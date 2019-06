19 canciones del pop y rock español sorprendentemente proféticas

¿Puede una canción predecir el futuro? Por qué no, si lo han hecho (y varias veces) Los Simpson. La música popular es testigo de su tiempo, una especie de periódico melódico que habla de sentimientos universales, pero también de lo que está pasando en el mundo (o en nuestro barrio). Muchas veces en clave de denuncia, por supuesto. Pero los hacedores de letras son poetas y estos tienen la cualidad de dejar volar la imaginación, de especular sobre lo que se nos viene encima. Algunos incluso aciertan. Estos son algunos ejemplos de canciones del pop y rock español sorprendentemente visionarias...

La formación de Topo que grabó 'Marea negra'.

- Topo: 'Marea negra' (1982) predijo... la catástrofe del Prestige

Lo que dice. "Marea de alquitrán sembró la muerte en el litoral./ La noticia es desmentida por la autoridad./ Políticos inoperantes dicen por televisión que no nos preocupemos 'todo está bajo control".

Por qué es profética. Es tan visionaria que hasta da miedo. Nada menos que 20 años antes de la catástrofe del Prestige en las costas gallegas, los madrileños Topo contaron exactamente lo que iba a pasar: el peor desastre medioambiental de la histria reciente de España respondido por políticos con frases como: "No creemos que se pueda hablar de marea negra”. La banda de José Luis Jiménez y Lele Laina siempre mantuvo un compromiso tanto ecológico como social. De hecho, podíamos incluir en este artículo otras piezas que parece escritas hoy: escucha El blues del dandy y lo comprobarás.

Escuchar Marea negra pinchando aquí.



- Carolina Durante: 'Cayetano' (2018) predijo... la debacle del PP en las últimas elecciones generales y el ascenso de Ciudadanos

Lo que dice. "Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompeii, alguno tienen barco./ Siempre tres botones desabrochados, menudo pelazo, CEU San Pablo./ Joder cómo mola el verano, Ibiza, Marbella, todos gaditanos./ Ojo a mis amigas del voluntariado, la finca en Segovia, el puestazo./ Cayetano, Cayetano, todos mis amigos se llaman Cayetano, no votan al PP, votan a Ciudadanos./ Morat, Taburete, qué grupazos, en sus conciertos, cómo lo pasamos".

Por qué es profética. En las elecciones generales del pasado 28 de abril el PP pasó de 137 a 66 escaños, debido, en gran parte, al trasvase de votos a Ciudadanos, que experimentó un ascenso de 32 a 57 escaños desde los comicios de 2016. La nueva sensación del pop español, los madrileños Carolina Durante, ya lo sabían un año antes, cuando editaron Cayetano. La mañana del lunes 29 de abril, la banda declaraba en Radio 3: "Cayetano está bastante contento. Nosotros ya sabíamos lo que iba a ocurrir, que iban a dejar de votar al PP para votar a Ciudadanos. Bueno, y a otro que hay por ahí".

El vídeo de la canción 'Cayetano'.

- Bunbury: 'El extranjero' (1999) predijo... la explosión de los nacionalismos y los antinacionalismos

Lo que dice. "Una barca en el puerto me espera./ No sé dónde me ha de llevar./ No ando buscando grandeza./ Solo esta tristeza deseo curar./ Me marcho y no pienso en la vuelta./ Tampoco me apena lo que dejo atrás./ Solo sé que lo que me queda en un solo bolsillo lo puedo llevar (...) También extraño en mi tierra aunque la quiera de verdad./ Pero mi corazón me aconseja: ¡los nacionalismos qué miedo me dan! Ni patria, ni bandera./ Ni raza, ni condición./ Ni lí­mites, ni fronteras. Extranjero soy".

Por qué es profética. Los flujos migratorios no son en absoluto algo nuevo de nuestro tiempo. Pero Bunbury se adelantó al presente al exponer la explosión nacionalista y la antinacionalista. Esas referencias a las patrias y las banderas adquieren hoy una magnitud de lo más certera.

Escucha El extranjero pinchando aquí.

Bunbury explora los sinsabores de los que se ven obligados a renunciar a su tierra.

- Mari Trini: 'Yo no soy esa' (1971) predijo... el "no" es "no"

Mari Trini cantó el himno feminista 'Yo no soy esa' en 1971.

