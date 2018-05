“Sería mágico que Willy Bárcenas cantase ‘Cayetano’ con nosotros”

Entrevistamos a Martín, Diego y Mario —Juan no acudió a la llamada— en el mítico Pepe Botella de Malasaña (Madrid), zona en la que habitan noche y día. El primero en llegar es Martín (23 años), él es el bajista del grupo y el más dicharachero, “llevo tocando el bajo el tiempo que llevamos con Carolina”. Pronto aparece la voz y el autor de las letras, Diego (21 años), carismático donde los haya “a mí me flipa el reggaeton”. Lo hace acompañado de Mario (21 años) y su monopatín, el dueño de la guitarra y de una estupenda melena rubia, menos hablador pero claro en sus argumentos, “Fuimos a un concierto de Belako y Perro, nos dieron envidia y decidimos montar un grupo”.

Y sí, tras verles actuar decidieron crear Carolina Durante: “pasó el tiempo, hicimos un grupo de WhatsApp, volvió a pasar el tiempo y quedamos para ensayar”. Son tan reales que se vienen arriba al recordar que hace poco han tocado con bandas que admiran "nos falta Belako". Y es que están en ese momento tierno en el que recuerdan todos y cada uno de los directos que han hecho. Martín recuerda las ganas que pusieron en su día: “teníamos claro que íbamos a grabar lo que tuviésemos, dimos nuestro primer concierto y lo subimos a YouTube”. Diego apunta: “creo que tenemos un directo aceptable para el poco tiempo que llevamos” y el bajista se sincera: “yo lo pasé muy mal en el cuarto bolo, perdí la referencia de todo”.

11 cosas que les gustan Las cosas que te encuentras en el suelo Cubatas Reaguetón Las nubes esponjosas La fiesta El ruído Hacer el vago CR7 Teñirnos el pelo Japón Madrid

Así comienza la historia de Carolina Durante, un éxito que ellos viven como un hobby: “esto surge como un grupo de colegas, somos amigos y eso se nota” dice Diego, “es como tocar en un garaje pero sin garaje” apuntala Martín. La fórmula nos la descubren ellos: “juntarse a hacer el guarro, sonar mal y luego sonar bien, ensayando y disfrutando con temas de mierda hasta que sale algo”. Son de Malasaña y eso les gusta: “Hemos salido toda la vida por aquí, al Maravillas, al Siroco, nos conocemos todo”. Dicen estar encantados de que les identifiquen con el barrio, pero no creen que formen parte de ningún círculo musical en concreto.

El trío de Carolina confiesa a Tentaciones qué escuchan en la intimidad: Diego a Los Punsetes, Martín a At the Drive-In, y Mario a My Bloody Valentine. Su biografía de Spotify describe el éxito de una banda que reivindica las guitarras en un mundo plagado de trap, pero Mario duda: “eso será cuando pases por la puerta de un colegio y nos escuchen”. Tienen claro quién es su gente: “no creo que los chavales se vayan de botellón y se pongan Carolina Durante”, y de momento no quieren cambiar su estilo. Piensan que aún es muy pronto para todo: “se está opinando de nosotros a partir de seis canciones, creo que es poco tiempo para definir lo que podemos ser, aún nos falta mucho por demostrar”.

Martín sigue alucinando: “los acontecimientos van un paso por delante de lo que publicamos, nos confirmaron que tocaríamos en el Ochoymedio sin tener el primer EP, que estaríamos en el BBK solo con un single, y ahora estamos sonando en grandes festivales”. Diego no puede evitar comparar a Carolina con el fútbol: “de repente aparece Marco Asensio, dicen que va a ser el siguiente Balón de Oro y tiene 21 años, anda que no se han dicho cosas así de muchos chavales y luego todo se queda en nada”. Pero ¿Quién es Carolina Durante? “Hay una mujer que se llama así, lo de Durante no me acuerdo porque se lo pusimos, nuestro anterior batería estaba in love por ella y apostamos por llamarnos así”. Sea quien sea, ella lo sabe.

Los integrantes de Carolina Durante. Mariano Regidor

‘Cayetano’

Carolina Durante ha traspasado las fronteras de Madrid gracias a ‘Cayetano’, una canción que describe a una tribu urbana que lleva zapatillas Pompeii y vota a Ciudadanos. Un tema que compusieron en diez minutos: “es la canción más rápida que hemos hecho, y la más simple”. Eso sí, conscientes de que sería un éxito: “sabíamos que esto podría sacarnos del círculo independiente”. La idea nació en el FIB —festival al que siempre van— y tenían muy clara la historia que querían contar: “no había que pensarlo mucho”. Diego confiesa que surgió por una novia que tuvo: “estuve muy cerca del modelo Cayetano”. Eso sí, ellos se desmarcan: “dan por echo que somos superpijazos, pero no, nuestros amigos no se llaman Cayetano”.

Al contrario que el tema, el videoclip fue algo muy pensado y ya cuenta con más de cien mil reproducciones en YouTube: “nos molaba la idea de representar ese modelo de vida pero haciendo referencias a nuestros sonido”. Reconocen que se han metido en una especie de encrucijada en la que la gente no sabe muy bien qué piensan y qué tipo de vida llevan, pero ellos no se pierden: “la canción no va a herir, es una sátira de ese estilo de vida, pero entendemos que haya gente que le siente mal porque está en el límite de la polémica”.

Uno de las polémicas de ‘Cayetano’ surge cuando encaja a bandas como Morat y Taburete como referentes musicales de la gente bien —aunque no todos los que escuchan a estas banda sean pijos—. Martín alza la voz: “no son grupos que me gusten, no me llaman la atención musicalmente, pero compartir cartel es otra movida”. Reconocen el éxito de Taburete pero no les gusta su música ni lo que representan. Al final de la entrevista les llega un mensaje: "nos confirman para el festival Viva Pop junto a Taburete". Reaccionan muy Carolina Durante: “no nos supone un problema compartir cartel con ellos, no tenemos interés en tocar con ellos, pero si toca, toca”. Eso sí, Diego aprovecha para enviarle un mensaje a Willy Bárcenas, el líder de Taburete: “sería mágico que saliese a cantar Cayetano con nosotros, yo le invito”.

