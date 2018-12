De fiesta con las estrellas de las series españolas

El piloto de Vergüenza se rodó hace ya 10 años. Pero ninguna cadena se atrevió a producir una serie que busca incomodar al espectador con las meteduras de pata de su pareja protagonista, Nuria y Jesús (interpretados por Malena Alterio y Javier Gutiérrez). Hasta que no llegaron las plataformas de streaming esta comedia de Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero no encontró su hueco en Movistar+. “Pensé que la iban a ver cuatro gatos, que era un producto para minorías. Nunca me imaginé que fuese a tener tanta repercusión”, reconoce la actriz argentina, de 44 años. En la segunda temporada, que se acaba de estrenar, la ecuación se complica porque Nuria y Jesús deciden ampliar la familia. Alterio cree que el éxito de Vergüenza está en el morbo. “Quieres comprobar hasta qué punto pueden llegar esos dos impresentables, quieres saber cómo termina la situación. Además, la cámara no pasa por encima. Se queda ahí quieta, mirando. Aguantando el silencio incómodo”.

También Paco León encontró la oportunidad de crear su serie gracias a las nuevas plataformas. El actor y director sevillano, de 44 años, tiene claro que Arde Madrid “no se hubiese podido hacer en una televisión en abierto”. Los ocho capítulos de la primera temporada se estrenaron a principios de noviembre en Movistar+ y ya se ha anunciado una segunda entrega. Todo surgió a raíz de una anécdota que les contaron a él y a su mujer, Anna R. Costa (juntos han dirigido y escrito la serie): en 1961, el expresidente argentino Juan Domingo Perón vivía en Madrid y su vecina de arriba era la actriz estadounidense Ava Gardner. Él no soportaba sus fiestas. Y mientras Perón ensayaba sus discursos, Gardner le gritaba por el balcón: “¡Perón, cabrón! ¡Perón, maricón!”. Arde Madrid es una comedia en blanco y negro que transcurre en la España de los sesenta. La actriz Debi Mazar interpreta a Gardner, y Anna Castillo, Inma Cuesta y el propio León son los empleados domésticos de la diva de Hollywood.

La triple tarea del sevillano como actor, director y guionista ha supuesto un reto en el rodaje. “Una vez, durante una escena, Paco me hizo un gesto con la mano y yo automáticamente retomé. Pensaba que me estaba diciendo que lo hiciera más despacio. Él se empezó a reír. No era un gesto de Paco como director sino de Manolo, su personaje”, recuerda entre risas Inma Cuesta. La actriz valenciana, de 38 años, interpreta a Ana Mari, una institutriz de la sección femenina que entra a trabajar en la casa de Ava Gardner para espiarla. Durante el tiempo que pasa al servicio de la actriz estadounidense, la conservadora Ana Mari vive una transformación personal. “Este ha sido sin duda uno de los rodajes más divertidos de mi vida”, asegura Cuesta.