Lo que dice. "Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciendo sí a todo./ Esa niña si, no./ Esa no soy yo.../ Pero si buscas tan solo aventuras./ Amigo, pon guardia a toda tu casa./ Yo no soy esa que pierde esperanzas./ Piénsalo, ya no".

Por qué es profética. En 2016, siete años después del fallecimiento de Mari Trini y 45 años después de la edición de esta canción, Yo no soy esa fue el tema elegido para la campaña del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Todavía con el franquismo, en 1971, Mari Trini defendió el feminismo cuando ningún personaje público lo hacía. Valiente, comprometida y artísticamente siempre reivindicable (sobre todo los años setenta), con Yo no soy esa se anticipó muchos años a la sensibilización feminista de la sociedad. Ella fue la primera que dijo "no" es "no".

Escuchar Yo no soy esa pinchando aquí.



- La Polla Records: 'El ojo que te ve' (1994) predijo... la intromisión en la privacidad de los ciudadanos

Lo que dice. "Serás un gran artista a menos que tengas buena vista./ Serás un paranoico si quieres intimidad (...)/ Te escondes con tu amante y una cámara lo filma, te rascas las pelotas y lo graba algún idiota (...)/ Hay un millón de ojos./ El ojo te ve./ Es un arma".

Por qué es profética. En esta canción el líder de La Polla Records, Evaristo Páramos, cargaba contra la gran presencia de cámaras en nuestras calles para "velar por nuestra seguridad". Con un punto a lo George Orwell, se adelantó a la eclosión de Gran Hermano y todos los reality shows que ahora pueblan las televisiones, pero también al control al que ahora estamos todos sometidos en nuestro día a día. El cantante lo explicaba así recientemente a Europa Press: "Esta canción ha mejorado incluso porque cada vez hay más cámaras y ahora ya con los móviles y las tarjetas de crédito lo saben todo de nosotros. A mi ya me parecía un exceso las cámaras que había entonces, una total invasión a la intimidad de las personas. Es una desgracia que la mayoría de las letras de La Polla Records sigan tan vigentes".

Escuchar El ojo que te ve pinchando aquí.

Forcejeos en el escenario en un concierto de La Polla Records de 1989. Foto: Carlos Montañés

- Barón Rojo: 'Incomunicación' (1982) predijo... la alienación digital

Lo que dice. "Vivimos en el reino de la incomunicación./ La gente se pudre en su jaula de hormigón./ Estoy solo aquí, yo me voy de aquí".

Por qué es profética. Hace 40 años Barón Rojo ya preveía que íbamos a vivir aislados, ensimismados con las pantallas y absolutamente solos. ¿Recuerda a algo? Igual a esto: gente paseando por cualquier ciudad del mundo y absorto mirando su móvil. A ver quién adivina cómo va a acabar esto. Lamentablemente nada bien...

Escuchar Incomunicación pinchando aquí.



Barón Rojo ya intuía la alienación digital en 1982 con canciones como 'Incomunicación'.

- Mecano: 'Maquillaje' (1982) predijo... Instagram

Lo que dice. "Y si ves mi imagen te vas a alucinar./ Y me vas a querer besar./ Sombra aquí, sombra allá./ Maquíllate, maquíllate./ Un espejo de cristal./ Y mírate y mírate".

Por qué es profética. ¿Inventó en 1982 Nacho Cano Instagram al componer Maquillaje y nadie se enteró? Que nosotros sepamos no. Pero lo que sí hizo el hermano extrovertido de Mecano fue, además de crear un éxito instantáneo, poner de relieve el culto a la imagen y la obsesión por tener buen aspecto. Maquillaje (aunque mucha gente cree que se llama Sombra aquí, sombra allá) es una canción de su tiempo que ha evolucionado al invento más diabólicamente impostado de la actualidad, Instagram.

Escuchar Maquillaje pinchando aquí.



Los hermanos Cano (Nacho y José María) y Ana Torroja. Ellos ya sabían en los ochenta que Instagram lo iba a petar. Foto: Francisco Ontañón

- Leño: 'Este Madrid' (1978) predijo... ¡Madrid Central!

Lo que dice. "En Atocha encontrarás, aire limpio sin igual./ Es una mierda este Madrid, que ni las ratas pueden vivir./ Queremos una central que nos suministre energía para destruir./ La mucha vegetación que ya nos estorba./ Y no, no podemos construir".

