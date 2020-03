8

Elena Trigo. Médica especialista en enfermedades tropicales y patología importada. Hospital La Paz-Carlos III, Madrid. La doctora Trigo hace un hueco en un día de locos. La llegada de pacientes no cesa. Y le toca estar en la trinchera: "Justo hoy me pilláis en la lucha. Estos días me dedico a la asistencia clínica de los pacientes positivo y de las personas sospechosos de padecer la enfermedad". Añade que ella y sus colegas están ocupados en "mejorar la asistencia a los pacientes y a los familiares de aquellos que pueden fallecer por esta enfermedad". Lo hacen "para dignificar y humanizar" la situación.