decenas de miles de compañeros que estos días luchan como ellos por salvar vidas. Mientras crece el número de profesionales sanitarios infectados por el Coronavirus –el 12% de los más de 39.000 contagios registrados en España corresponden a este gremio–, la batalla continúa.