Por qué es profética. Madrid se asfixia. Es la denuncia de grupos ecologistas y de algunos partidos políticos. La contaminación llegó a unos niveles a la capital que las autoridades sanitarias exigieron tomar medidas. Desde hace unos años se está siguiendo el llamado Protocolo Anticontaminación, con restricciones de tráfico en el centro y la obligación de no exceder los 70 kilómetros por hora en la M-30. Y, claro, Madrid Central, que hoy es cuestionado por los nuevos inquilinos del ayuntamiento capitalino. Aún así, queda mucho por hacer. Los Leño de Rosendo ya presagiaban esta debacle con una letra expeditiva. Pues eso: "Que ni las ratas pueden vivir". Su autor, por cierto, Rosendo Mercado, que siempre fue vecino de Carabanchel, se ha marchado recientemente a vivir al campo. Muy consecuente...

Escuchar Este Madrid pinchando aquí.

Ramiro, Rosendo y Tony. O sea, Leño. 'Este Madrid' es el motivo por el que existe hoy Madrid Central. O casi...

- Kaka de Luxe: 'Pero que público más tonto tengo' (1983) predijo... el asistir a conciertos solo por posturéo

Lo que dice. "Decididamente no sé por qué aguanto a esta gente que la tengo enfrente./ Y qué maldita la gracia que me hace seguir en esta palestra aguantando a un montón de bobos, a un montón de lelas./ Y qué maldita la gracia que me hace seguir, es insuficiente, no os pienso seguir la corriente, no os ponéis calientes, y qué maldita la gracia que me hace seguir./ Pero que público más tonto tengo, pandilla fina me ha caído a mí, de los dioses heredero directo y soportando vuestras feas caras de gilis".

Por qué es profética. Ahora que asistir a grandes conciertos es algo más social que musical con tanto posturéo de Instagram y tanto selfie, las quejas de El Zurdo, Alaska, Carlos Berlanga y compañía allá por finales de los setenta (aunque el disco con todas sus canciones y maquetas se editó en 1983, cuando el grupo ya estaba disuelto) resultan decididamente proféticas. Muchos artistas han pensado precisamente esto e incluso han llegado a verbalizarlo amargamente cuando el público no se calla en sus conciertos o no para de hacer fotos en lugar de cantar o disfrutar de la actuación. Porque el público es definitivamente tonto cuando paga una entrada para luego estar más pendiente de cualquier otra cosa menos de lo que está ocurriendo sobre el escenario.

Escucha Pero qué público más tonto tengo pinchando aquí.

- Ilegales: 'Yo soy quien espía los juegos de los niños' (1982) predijo... la eterna debacle española en Eurovisión (entre otras cosas)

Lo que dice. "Diez mil obreros en paro esperan en la plataforma, de suicido colectivo (...)/ Madame Claude se abanica con sus acciones devaluadas al cincuenta por cien (...)/ Muchachos duros ingresan en la mafia, papá revólver protege a sus hijos (...)/ Nuevos cantantes hacen el ridículo en viejos festivales como Eurovisión”.

Por qué es profética. Está mayoritariamente aceptado que Jorge Martínez, líder de Ilegales, es uno de los profetas del rock patrio (o asturiano como poco). Y es así por versos como estos en los que vaticinaba la debacle financiera, la crisis del Estado del Bienestar, el debate sobre la posesión de armas en España... e incluso el legendario gallo de Manel Navarro y los desastres de España en los últimos años de Eurovisión. No contento con este paisaje dibujado en Yo soy quien espía los juegos de los niños en 1982, en 1986 lanzaba Jorge con sus Ilegales otro himno titulado Europa ha muerto al que solo le falta mentar al Brexit para dar en el centro más exacto de la diana.

Escucha Yo soy quien espía los juegos de los niños pinchando aquí.

Jorge Martínez, jefe de Ilegales: provocador, poeta de la cruda realidad y visionario. Foto: Javier Rosa

- Christina Rosenvinge: 'Prefiero ver las series de televisión antes que salir contigo' (1980) predijo... el 'boom' de las series

Lo que dice. "Dices que me quieres mucho, pero no creo, solo piensas en ti./ Piensas que soy toda tuya, no lo pienses así (...) ¡Prefiero ver las series de la televisión antes que salir contigo!".

Por qué es profética. En realidad se trata de un tema de Ella y Los Neumáticos, la fugaz banda en la que Christina Rosenvinge debutó como cantante cuando tan solo tenía 15 años. Era 1980 y ella prefería ver las series de televisión antes que salir con un pretendiente, a pesar de que por aquel entonces solo existían dos canales. Por eso, este contagioso grito de rechazo resultó profético y tiene mucho más sentido ahora que reina la obsesión por las series en decenas de canales y diversas plataformas. ¿Acaso lo soñó la madrileña?

