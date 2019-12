De John Lennon o Bruce Springsteen a ‘Trínchame el pavo’, de Leticia Sabater: otro villancico es posible

Llegan las fechas navideñas y, con ellas, los manidos villancicos. Por eso, para aquellos que estén un poco hartos de los peces bebiendo en el río y de vírgenes atusándose los cabellos, hemos recopilado catorce villancicos alternativos que, aunque tratan básicamente de lo mismo, no tienen nada que ver con Noche de paz, Blanca Navidad o Ay, el Chiquirritín.

'Here comes Santa Claus' (1963), de Phil Spector

¿De quién se trata? Phil Spector, el inventor del sonido a base de capas y capas de instrumentos conocido como wall of sound (muro de sonido), interpreta este clásico del folclore navideño estadounidense, acompañado de un coro formado por The Ronettes y The Crystals. El famoso productor, que actualmente cumple condena por asesinato, no lo hace nada mal pero, aún así, donde dio siempre lo mejor de sí mismo fue en la mesa de mezclas como responsable de las grabaciones.

¿Dónde puede encontrarse? El tema se incluye en A christmas gift for you from Phil Spector (1963) un soberbio álbum de villancicos arreglados e interpretados con espíritu pop en el que participan The Ronettes, Darlene Love, The Crystals y Bob B. Soxx & The Blue Jeans. A pesar de resultar un disco delicioso, con canciones como Frosty the snowman, Santa Claus is coming to town o Rudolph the red-nosed reindeer, tuvo la mala suerte de ser lanzado las semanas previas a las Navidades de 1963, pocos días después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Como es comprensible, los estadounidenses no estaban para mucha fiesta ese año y el disco resultó un fracaso de ventas. Afortunadamente, el paso del tiempo le ha hecho justicia.

Puedes escuchar el disco A christmas gift for you from Phil Spector pinchando aquí.

Así suena el 'Here comes Santa Claus' de Phil Spector.

'Jingle Bells' (1959), de Celia Cruz y la Sonora Matancera

¿De quién se trata? Antes de convertirse en una estrella internacional, Celia Cruz fue cantante de la Sonora Matancera. La Guarachera de Cuba, como era apodada, residió en la isla hasta que, tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro, se afincó en Estados Unidos. En el país norteamericano se convertiría en una de las figuras destacadas del exilio cubano y de esa nueva ola musical liderada por el sello Fania que se etiquetó comercialmente con el nombre de “salsa”.

¿Dónde puede encontrarse? Durante las Navidades de 1958, el sello estadounidense Seeco, especializado en grabar a artistas cubanos, lanzó Navidades con la Sonora Matancera, un disco en el que se incluía esta adaptación al castellano del clásico villancico, así como otras canciones relacionadas con esas festividades como Aguinaldo antillano, A los Reyes Magos y El cha cha cha de la Navidad. Con lo que no contaban los responsables de Seeco era con que el 1 de enero de 1959, Fidel Castro entraría en La Habana provocando la huida de Fulgencio Batista y el triunfo de la Revolución Cubana. No parece que fuera eso lo que le habían pedido los de la discográfica a Santa Claus.

Para escuchar el villancico de Celia Cruz pincha aquí.

'¡Feliz Navidad!' (2018), de Flos Mariae

¿De quiénes se trata? Algunas de las hermanas Bellido Durán prometieron a la virgen que, si su madre sanaba de un tumor, montarían un grupo musical. Aunque María Durán de Bellido falleció hace cuatro años, en su momento superó la enfermedad y, desde entonces, el mundo disfruta de un conjunto musical inclasificable, original y de enorme talento, que no solo encandila por sus canciones sino por su estilismo y sus vídeos. La única pega es que, dado que se trata de un proyecto devocional, las chicas de Flos Mariae no hacen giras ni actuaciones. Si se animasen, seguro que agotarían las entradas de la Jornada Mundial de la Juventud y del Festival Internacional de Benicasim (FIB).

¿Dónde puede encontrarse? Aunque han grabado varios CD disponibles a través de su página web, la forma más sencilla de escuchar los temas de Flos Mariae es a través de su canal de Youtube Flos Mariae Oficial, que cuenta ya con más de 22.000 suscriptores. En él se pueden encontrar éxitos como Saranghae forever, Amor amor, Una chica original o este ¡Feliz Navidad! (2014), un villancico pegadizo y bailable que arranca con una estrofa arrebatadora: “Por el mundo corra la voz / De que ya nació el niño Dios / Que a todos siempre nos ama / No solo una vez a la semana”, a la que sigue un estribillo que resume lo que son estas fiestas para un devoto católico: “Feliz Navidad, vívela con amor / Y crece en santidad, esta es tu labor”. Amén.

