‘Vis a vis’ lleva a sus presas al límite

Tras los muros de Cruz del Sur y, después, de Cruz del Norte, la tensión no ha hecho más que crecer. La tercera temporada de Vis a vis, la primera en Fox tras dos entregas en Antena 3, elevó el nivel de crudeza y la intensidad de las andanzas de sus presas. Personajes muertos y otros al borde de la muerte, amputaciones, motines, fugas... La cuarta tanda de capítulos, que arranca en Fox hoy (22.00), promete tensar aún más la cuerda.

Su máximo responsable, Iván Escobar, explica esa mayor sensación de angustia con un término arquitectónico: el punto de fractura, la máxima tensión que puede soportar un material antes de romperse. "En esta temporada hemos buscado el punto de fractura de los personajes. Incluso de personajes que parecen irrompibles como Zulema. Nos parecía interesantísimo bucear en ese cuadrante oscuro porque ahí es donde surge la solidaridad, la unión, el abrazo, la ternura, y creo que eso también es Vis a vis", decía Escobar en la rueda de prensa de presentación de los nuevos capítulos.

Buena parte de la culpa de que Zulema (Najwa Nimri), Saray (Alba Flores) o Rizos (Berta Vázquez) vayan a poner a prueba su aguante emocional y físico está en la llegada del sádico Sandoval (Ramiro Blas) al frente de la prisión. Pero, en el extremo opuesto, la historia también indagará en otros aspectos más íntimos de los personajes. "Me apetecía reflexionar sobre qué nos hace humanos, qué nos hace débiles, emocionales, y rascar en el concepto de maternidad: dónde empieza la maternidad, si empieza cuando tienes un hijo o porque lo has tratado, cómo es la maternidad, si se huele, se siente, se toca, o si alguien que no ha ejercido de madre sigue teniendo ese sentimiento", cuenta Escobar a EL PAÍS.

La menor duración de los capítulos (50 minutos) respecto a las primeras entregas y el paso a la televisión de pago ayudaron a elevar el nivel de tensión en las tramas. "Hemos atravesado líneas rojas que nos dimos cuenta de que incluso afectaban a las propias actrices", confiesa Escobar, y confirman algunos de los actores. "Esta temporada me he dejado el corazón, ha sido muy intensa a nivel emocional", dice Alba Flores. "Hacemos de actrices y de especialistas al mismo tiempo, la misma carga emocional que tienen los personajes la tienen de esfuerzo físico. Hay que romper cristales, quemar gente, clavar cuchillos... y terminas recibiendo algún golpe", añade Najwa Nimri.

El sabor a despedida de la presentación ante los medios hizo saltar las alarmas: ¿será esta la última temporada de la serie? "No podemos decir nada aún", contestó Daniel Pérez, director general de Fox en España. "No hay una decisión tomada. Igual que cuando presentamos la tercera temporada sí sabíamos que habría más, hoy no lo sabemos. Pero la serie terminará cuando tenga que terminar. Y lo hará de la mejor forma posible". Iván Escobar ha abordado esta entrega como si se tratase de la última. "Lo hago cada temporada", aclara. "Creo que todo debe fluir, y si nos llama Fox y quiere una quinta o algo relacionado con los personajes que tienen más capas, lo haré si me parece un proyecto atractivo".

Si Vis a vis terminara aquí, ¿lo haría de la forma en la que le gustaría a su creador? "Sí", responde sin dudar. "Me parecía superatractivo pensar en qué pasó con la vida de esa gente después, si existe la reinserción, cómo han sobrevivido emocionalmente. Vamos a intentar responder a esa pregunta, transmitir el miedo a salir, a cómo es el mundo ahí fuera", dice el guionista. "Creo que había un viaje en Vis a vis que estaba inconcluso en Antena 3 y que se ha concluido en Fox. Soy de la opinión de que las cosas tienen que acabar. Y hasta ahí puedo leer", remata.