Escuchar Prefiero ver las series de televisión antes que salir contigo pinchando aquí.

Christina Rosenvinge ya anunciaba en 1980 que las series de televisión iban a capitalizar nuestras vidas.

- Cucharada: 'Abarca y devora/ Compre' (1979) predijo... la crisis económica de 2008

Lo que dice. "Comprar es la clave de la felicidad./ Compre hoy, pero pague mañana./ Es la costumbre que ya se hizo ley./ Compre nuevos problemas para solucionar el problema".

Por qué es profética. Nada menos que 30 años antes, la genial banda madrileña Cucharada (el primer grupo del malogrado Manolo Tena) compuso esta opereta (son dos canciones pegadas y complementarias, nueve minutos en total) que describe con ironía lo que luego sería, en 2008, la crisis económica que ha cambiado (a peor) la vida a los españolas probablemente para siempre. El pelotazo del ladrillo, las ansias de los bancos por hipotecar a los ciudadanos, las cadenas que todos nos poníamos al estampar nuestras firmas en papeles que no sabíamos lo que implicaban... Todo está en esta composición terroríficamente visionaria.

Escuchar Abarca y devora/ Compre pinchando aquí.

- Tam Tam Go!: 'Atrapados en la red' (1999) predijo... las aplicaciones para ligar

Lo que dice. "Salimos solo una vez, saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel./ Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté./ Cuando el amor es ciego el corazón no miente a unos ojos que no ven./ Para qué quiero más si me da lo que quiero tener./ Y tú me @roba-roba-robado la razón./ Mándame un e-mail que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón".

Por qué es profética. Estábamos apenas descubriendo que Hotmail no tenía nada de porno cuando Nacho Campillo escribió este pegadizo estribillo pop. Mucho antes de Meetic, Tinder y demás apps para ligar ahora habituales, el músico extremeño reflexionaba sobre algo que entonces era verdaderamente novedoso y casi inaudito: otra forma de relacionarse, de intimar. Y lo hacía con un título que cobró todo su sentido años después, cuando florecieron todas esas redes sociales en las que vivimos literalmente atrapados.

Escuchar Atrapados en la red pinchando aquí.

- Platero y Tú: 'Hay poco rock and roll' (1994) predijo... la muerte del rock

Lo que dice. "¿Vas a cerrar el bar?/ ¡No jodas!/ Yo quiero rock and roll./ ¿A dónde voy ahora?/ No quiero ir a dormir, me siento muy nervioso, no tengo a dónde ir hoy que lo rompo todo./ Hay poco rock and roll".

Por qué es profética. Fito Cabrales ya se quejaba en 1994 de que había poco rock, así que hemos de suponer que ahora vivirá constantemente contrariado. Porque el género de sus amores apenas tiene presencia en las radios en las que antes sonaba y desde entonces son muchos los garitos emblemáticos que han ido cerrando sus puertas en nuestras ciudades. Los grandes grupos siguen tocando para multitudes, pero el problema es que tampoco hay un relevo generacional que pueda mantener el pulso de los clásicos. Sí, Fito ya lo veía venir...

Así cantaron Platero y Tú que se acababa el rock and roll.

- Warcry: 'El amor de una madre' (2005) predijo... la lucha de Ángel Hernández por la aprobación de una ley de eutanasia

Lo que dice. "Él decidió que la madre que una vez vida le dio, ahora se la quitara (...)/ El dolor también era su dolor, sin poder ayudar a un hijo que se ahogaba./ Decidió, sin pensar en ley o en Dios, sólo una razón: su hijo la necesitaba./ Se la juzgó./ Ni el jurado ni la gente comprendió lo que ella intentaba./ No hay compasión./ La llamaban asesina y, en prisión, una madre lloraba".

Por qué es profética. El debate en torno a la eutanasia vuelve a estar de actualidad en nuestro país por el caso de Ángel Hernández y su esposa María José Carrasco. Sobre este tema ya hace 14 años reflexionaba valientemente el grupo heavy asturiano Warcry en El amor de una madre -en esta canción es una madre la que acaba con la vida de su hijo enfermo-. Ángel Hernández ha relanzado esta controversia dando un paso inédito en la lucha por la eutanasia: grabar un vídeo de dureza extraordinaria en el que acerca el vaso con la pajita a su mujer para acabar con su vida, tal y como ella había pedido tantas veces.

