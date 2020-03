Un tinte y 8 trucos para teñirte el pelo en casa y que te quede bien

Tras un primer amago de permitir a las peluquerías permanecer abiertas durante el estado de alarma con el objetivo de atender a las personas que no pueden lavarse el pelo solas en casa, el Gobierno, finalmente, decidió que tan solo se aceptaría el servicio de peluquería a domicilio. Así que, ten en cuenta esta consigna y recuerda que puedes contactar con los profesionales que estén disponibles en tu zona para que vayan a ayudarte a casa (siempre extremando las precauciones).

Si, de todos modos, tú sola te apañas bien para peinarte y lo que buscas es retocar raíces o dar un baño de color para renovar tu melena, hazlo con el tinte mejor valorado en Amazon y estos ocho trucos de experto que nos ha facilitado el estilista Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez.

1. Realiza una prueba de alergia

Puede que tu cuero cabelludo esté acostumbrado al tinte que utilizan en tu salón de belleza, así que, sobre todo si nunca te has teñido en casa, empieza probando la fórmula en un solo mechón en la zona de la nuca. “Así descartarás una reacción alérgica y también podrás ver cómo va a quedar”, nos explica Eduardo.

2. Aplícalo con el cabello sin lavar

En este caso, la limpieza no es un plus: es preferible que el pelo no se haya lavado ese día: “El cabello limpio hace que el tinte ‘agarre’ menos y que sea más sensible a posibles irritaciones”, advierte.

3. Prepara todo previamente

Igual que cuando pintas las paredes de una habitación, hay áreas a proteger. “Utiliza ropa vieja y una toalla que no te importe manchas. Aplícalo siempre con guantes y pon vaselina en el contorno de la cara, las orejas, el cuello y la nuca: evitarás manchas y también irritaciones”.

4. Elige un tono más claro

“Una vez aplicado, suele ser más oscuro de lo que parecía en la carta de color”, destaca Eduardo. “Lo mejor es ajustarse al máximo al tono que se tiene en ese momento en la raíz y elegir siempre un tono más claro”. Es importante apreciar que, normalmente, los más claros suelen corresponder con tonos numéricamente superiores: si el tono más parecido a tu raíz es el 4, deberás decantarte por el 5.

El tinte de Farmatint que eligen las usuarias de Amazon está disponible en 10 tonos y tiene textura gel para que sea aún más fácil de aplicar. Además, no contiene amoníaco, ni parabienes, ni siliconas ni parafinas, sino un 97% de ingredientes naturales vegetales de máxima calidad y filtro solar para proteger las fibras capilares.

5. Respeta los tiempos que marca el fabricante

Todos los tintes vienen acompañados de unas instrucciones específicas que debes seguir estrictamente. “Aunque se suele pensar que dejándolo más tiempo cubrirá más, no es así. Pasado el tiempo que marca el fabricante deja de hacer efecto y solo conseguirás irritar el cuero cabelludo”, advierte Eduardo.

6. Acláralo bien

“Una vez transcurrido el tiempo, lava el cabello y aclara muy bien hasta que el agua salga clara. Termina con agua tibia o fría para sellar la cutícula y ayudar a que el color se asiente”, aconseja Eduardo.

7. Mímalo más de lo normal

Para que no sufra más de lo habitual, sigue los pasos que seguiría tu peluquero. Lo explica Eduardo: “Escúrrelo bien con la toalla y aplica una mascarilla de medios a puntas extendiéndola bien con un peine de púas”.

8. Ten paciencia

Los resultados no siempre son inmediatos: “El color definitivo se aprecia transcurridos un par de días cuando los pigmentos se van matizando”.

