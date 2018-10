Es innegable que Élite engancha, y mucho. La nueva serie española de Netflix sabe lo que es: un thriller juvenil con ambición de convertirse en fenómeno global. Sabe lo que quiere y tiene todos los ingredientes para lograrlo. Y, además, los combina de forma más que digna para conseguir ese objetivo.

Élite es droga dirigida al público joven, ese que no frecuenta la televisión tradicional y que ha abrazado las plataformas digitales. Una vez que empiezas, el maratón es inevitable. Y casi lo de menos es saber qué ha ocurrido con el crimen que se apunta al principio de la serie y se va desentrañando a lo largo de los ocho capítulos de la primera temporada. El asesinato supone una mera excusa. Élite engancha porque lo hacen sus personajes y las relaciones que se establecen.

Con elementos que recuerdan a otras historias juveniles como Gossip Girl y a narraciones con personajes adinerados con misterio de por medio como Big Little Lies, no figurará en las listas de las mejores series del año, pero tampoco parece que fuese su intención. Sus capítulos entran uno detrás de otro como pipas. Es difícil no quedarse atrapado entre tanta guapura (ni un estudiante feo o del montón en el colegio Las Encinas, oiga) y tanto carisma.

Entre altas dosis de sexo, fiestas, drogas, tríos, relaciones homosexuales clandestinas, embarazos inesperados... aprovecha también para lanzar mensajes interesantes a la juventud y tratar temas como el VIH, la homosexualidad, el racismo o el clasismo. Todo concentrado en episodios ligeros de 50 minutos con una buena selección musical y unos diálogos que, aunque en ocasiones llegan a sonrojar, dentro del contexto en el que se mueve la historia se perdonan y funcionan.

Élite es excesiva, adolescente, está bien dirigida, tiene una buena factura técnica y tiene muy claro qué es. Y además, resulta muy, muy entretenida. Ha llegado para convertirse en la nueva obsesión del público juvenil. Élite es droga.