Escuchar El amor de una madre pinchando aquí.

- Sr. Chinarro: 'Vacaciones en el mar' (2011) predijo... que la isla de plástico del Océano Pacífico llegaría a ser gigante (hoy equivale a Francia, España y Alemania)

Lo que dice. "He visto en Google Earth un sexto continente./ Botellas, trastos y presentes flotan en un remolino, creo que es divino./ Yo me alegro por mis competidores./ Ay, señores, ¿qué esperaban encontrar?/ Vacaciones en los plásticos del mar".

Por qué es profética. Es verdad que en 2011, cuando se editó esta canción del referente del indie español Sr. Chinarro, ya se tenían noticias de una porción de terreno en el Océano Pacífico compuesta por la acumulación de los plásticos que todos tiramos. Pero no fue hasta 2018 cuando se supo de la enormidad de este terreno. Gracias a los estudios del equipo internacional de científicos del The Ocean Cleanup Foundation se sabe hoy que es un terreno igual de grande que Francia, España y Alemania juntas. Antonio Luque (o sea, Sr. Chinarro) ya especulaba, con su habitual ironía, que se podrían pasar unas vacaciones allí. Tal y como está el mundo de loco, seguro que sale alguien pronto que vende viajes de placer para ver esta isla del horror.

Antonio Luque (Sr. Chinarro) yéndose de vacaciones a la isla de vertidos de plástico.

- Manu Chao: 'Clandestino' (1998) predijo... el aumento de la crisis de naufragios en el Mediterráneo

Lo que dice. "Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar./ Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad".

Por qué es profética. De 1996 a 1998 (este año se editó Clandestino) fallecieron 123 migrantes en el Mediterráneo. En 2018 murieron 769. Nada menos que 160 personas al día llegaron en patera a España en 2018. Lejos de atenuarse, la crisis de los naufragios en el Mediterráneo ha aumentado preocupantemente. Veinte años antes, el parisino (aunque nacionalizado español) Manu Chao ya advertía de la envergadura del problema. Manu Chao tuvo un gran éxito con este disco. Lo que da pena es que esta canción siga siendo tan actual.

Escucha Clandestino pinchando aquí.

Las letras de Manu Chao acostumbran a poner el foco en los desfavorecidos. Y, lamentablemente, estos aumentan con los años.

- Siniestro Total: 'Menos mal que nos queda Portugal' (1984) predijo... a Portugal como ejemplo

Lo que dice. En realidad, Menos mal que nos queda Portugal es el título de un disco y no de una canción. Hablamos del tercer álbum de la banda gallega Siniestro Total, publicado en 1984. Años más tarde, en el disco en directo de 1990 En beneficio de todos, la banda grabó Somos Siniestro Total, una versión del clásico de AC/DC Highway to hell: solo la música porque la letra es en castellano y de cosecha de los gallegos. En esa canción dicen: "Y menos mal que nos queda Portugal./ Ante todo mucha calma y a capear el temporal".

Por qué es profética. Se ha generalizado estos días de trapicheo político en España por las poltronas la frase: "Menos mal que nos queda Portugal". El que la dice desea subrayar el mal ejemplo español con los pactos y el buen ejemplo del llamado "milagro portugués". En 2016, un bloque de izquierdas (Partido Socialista, Partido Comunista y el Bloco de Esquerda) formaron un gobierno que los analistas auguraban corta vida. Casi cuatro años después, todavía continúa. Portugal ha reducido su déficit (ha pasado del 2% al 0,2 previsto para este 2019) y Bruselas pone al país como ejemplo. Siniestro Total ya lo sabía en 1984...

Escuchar Somos Siniestro Total pinchando aquí.



- Golpes Bajos: 'No mires a los ojos de la gente' (1983)



Lo que dice. "No mires a los ojos de la gente, me dan miedo, siempre mienten".



Por qué es profética. La mítica composición de Teo Cardalda y Germán Coppini para los siempre reivindicables Golpes Bajos no puede estar más de actualidad. ¿O es que no nos mienten los políticos todos los días y a todas horas? Vamos a tener que hacer lo que dice la letra de esta canción: escondernos en el cuarto de los huéspedes.



Escuchar No mires a los ojos de la gente pinchando aquí.