Videoclip del tema '¡Feliz Navidad!', de Flos Mariae.

'Happy Xmas (War is Over)' (1971), de John Lennon

¿De quién se trata? Tras la disolución de The Beatles, John Lennon inició una carrera en solitario en la que se sucedieron trabajos experimentales grabados con la Plastic Ono Band, discos como Imagine y Mind games o proyectos a medio camino entre el arte y el activismo. Entre estos últimos destacó la campaña War Is Over.(If You Want It), que consistió en plasmar esta frase contra la guerra de Vietnam en diferentes vallas publicitarias contratadas por Lennon y Yoko Ono en Nueva York, Roma, Londres, Atenas y Tokio. La canción Happy Xmas (War is Over) también formó parte de esa campaña.

¿Dónde puede encontrarse? El tema, que fue producido por Phil Spector, profesional con probada experiencia en villancicos, fue lanzado como sencillo en las Navidades de 1971 y, desde entonces, ha sido reeditado periódicamente en el mismo formato. También se incluye habitualmente en algunas recopilaciones del artista británico como The ultimate collection.

Pincha aquí para escuchar Happy Xmas (War is Over).

'Someday at Christmas' (1970), de Jackson 5



¿De quiénes se trata? Es difícil que alguien no sepa de quiénes estamos hablando pero, por si acaso, lo resumiremos: el señor Joseph Jackson, de Gary, Indiana, tenía varios hijos con talento para el espectáculo, por lo que decidió llevarlos por la senda de la música, quisieran ellos o no. Les compró instrumentos, vestuario y con más disciplina militar que amor paternal, el señor Jackson creó a los Jackson 5, que acabarían siendo contratados por el sello Motown. Tiempo después, el benjamín se separaría del grupo para iniciar su carrera como solista con el nombre de Michael Jackson.

¿Dónde puede encontrarse? Si Michael Jackson fue capaz de cantarle una canción a Ben, que era una rata, ¿cómo no iba a dedicarle un álbum a la Navidad? Jackson 5 Christmas Album fue publicado por Motown en octubre de 1970 e incluía temas inspirados en esa época del año, pero con ese característico toque soul del sello de Detroit. De hecho, aquellos que llevados por el espíritu del Grinch piensen que no es posible bailar villancicos, que escuchen este Someday at Christmas y ya verán cómo se les van los pies con ese ritmo de batería y ese bajo saltarín.

Para escuchar Someday at Christmas pincha aquí.

'Santa Claus Go Straight To The Ghetto' (1968), de James Brown

¿De quién se trata? A lo largo de su carrera, James Brown se puso en varias ocasiones el traje de Santa Claus para grabar villancicos rebosantes de soul. Si bien al principio no era más que una forma de sacar rédito comercial a la época navideña, con el tiempo esas canciones fueron evolucionando y, al igual que sus trabajos, se fueron haciendo cada vez más comprometidas con la lucha por los derechos civiles.

¿Dónde puede encontrarse? En 1968, unos meses antes de publicar Say it loud: I’m black and I’m proud (Dilo alto: soy negro y estoy orgulloso), su declaración de intenciones sobre la lucha por los derechos de los afroamericanos, James Brown se despachó con A soulful of Christmas, un disco navideño en el que “el padrino del soul” le pedía a Santa Claus que visitase a los niños negros de los guetos y llenase “todos los calcetines que encuentres” porque “sé todo lo que te vas a encontrar, porque yo también estuve allí”. Se puede decir más “loud”, pero no más claro.

Para escuchar el villancico de James Brown pincha aquí.

'Christmas is coming' (1979), de Miss Piggy



¿De quién se trata? Miss Piggy es una de las estrellas de The Muppets Show (conocido como Los teleñecos en España). Una diva caprichosa y voluble, enamorada de la rana Kermit (la rana Gustavo en España), que no la corresponde debido a su carácter impetuoso y abrumador. Un personaje perfecto para estas fechas navideñas tan dadas a programas infantiles, peluches de juguete y cochinillos.

