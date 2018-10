El imparable ascenso de la soja

Primero fueron los vegetarianos y veganos los que descubrieron las propiedades y la versatilidad de la soja, pero muy pronto su uso se extendió entre todo tipo de consumidores. Su concentración de proteína hace que sea una alternativa vegetal a otros alimentos, siendo la legumbre más rica en este tipo de elemento fundamental en nuestra dieta.

Además, contiene ocho de los aminoácidos esenciales para nuestro organismo, ayuda a controlar el aporte de grasas saturadas, es rica en fibra y contiene vitaminas, minerales y antioxidantes. No contiene colesterol, pero sí otras grasas saludables como Omega 3 y Omega 6. Y al no contener lactosa, es el ingrediente perfecto para sustituir a los lácteos.

Por todo estos motivos, la soja ha pasado en los últimos años de ser un alimento casi de minoría a convertirse en un habitual en nuestro día a día. No solo es saludable, sino que puede adaptarse a distintos tipos de alimentos y recetas. Pero es quizás como un sustituto sano y repleto de sabor de los productos lácteos donde más destaca.

Una de las cinco variedades de la nueva gama 100% vegetal de Vrai.

Vrai, la marca líder de yogures y postres ecológicos, sabe muy bien que la soja es un elemento clave de la manera en la que nos alimentamos y nos cuidamos, y conoce la manera de crear productos que se basan en sus propiedades saludables y que son a la vez una tentación de sabor. Por eso ahora acaba de relanzar su gama 100% vegetal, elaborada con soja y frutas, aptas para todo tipo de personas, tanto para los que no pueden tomar lactosa como para los que simplemente se quieren dejar llevar por una alternativa deliciosa.

Con cinco sabores distintos (natural sin azúcar, arándanos, limón, chocolate y vainilla), la gama 100% vegetal de Vrai se elabora exclusivamente con soja francesa que no ha sido modificada genéticamente. Todas sus variedades suponen una fuente de fibra, calcio y proteínas vegetales, y están elaborados con azúcar de caña moreno no refinado. No contienen aromas artificiales de ningún tipo y tienen un reducido contenido de grasas saturadas. Una manera de conservar todo el sabor a través de productos naturales que nos ayudan a estar sanos

La gama 100% vegetal de Vrai, además, refuerza su compromiso con el comercio justo para la adquisición de ingredientes como el azúcar de caña, el chocolate y el cacao. Una búsqueda de lo natural y lo sano que está disponible para cualquiera.