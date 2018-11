Agua y arte para usarla

Agua potable y cómo usarla. Son dos de los principales ejes del proyecto Agua para ConvidArte Tumaco del que se beneficiarán 20.000 vecinos del municipio colombiano de Nariño, en el Pacífico, un área rural de gran pobreza y con escasos accesos a servicios públicos. Seis grupos de artistas locales harán representaciones en las 20 comunidades beneficiarias para fomentar un uso seguro y responsable del agua. William Lucero, miembro del teatro la Guagua explica en qué consistirán: “Buscamos que a través de obras de teatro que se construyen con la comunidad, entender la importancia, por ejemplo, del lavado de manos. Pero no como una clase didáctica, no tan explícito. La comunidad ya tiene información de esto. Se busca algo más allá, casi como introducir una idea, una semilla que debe ir creciendo”.

Estos talleres también incidirán en el pago del agua, algo que los promotores del programa consideran “crucial” para la sostenibilidad del servicio en zonas donde no existe una cultura de abonar una tarifa por este tipo de infraestructuras. El plan, dentro del programa Lazos de Agua, ha sido presentado en Bogotá y contará con una inversión de algo más de seis millones de dólares (unos 5,2 millones de euros). La mitad lo aportarán los socios del proyecto (One Drop, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), The Coca-Cola Foundation y Fundación Femsa) y la otra el Gobierno nacional y local.

Se basa en un modelo de sostenibilidad conocido como ABC (Access, Behavior, Capital). Según explicó Véronique Doyon, directora de programas de One Drop, a la intervención tradicional en acceso a sistemas nuevos o mejorados de agua potable y saneamiento, Lazos de Agua agrega “una innovadora intervención” en el área de cambio de comportamiento, que cuenta con la participación activa de las comunidades beneficiarias. También aporta formación técnica y apoya el desarrollo del mercado financiero con la intervención en capital para facilitar el acceso a los servicios seguros de agua potable y saneamiento, y propicia el desarrollo de servicios y productos asociados.

El viceministro de agua y saneamiento de Colombia, José Luis Acero, resaltó la importancia de programas como este para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en su capítulo sexto pretende lograr "agua para todos", pero asequible y limpia, libre de contaminación y gestionada de manera sostenible para 2030. “Aunque la cobertura de acueducto y alcantarillado en Colombia es de alrededor del 90%, hay una gran desigualdad. En zonas rurales es muy inferior. En Tumaco solo del 7%”, aseguró Acero, que pretende expandir el plan a otra zona con enorme escasez: La Guajira, donde la cobertura es de tan solo el 4%.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.