¿Dónde puede encontrarse? Tradicionalmente, The Muppets han realizado programas especiales y películas con motivo de la Navidad. Desde A Muppet Family Christmas (1987) a la adaptación de Cuento de Navidad de Charles Dickens (1992) o Elmo saves Christmas (1996). Uno de esos especiales de televisión fue John Denver and the Muppets: A Christmas Together, emitido el 5 de diciembre de 1979, en el que las marionetas creadas por Jim Henson aparecían junto a John Denver, cantautor de country y pop conocido por canciones como Back Home Again, For Baby (for Bobbie) o Take me home, country roads. La banda sonora de ese especial fue editada en un disco en el que se incluía este Christmas is coming, un clásico del repertorio navideño que Miss Piggy interpreta a ritmo de calipso.

Vídeo de Miss Piggy cantando 'Christmas is coming'.

'Christmas time is coming' (1972), de Johnny Cash Family



¿De quién se trata? Johnny Cash es una de las figuras claves del country. Lo es por su magnífica voz, sus composiciones, su repertorio, sus discos, pero también por haber contraído matrimonio con June Carter Cash, hija de la familia más importante en lo que a tradición musical estadounidense se refiere: la Carter Family.

¿Dónde puede encontrarse? En 1972 Johnny Cash, June Carter y los miembros supervivientes de la Carter Family –pues A. P. Carter, el patriarca, había fallecido en 1960–, se reunieron para grabar un disco con canciones navideñas a ritmo de country. Aunque se trata de villancicos al uso, que además van introducidos con una charla previa sobre recuerdos personales y otras anécdotas destinadas a exaltar a la institución familiar y la religión católica, el resultado no deja de ser interesante desde el punto de vista musical.

Escucha aquí Christmas time is coming.

'The man with all the toys' (1964), de Brian Wilson



¿De quién se trata? Que Brian Wilson es un genio está fuera de discusión. El miembro de The Beach Boys no solo tiene en su haber temas inapelables como God only knows, In my room, Good vibrations o Heroes and villains, sino que se atrevió también a componer villancicos. Unos temas que, sin perder el espíritu de estas fechas, se olvidan de la nieve y el frío para inspirarse en el sol y las olas de las playa de California.

¿Dónde puede encontrarse? En 1964, The Beach Boys publicó The Beach Boys’ Christmas Album, álbum compuesto por trece temas navideños, cinco de ellos creados al efecto por Brian Wilson y los otros siete, canciones del folclore popular estadounidense y del Tin Pan Alley, ese grupo de compositores que, a principio del siglo XX, creaban en Nueva York repertorio para los teatros de variedades y la emergente industria discográfica. Sin desmerecer a compositores como Irving Berlin o Jack Rollins, son los temas de Wilson como este The man with all the toys los que hacen que el disco resulte atractivo.

Puedes escuchar aquí The man with all the toys.

'Amarga Navidad' (1965), de Bambino



¿De quién se trata? Bambino, nombre artístico de Miguel Vargas Jiménez, fue un cantante que renovó algunos palos del flamenco como la rumba o las bulerías con unas interpretaciones caracterizadas por el histrionismo y la teatralidad. Entre sus piezas más recordadas se encuentran Payaso, La pared, Corazón loco o Te estoy queriendo tanto.

¿Dónde puede encontrarse? A pesar del sentimiento optimista generalizado, las Navidades no siempre evocan momentos agradables. Sea por aquellos amigos y familiares que ya no están, sea por aquellos que sí que están y se empeñan en mostrar su presencia hasta el agotamiento, algunas personas viven estas fiestas con cierto rechazo. Así lo demuestra Amarga Navidad, tema original del mexicano José Alfredo Jiménez que Bambino adaptó a su estilo. Incluido en su primer disco publicado por Philips en 1965 y en varias recopilaciones de grandes éxitos del artista de Utrera, el tema cuenta la historia de un hombre atormentado por su pareja a la que le reclama el fin de su relación sin importarle que sea Navidad. Al revés, incluso ve en ello la oportunidad de empezar el año con mejor pie.

Así suena 'Amarga Navidad', de Bambino.

