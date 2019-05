La pobreza que mata los bosques

Michele Lettersten adquirió hace una década 150 hectáreas de tierra en El Sauce, una zona turística de la selva amazónica peruana. Víctima de la deforestación, su terreno necesitaba mucho trabajo para volver a ser un bosque. Por eso, contrató a tres decenas de personas para repoblar el lugar. "Cuando llegó el momento del primer pago, vi que el ingeniero agrónomo al cargo había asignado a las mujeres menos salario que a los hombres", recuerda. ¿Por qué? "Porque son mujeres", respondió el capataz. Esa era la única explicación.

Lettersen se negó a pagar menos a sus empleadas, aunque esa fuera la costumbre en el lugar. Todos recibieron el mismo sueldo a final de mes. "Las mujeres no se lo creían y los hombres no lo podrían soportar.", rememora. Pronto se corrió la voz de que en la finca La Soñada, ellas cobraban igual que los varones. Y chicas jóvenes, la mayoría madres abandonadas por sus maridos, pedían trabajo a Lettersen.

Hasta que un día, se presentó ante ella una comitiva de abuelas del pueblo. “Tenían unos 40 o 45 años, porque aquí tienen los hijos muy pronto”, aclara. No querían que le diese empleo a sus hijas y sus nueras. "No lo entendía hasta que me dijeron por qué. No querían que trabajasen con hombres porque se iban a enamorar y a abandonar a sus hijos. Y entendí", asiente con la cabeza mientras da una calada a su cigarrillo.

Lo que decidió Lettersen fue contratar a las mujeres más independientes y, el resto, trabajaría desde casa en la fabricación de las cremas cosméticas y ungüentos medicinales a base de plantas y productos naturales de la selva, que hoy se comercializan bajo la marca Huerto El Sauce en la tienda del espacio turístico que abrió en su finca, el Ecoparque. "Y que esos productos se vendan les hace sentir orgullosas; eso también les ayuda", afirma la empresaria.

Una de las que sí permaneció a su lado es Telemia, de 35 años. "Es mi mano derecha", dice Lettersen. Tiene a su cargo la producción de Huerto El Sauce y la coordinación de las comidas de Ecoparque, así como el pago a los trabajadores y es el contacto con la contable. Por eso cobra más que su marido, quien también trabaja en el Ecoparque.

"Las mujeres a veces tienen temor a trabajar porque las pueden reñir o golpear. Y tienen que ser valientes. Es verdad que ahora hay más hoteles y entran más al mundo laboral. Hay chicas increíbles que hacen todo tipo de tareas", afirma Telemia, quien de vez en cuando, se enfrenta a los maridos celosos que impiden ir a trabajar a sus compañeras.