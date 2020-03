Haz ejercicio desde el salón con esta mini bicicleta estática superventas en Amazon

Las bicicletas estáticas llevan años siendo una alternativa práctica y eficaz para que, aquellas personas que no pueden salir a menudo a hacer deporte al aire libre, lo practiquen en casa. Montarnos nuestra clase de spinning particular puede ser, sin duda, una buena opción ahora que hemos de estar en casa para frenar el avance del Coronavirus.

Sin embargo, puede que no todos los hogares dispongan de espacio suficiente para albergar una bicicleta estática al uso. En su lugar, existen soluciones más compactas que se adaptan mejor a las casas con poco espacio o que prefieren una herramienta más discreta que no desentone tanto con el resto de la habitación.

Es el caso de esta mini bicicleta de la firma Ultrasport que ocupa muy poco espacio y que se puede utilizar mientras se está sentado. Una opción compatible, por ejemplo, con ver la televisión o escuchar música mientras se pedalea. Según indica el fabricante, este producto permite ejercitar los mismos grupos musculares que una bicicleta normal y es apta para personas de distintas edades y condición física, ya que su intensidad se puede adaptar progresivamente desde un nivel principiante a otro más avanzado.

Compra desde 45,99€ en Amazon

¿Qué tiene de especial?

Sus dimensiones la hacen idónea para utilizarla en el hogar, ya que no es necesario disponer de grandes espacios o una sala específica para ella. Es una bicicleta que se puede colocar en cualquier estancia, incluso mientras se está sentado en el sofá. Además, permite trabajar de igual forma la musculatura de los brazos y la de las piernas. En el caso de querer trabajar la parte superior del cuerpo, se puede posar la bicicleta sobre una mesa.

Esta bicicleta compacta cuenta también con una pantalla LCD en la que se puede ir visualizando distintos datos como el tiempo empleado, la distancia recorrida, las calorías consumidas o el número de revoluciones. Para subir o bajar el nivel de intensidad del pedaleo también cuenta con una rueda en la que regular la resistencia manualmente.

La mini bicicleta estática soporta hasta 100 kilos de peso y sus dimensiones totales son 41 x 19 x 32 centímetros. La estructura está elaborada en plástico y cuenta con unas tiras en los pedales para fijar los pies o manos y que no se deslicen al ejercitarse. Resulta muy fácil de montar, plegar y transportar.

Compra desde 45,99€ en Amazon

Más de 2.700 valoraciones en Amazon

Los usuarios de Amazon que ya la han probado en sus hogares le han otorgado una nota media de 3,9 estrellas sobre un total de 5. Además, es un producto que registra más de 2.700 comentarios. Muchos de ellos indican que lo adquirieron para personas mayores o con movilidad reducida que no pueden ejercitarse fuera de casa o para complementar sus entrenos los días que no pueden salir.

Oscar señala: “Es un aparato comprado para mis padres, para que hicieran un poco de deporte, y les va de maravilla. Están muy contentos”.

“Hace unos días que lo he comprado y me ha gustado su funcionamiento”, indica Tonio. “Lógicamente no es para darle caña a nivel profesional, aunque sí está genial para hacer un mantenimiento de piernas y brazos, e incluso para animarte a mover las piernas y fortalecerlas, en el caso que no puedas salir mucho de casa, para que una vez acostumbrado el cuerpo esté más fuerte para andar y hacer más ejercicio. ¡¡Estoy contento con él!!”

José, por su parte, también la considera “muy útil” e indica lo siguiente: “Es muy fácil de montar y cómodo de usar. Yo lo compré para una persona mayor que lo usa desde el sofá”.

Compra desde 45,99€ en Amazon

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

**Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

Echa un vistazo a este gimnasio ‘online’ con el que puedes entrenar en casa

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de marzo de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.