¡Oh, Jesús! (1972), de Vainica Doble



¿De quién se trata? En 1971, mientras veían por la televisión un Festival de la Canción de Benidorm, Gloria van Aerssen y Carmen Santonja pensaron que ellas podían hacerlo mucho mejor que esos artistas y decidieron crear su propio grupo al que llamaron Vainica Doble. Inspiradas por los conjuntos de rock de la época y referentes de la cultura española, la ciencia ficción y las novelas de aventuras, las Vainica consiguieron crear un obra inusual en la discografía española, que abarca desde sintonías para las series de Jaime de Armiñán, a la banda sonora de la película de José Luis Borau Furtivos, sin olvidar discos míticos, algunos de los cuales, como su primer álbum (Vainica Doble, 1971), pueden alcanzar los mil euros en el mercado de coleccionismo.

¿Dónde puede encontrarse? ¡Oh, Jesús! es un villancico pop que abre la cara A del sencillo de Navidad que Vainica Doble publicó en el sello Ópalo en 1972. Durante años fue un raro objeto de coleccionista, hasta que volvió a estar a disposición de los aficionados gracias a la reedición que el sello Wah-Wah hizo en 2001. Posteriormente, Miguel Ángel Arenas 'Capi' rescataría el tema para el disco Carbono 14, en el que Carmen Santonja y Gloria van Aerssen cantaban junto a Miguel Bosé, Ismael Serrano y Alejandro Sanz.

'Merry Christmas, baby' (1986), de Bruce Springsteen



¿De quién se trata? Merry Christmas, baby es una composición de Lou Baxter y Johnny Moore grabada por primera vez en 1947 por Johnny Moore and the Blazers aunque, desde entonces, ha sido registrada por artistas como Chuck Berry, Otis Redding, Christina Aguilera, Billy Idol y, el que ahora nos ocupa, Bruce Springsteen, músico de Nueva Jersey conocido por discos como Burn to run, Born in the USA, Nebraska o The river.

¿Dónde puede encontrarse? Merry Christmas baby fue editada en 1986 como cara B del single promocional de la caja Bruce Springsteen and the E-Street Band. 1975-1985. En la cara A estaba una versión de War de Edwin Star, un tema que, a pesar de su letra antibelicista, resulta poco navideño.

'El nacimiento de la industria' (1982), de Aviador Dro



¿De quién se trata? Surgido en la época de la Movida e inspirado por la música y la estética de grupos como Kraftwerk o Devo, Aviador Dro se encuentra celebrando en la actualidad sus cuarenta años de carrera. Una ocasión que ha merecido una gira por diferentes ciudades y la edición de Anarquía Científica. La fascinante revolución tecno del Aviador Dro, libro coordinado por Patricia Godes y publicado por La Felguera, en el que se repasa toda su trayectoria con testimonios de primera mano y documentos de extrema rareza.

¿Dónde puede encontrarse? En 1982, el sello DRO publicó Navidades radiactivas, un disco con portada de Montxo Algora en el que participaban grupos como Seguridad Social, Glutamato ye-ye, Agrimensor K, Siniestro Total y Derribos Arias, los cuales interpretaban temas relacionados con la Navidad. En el caso de El nacimiento de la industria, Aviador Dro imaginaron una fábula de operarios industriales que viven unas fechas navideñas en las que se mezclan el niño Jesús con Alekséi Stajánov, unos toques de KarelČapek y algo de Metrópolis de Fritz Lang.

Vídeo de la canción 'El nacimiento de la industria'.

'Trínchame el pavo' (2019), de Leticia Sabater



¿De quién se trata? Leticia Sabater es uno de los personajes mediáticos más interesantes del panorama español. Lo mismo conduce un programa infantil que participa en una edición de Supervivientes o lanza éxitos estacionales como La salchipapa, para el verano, y este Trínchame el pavo, para Navidad. Un tema que, aunque parezca mentira, no es su primer villancico: el año pasado ya publicó El polvorrrón.

¿Dónde puede encontrarse? A diferencia de El polvorrrón, que sí tuvo soporte físico, Trínchame el pavo está solo disponible en Internet a través de las plataformas de descargas, las páginas de streaming y los canales de vídeos como Youtube. Una situación que hace que su lanzamiento recuerde al de esos títulos que se anunciaban como “directamente en su video club”. En el fondo, no es para menos. Como sucedía con esas producciones cinematográficas de explotación, Trínchame el pavo es una sucesión de referencias a artistas de moda como Maluma, a personajes de las fiestas como el cuñado, al sexo, al baile de los pajaritos y, muy posiblemente a algún tóxico además del alcohol, aunque lo cierto es que todo es tan confuso, como el final de cualquier fiesta navideña.

Pincha aquí para ver el videoclip de Trínchame el pavo.

